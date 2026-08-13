Ακυρώνεται η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής λόγω της μεγάλης φωτιάς - iefimerida.gr

Την ακύρωση της συναυλίας του στις 14 Αυγούστου στη Σίβηρη Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Σωκράτης Μάλαμας, καθώς η περιοχή δοκιμάζεται από τις μεγάλες φωτιές.
- Η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14 Αυγούστου στη Σίβηρη Χαλκιδικής δεν θα πραγματοποιηθεί. Η ακύρωση της εκδήλωσης οφείλεται στην πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
- Η απόφαση για την ακύρωση της συναυλίας ελήφθη για λόγους ασφαλείας του κοινού και των συντελεστών. Οι συνθήκες που έχει διαμορφώσει η φωτιά στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
- Έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τα εισιτήρια. Η επιστροφή για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια θα γίνει αυτόματα, ενώ οι κάτοχοι φυσικών εισιτηρίων πρέπει να απευθυνθούν στα αντίστοιχα σημεία προπώλησης για την αποζημίωσή τους.
- Ο καλλιτέχνης ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του εκφράζοντας την ευχή του για άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας. Εξέφρασε την ελπίδα η δύσκολη κατάσταση με την πυρκαγιά στην περιοχή να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν για την ασφάλεια όλων.
Σε ανάρτησή του, ο Σωκράτης Μάλαμας αναφέρει πως η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφαλείας, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.
Ο Σωκράτης Μάλαμας για τη συναυλία στη Σίβηρη
Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Μάλαμας γράφει στη δημοσίευση που έκανε στο Facebook:
«Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφαλείας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.
Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.
Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό».
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