Στο Σικάγο η Λ. Μενδώνη για την παρέλαση της 25ης: Η ομογένεια προοδεύει και αποτελεί δυναμικό κρίκο του Ελληνισμού - iefimerida.gr

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου στο Σικάγο, με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση.

Η Λίνα Μενδώνη μετέφερε μήνυμα ενότητας, ιστορικής μνήμης και διαρκούς σύνδεσης με τον απανταχού Ελληνισμό. Με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού αναδείχθηκε η στρατηγική σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην ελληνική ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών και ο καθοριστικός ρόλος της στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και των εθνικών αξιών της Ελλάδας.

«Η ομογένεια του Σικάγου τιμά διαχρονικά την Ελλάδα»

Απευθυνόμενη στους Έλληνες της ομογένειας, η Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη ευλογία που βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας. Νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια και μεγάλη συγκίνηση καθώς γιορτάζουμε σήμερα την εθνική μας επέτειο μαζί με τον Ελληνισμό της διασποράς.

Η Λίνα Μενδώνη με τον Μητροπολίτη κ.κ Ναθαναήλ, τον Κ. Βλάση, τον Ε. Κουμπαράκη και τον Γ. Ρεβελιώτη

Η ομογένεια του Σικάγου τιμά διαχρονικά την Ελλάδα, τις αρχές και τις αξίες της, αποδεικνύοντας ότι αγωνίζεται, όχι μόνο για την προσωπική πρόοδο και ευημερία της, αλλά και για την ανάπτυξη και την ευημερία της πατρίδας, στέλνοντας, σήμερα, από το Σικάγο, ένα ηχηρό μήνυμα εθνικής συνέχειας, ελληνικής ταυτότητας και συλλογικής υπερηφάνειας. Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για όλους μας η παρουσία της Προεδρικής Φρουράς, η οποία δεν είναι καθόλου τυπική, αλλά βαθιά συμβολική, καθώς η στολή και ο οπλισμός της αποτυπώνουν τους αγώνες των προγόνων μας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας. Μας διδάσκουν σε ποιους οφείλουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία μας».

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Σικάγο

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Ναθαναήλ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παρουσία πλήθους πιστών και ομογενών. Μετά το πέρας της ιεράς ακολουθίας, η Υπουργός είχε θερμή συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Ναθαναήλ, με τον οποίο συζήτησε για τον ρόλο της Ορθοδοξίας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και τη συμβολή του Ελληνισμού της διασποράς στην ενότητα του έθνους.

Οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παρελαύνουν στο Greektown στο Σικάγο

Κορυφαία στιγμή των εορτασμών αποτέλεσε η μεγάλη παρέλαση στο Greektown του Σικάγου, με τη συμμετοχή χιλιάδων ομογενών, συλλόγων σχολείων και οργανώσεων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι παρέλασαν στο Σικάγο, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια. Η επιστροφή τους προσέδωσε ισχυρό συμβολισμό στην εκδήλωση, ενισχύοντας το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Οι εκδηλώσεις ανέδειξαν για ακόμα μία φορά τη ζωντανή παρουσία του Ελληνισμού πέρα από τα σύνορα της πατρίδας.

Η Λίνα Μενδώνη με τον Υφυπουργό Κ.Βλάση, τον Γενικό Πρόξενο και την Πρόξενο Ε.Κουμπαράκη και Γ.Τασιοπούλου και τον Γ.Ρεβελιώτη

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Γενικός Πρόξενος και η Πρόξενος της Ελλάδος στο Σικάγο Εμμανουήλ Κουμπαράκης και Γεωργία Τασιοπούλου, ο συνταγματάρχης Χρήστος Γεωργαντής, επικεφαλής της Προεδρικής Φρουράς, οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ιλινόις «Ένωσις» Γιώργος Ρεβελιώτης με εκπροσώπους της ομογένειας και μεγάλο πλήθος κόσμου.