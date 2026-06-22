Στην κηδεία του ζωγράφου Ντέιβιντ Χόκνεϊ παρευρέθηκαν μόνο δύο άτομα -Ποια ήταν η επιθυμία του - iefimerida.gr

Σε απόλυτα στενό κύκλο και σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία τελέστηκε η κηδεία του θρύλου της σύγχρονης τέχνης, του ζωγράφου Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, που έφυγε από τη ζωή στις 11 Ιουνίου σε ηλικία 88 ετών, ως τελευταία του επιθυμία στην τελετή της κηδείας του να παραστεί μόνο ο ν σύντροφός του, Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα και ο ανιψιός του, Ρίτσαρντ Χόκνεϊ.

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Οπως αναφέρει η Guardian, οι δύο άνδρες είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ντέιβιντ Χόκνεϊ το οποίο ιδρύθηκε από τον δημιουργό. το 2008.

Η επιθυμία του Χόκνεϊ για την κηδεία του

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του καλλιτέχνη, ευχαρίστησε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον Χόκνεϊ μετά τον θάνατό του και επιβεβαίωσε ότι η κηδεία έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η απόφαση για την περιορισμένη παρουσία στην τελετή ελήφθη αποκλειστικά βάσει των επιθυμιών του Χόκνεϊ, ωστόσο η ζωή και η καλλιτεχνική του πορεία θα τιμηθούν με μια σειρά από επιμνημόσυνες τελετές.

«Έχουμε συγκινηθεί βαθύτατα από τα μηνύματά σας, τα οποία σημαίνουν τόσα πολλά για εμάς και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε» σημείωσε η Μπόλτον και συνέχισε «Σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ντέιβιντ, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η πρώτη επιμνημόσυνη τελετή για τη ζωή και το έργο του θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την άνοιξη του 2027, ενώ θα ακολουθήσουν, σε μεταγενέστερες ημερομηνίες, αντίστοιχα αφιερώματα στο Γιορκσάιρ, το Παρίσι και το Λος 'Αντζελες».

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Επίσης πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων από την προσωπική συλλογή του Χόκνεϊ πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς ανά τον κόσμο, με σκοπό τη συνέχιση της κληρονομιάς του.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από εξήντα χρόνια, υπολογίζεται ότι ο Χόκνεϊ δημιούργησε περίπου 35.000 έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων και το βιτρό προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, χώρος όπου θεωρείται πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί η τελετή μνήμης του Λονδίνου.