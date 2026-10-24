Στήβεν Αντωνάκος: Εγκαίνια έκθεσης στην CITRONNE Gallery -Το πρωτοποριακό του έργο, δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Το φως, η γεωμετρία και η δύναμη της αφαίρεσης συναντούν τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία στην CITRONNE Gallery, με την έκθεση αφιερωμένη στον Στηβεν Αντωνάκο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του Στήβεν Αντωνάκου (1926–2013), η CITRONNE Gallery παρουσιάζει την έκθεση Antonakos Revisited με έργα από το 1974 έως το 2003.

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Antonakos Revisited στην γκαλερί Citronne

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη διεθνούς εμβέλειας, που μετέτρεψε το φως σε βασικό εκφραστικό μέσο και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη μεταπολεμική τέχνη.

Η εκθεση του Στήβεν Αντωνάκου στη γκαλερί Citronne

Τα εγκαίνια της έκθεσης αποτέλεσαν σημείο συνάντησης της τέχνης και του πολιτισμού

Δείτε φωτογραφίες από τα εγκαίνια

Δαναΐς Δανασή, η Διευθύντρια της CITRONNE Gallery Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Κώστας Βαρώτσος

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Αννίκα Μπαρμπαρίγου, Κώστας Βαρώτσος

Γιάννης Αδαμάκος, Μαρία Ξανθάκου, Σπύρος Πολλάλης

Αφροδίτη Λίτη, Κορίνα Γραφανάκη

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Αλεξάνδρα Τσουκαλά

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Αγγελική Γιώτη-Περατικού, η Διευθύντρια της CITRONNE Gallery Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Νινέτα Βαφειά

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Ζέττα Αντσακλή, Φαίη Μπέη

Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη, η Διευθύντρια της CITRONNE Gallery Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Σάντρα και Ιόλη Πρετεντέρη

Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη

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"Antonakos Revisited"

Revisited σημαίνει μια επιστροφή στο έργο του Στήβεν Αντωνάκου από την οπτική του παρόντος. Πενήντα και πλέον χρόνια μας χωρίζουν από το παλαιότερο έργο της έκθεσης, ωστόσο η ιστορική απόσταση δεν αλλάζει τα έργα. Αλλάζει όμως αναπόφευκτα τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα διαβάσουμε. Η εκατονταετία από τη γέννησή του είναι μια ακόμη αφορμή για να επανεξετάσουμε έργα και ιδέες οι οποίες στην σημερινή συγκυρία, αποκτούν διαφορετικό βάρος και νέα επικαιρότητα.

Ο Αντωνάκος έφτασε τεσσάρων ετών στη Νέα Υόρκη το 1930. Η καλλιτεχνική του πρακτική διαμορφώθηκε στη μεταπολεμική αμερικανική μητρόπολη, σε μια περίοδο έντονου αστικού, κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού. Το neon ήταν ήδη οργανικό μέρος της πόλης, συνδεδεμένο με την εμπορική σήμανση, τη διαφήμιση και τη νέα καταναλωτική κουλτούρα. Ο Αντωνάκος αναφέρεται συχνά στα neon της 42nd Street και του Broadway. Στη δική του δουλειά, όμως, από τη δεκαετία του 1970 κι έπειτα, το μέσο αποδεσμεύεται από το εμπορικό μήνυμα και τη λειτουργία της επιγραφής, αποκτώντας μια απολύτως εικαστική και πνευματική διάσταση.

Το 2026, σε μια εποχή καταιγιστικής ροής εικόνων, διαδοχικών κρίσεων και ανταγωνιστικών βεβαιοτήτων, το έργο του Αντωνάκου συγκροτεί ένα πεδίο οπτικής και νοητικής διαύγειας, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας διαφορετικής πρόσληψης της πραγματικότητας.

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ANTONAKOS REVISITED 15 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου 2026

CITRONNE Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος, Αθήνα