Στην Αθήνα η Tarana J. Burke: Η Αμερικανίδα που ξεκίνησε το κίνημα Μe Τοο στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr

Από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου 2026 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, παρουσιάζει για τέταρτη χρονιά το φεστιβάλ WOW – Women of the World.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και μη δυαδικά άτομα. Από το 2010, που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις φτάνοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα σε 45 τοποθεσίες σε έξι ηπείρους.

Μάλιστα κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις θα είναι και η Tarana J. Burke, η ακτιβίστρια που ξεκίνησε το κίνημα Μe Τοο στη Νέα Υόρκη

Για πρώτη φορά φέτος, το WOW Athens ανοίγει τις πόρτες του σε όλες και όλους, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στη συντριπτική πλειονότητα των εκδηλώσεων. Η επιλογή αυτή αντανακλά τη φιλοσοφία του φεστιβάλ ως ενός ανοιχτού, συμμετοχικού και συμπεριληπτικού θεσμού, που επιδιώκει να καταστήσει τον διάλογο για την έμφυλη ισότητα προσβάσιμο στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό, το φετινό WOW Athens εστιάζει στις πιο επίκαιρες συζητήσεις του φεμινισμού σήμερα, συνδέοντας τη θεωρία με το καθημερινό βίωμα γυναικών, θηλυκοτήτων και μη δυαδικών ατόμων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα ορατότητας, ένταξης και εκπροσώπησης, τόσο σε επίπεδο θεματολογίας όσο και στη σύνθεση των ομιλητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, το φετινό φεστιβάλ ανοίγει ένα πολυεπίπεδο πεδίο διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες εκφάνσεις του φεμινισμού στην Ελλάδα και τον κόσμο, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, την άνοδο συντηρητικών και αντιδραστικών ρευμάτων, όπως το φαινόμενο των «παραδοσιακών συζύγων» (trad-wives) και της «ανδρόσφαιρας» (manosphere).

Παράλληλα, επικεντρώνεται στη γυναικεία εμπειρία τόσο σε ευρύτερους κοινωνικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και η εργασία, όσο και σε ζητήματα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα, όπως η γυναικεία φιλία, η σεξουαλικότητα, η μητρότητα και η ισότιμη γονεϊκότητα. Επιπλέον, φωτίζει τα έμφυλα στερεότυπα και την ελλιπή εκπροσώπηση των γυναικών σε χώρους όπως ο κινηματογράφος και ο αθλητισμός. Τέλος, με βλέμμα στραμμένο τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, προσεγγίζει τις σύγχρονες προκλήσεις και τις νέες μορφές διάκρισης που αναδύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το gaming και τις νέες τεχνολογίες. Όλα τα παραπάνω αναδεικνύονται μέσα από ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συζητήσεις και προσωπικές μαρτυρίες, εκθέσεις, συναυλίες και DJ sets, παραστάσεις, προβολές ταινιών, εργαστήρια, mentoring sessions, τη μεγαλύτερη φεμινιστική υπαίθρια αγορά στην Ελλάδα και πολλές ακόμη δράσεις.

H Γαλλίδα τραγουδοποιός Imany που έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

Η μουσική ενότητα WOW Sounds και οι ομιλίες

Στη μουσική ενότητα WOW Sounds ξεχωρίζει η Γαλλίδα τραγουδοποιός Imany που έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, για μια συναυλία που συνδυάζει τη μουσική με τον σύγχρονο κοινωνικό διάλογο, με αφετηρία το νέο της άλμπουμ Women Deserve Rage.

Στις διεθνείς ομιλήτριες του φεστιβάλ συγκαταλέγονται και φέτος εμβληματικές προσωπικότητες και τολμηρές φωνές. Ανάμεσα τους, ιδιαίτερη θέση έχει η συγγραφέας Rumena Bužarovska, στο βιβλίο της οποίας, με τίτλο «O άντρας μου», βασίζεται η ομώνυμη παράσταση που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγκανάρη.

Tarana J. Burke, η Αμερικανίδα ακτιβίστρια και συγγραφέας που ξεκίνησε το κίνημα Μe Τοο στη Νέα Υόρκη

Κεντρική ομιλήτρια στο φεστιβάλ θα είναι και η Tarana J. Burke, η Αμερικανίδα ακτιβίστρια και συγγραφέας που ξεκίνησε το κίνημα Μe Τοο στη Νέα Υόρκη, η οποία, την Κυριακή 29 Μαρτίου στην αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής, θα αναφερθεί σε καίρια ζητήματα όπως οι γυναικοκτονίες, το πολιτισμικό πλαίσιο που διαμορφώνει τα φαινόμενα έμφυλης βίας, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η νομική προστασία των θυμάτων, καθώς και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Τις επόμενες εβδομάδες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του WOW Athens 2026 στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στην επίσημη σελίδα του WOW Athens στο Instagram @wow_athens.

WOW – Women of the World Athens

Παρασκευή 27 – Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις του WOW Athens, με εξαίρεση τις παρακάτω, για τις οποίες απαιτείται η προαγορά εισιτηρίου:

Συναυλία Imany: €25, €20, €15 και €10 (μειωμένο)

Παράσταση «Ο άντρας μου» της Rumena Bužarovska: €15, €10 (μειωμένο)

Προπώληση από τις 30/01 για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ και από τις 02/02 για το κοινό:

• Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο ticketservices.gr

• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της Ticket Services 210 7234567

• Στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)