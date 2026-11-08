Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τον Σταύρο Ξαρχάκο -Δεν μπόρεσε να παραστεί για τη βράβευσή του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η ανάρτησή του - iefimerida.gr

Με τον τιμητικό «Χρυσό Αλέξανδρο» του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τιμήθηκε χθες ο Σταύρος Ξαρχάκος, για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό.

Ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης δεν μπόρεσε να παραστεί ωστόσο στην εκδήλωση της απονομής, λόγω προβλήματος υγείας -«ένα μικρό κρυολόγημα τον κράτησε στην Αθήνα», όπως ενημέρωσε τους θεατές ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης- ενώ το κοινό τού ευχήθηκε «περαστικά» με ένα δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

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Η ανάρτηση του Ξαρχάκου

Ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος, με ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμητική βράβευσή του και την απογοήτευσή του που δεν μπόρεσε να παραλάβει προσωπικά τον «Χρυσό Αλέξανδρο».

«Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνθέτης.

«Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει», δήλωσε ακόμα.

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Όπως είπε στην εκδήλωση ο κ. Ανδρεαδάκης, μετά την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ θα οριστεί συνάντηση του συνθέτη με το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου ο Σταύρος Ξαρχάκος να παραλάβει αυτοπροσώπως τον «Χρυσό Αλέξανδρο».



Ολόκληρη η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου:﻿

«Προς το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκηςκαι τον αγαπητό Ορέστη Ανδρεαδάκη,

Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε. Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ.

Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου.

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Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου.

Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει.

Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη,

Σταύρος Ξαρχάκος».