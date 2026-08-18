Συναρπαστικά διηγήματα για κάθε στιγμή: Μικρές αυτοτελείς ιστορίες, για το κατάστρωμα, την παραλία - iefimerida.gr

Σύντομες ιστορίες με διαφορετικούς χαρακτήρες που ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες σελίδες. Τα διηγήματα είναι ό,τι χρειαζόμαστε από ένα βιβλίο, στα ταξίδια μας, το καλοκαίρι.

Βιβλία με διηγήματα για το μπαλκόνι, το πλοίο, την παραλία

Τα βιβλία με τα διηγήματα είναι εύχρηστα, είναι λιγότερο περίπλοκα από ό,τι τα μυθιστορήματα, συνήθως επικεντρώνονται σε ένα μόνο επεισόδιο, έχουν πλοκή, μικρό αριθμό χαρακτήρων, εκτυλίσσονται σε έναν χώρο και καλύπτουν σύντομη χρονική περίοδο.

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Σιγκισμούντ Κρζιζανόφσκι «Αυτοβιογραφία ενός πτώματος», εκδόσεις Αντίποδες



Ο Κρζιζανόφσκι δημιουργεί ένα ιδιόμορφο φανταστικό σύμπαν, τρυφερό και γκροτέσκο, γεμάτο παραδοξότητες, φιλοσοφικό χιούμορ και ειρωνεία. Τα διηγήματά του συνδυάζουν έναν ριζοσπαστικό μοντερνισμό με παραδοσιακά θέματα και μορφές της ρωσικής λογοτεχνίας, τον νεαρό που φτάνει στην πρωτεύουσα, τον απελπισμένο ένοικο του μικροσκοπικού διαμερίσματος, τη συνομιλία με τους νεκρούς που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα εγκόσμια, την περιπλάνηση στη μεγαλούπολη. Μετάφραση: Ελένη Μπακοπούλου

Samanta Schweblin «Το καλό μες στο κακό», εκδόσεις Πατάκη

Σκοτεινές και παράξενες ιστορίες για οικογένεια, ενοχές, προσδοκίες και την αδυναμία πραγματικής επικοινωνίας. Το έργο αποτελείται από έξι σκοτεινά και απροσδόκητα διηγήματα. Η συλλογή κέρδισε το πρώτο Βραβείο Aena Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας το 2026. Μετάφραση: Έφη Γιαννοπούλου

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Μάκης Τσίτας «Τσίχλες ταξιδίου», εκδόσεις Μεταίχμιο



Δεκαεννιά διηγήματα από τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Μάκη Τσίτα, που διανύουν τριάντα και κάτι χρόνια, γραμμένα το καθένα με διαφορετική τεχνοτροπία, γλώσσα και δομή. Ιστορίες με το κωμικό ή σουρεαλιστικό στοιχείο να εναλλάσσεται με το δραματικό και κάποιες φορές με τη συγκίνηση.

Γιώργος Σκαμπαρδώνης «Φάλτσα κεφαλής», εκδόσεις Πατάκη



Δεκαέξι ιστορίες με έντονη ατμόσφαιρα Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας από τον μετρ του διηγήγματος, Γιώργο Σκαμπαρδώνη. Πυκνή ματιά, παρατηρητική όπως πάντα, χιουμοριστική και υπόγεια, από τον βραβευμένο συγγραφέα.

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Άκης Παπαντώνης «Στα θερμοκήπια του Αυγούστου», εκδόσεις Κίχλη



Μία συλλογή διηγημάτων με ιστορίες που κινούνται ανάμεσα στην καθημερινότητα και στην εσωτερική ζωή των προσώπων. Ιστορίες που συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση για το πώς χτίζονται, φθείρονται και καταρρέουν οι σχέσεις των ανθρώπων, με την ελπίδα μιας δεύτερης ευκαιρίας απλώς να αναζωπυρώνεται μέσα στα θερμοκήπια του Αυγούστου.

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Ζαχαρίας Μαυροειδής «Θεριστές», εκδόσεις Μεταίχμιο

Μέσα από ετερόκλητες ιστορίες διάσπαρτες ανά την επικράτεια, οι Θεριστές αναζητούν τα υλικά που συνθέτουν το συλλογικό βίωμα του ελληνικού θέρους: την προσμονή, τη διάψευση, την ένταση και τον ασίγαστο νόστο για το καλοκαίρι που πάντα περιμένουμε να επιστρέψει.