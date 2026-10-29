Σπουδαία αναγνώριση για 14χρονη πιανίστρια από τη Σαντορίνη -Η ταλαντούχα Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ - iefimerida.gr

Μετά τις λαμπρές εμφανίσεις της στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και στο Walt Disney Concert Hall του Λος Άντζελες, η νεαρή Ελληνίδα πιανίστρια τιμήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Universidad Alfonso X el Sabio της Μαδρίτης.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μετά τις επιτυχίες της στις ΗΠΑ, σε εμβληματικές αίθουσες όπως το Carnegie Hall, η 14χρονη πιανίστρια συνεχίζει τη διεθνή της πορεία, αποτέλεσμα της μελέτης με τον πατέρα της και την καθηγήτρια Αγαθή Λεϊμονή στο Παρίσι.

Στη Μαδρίτη, η Αγγελίνα τιμήθηκε με το 2ο βραβείο από την Παγκόσμια Ένωση Καθηγητών Πιάνου και συμμετείχε στο Winners’ Gala Concert που πραγματοποιήθηκε στο Auditorium Yehudi Menuhin, μαζί με άλλους 10 επιλεγμένους νέους πιανίστες.

Η διάκριση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της σύνδεσης του διαγωνισμού με το Ίδρυμα Alink-Argerich. Ως νικήτρια, η νεαρή πιανίστρια προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε σεμινάρια πιάνου που διοργανώνει η WPTA στο Μιλάνο.

Η πορεία της 14χρονης από τη Σαντορίνη σε διεθνείς σκηνές αποδεικνύει πώς η αφοσίωση και η συστηματική προσπάθεια ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια, αποτελώντας πηγή υπερηφάνειας για τον τόπο της και αφετηρία για νέους στόχους.

Η Παγκόσμια Ένωση Καθηγητών Πιάνου - World Piano Teachers Association (WPTA) - βράβευσε στο πανεπιστήμιο Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) της Μαδρίτης τη 14χρονη Ελληνίδα πιανίστρια Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ από τη Σαντορίνη, απονέμοντάς της το 2ο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό WPTA Italy International Piano Competition 2026, στον οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο. Μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, η Μαδρίτη προστίθεται στη διεθνή πορεία της νεαρής πιανίστριας, με μια διάκριση σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα.



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Η Αγγελίνα μελετά πιάνο με τον πατέρα της, Γιώργο Τσιαντζή, που είναι καθηγητής πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου, καθώς και με την διακεκριμένη καθηγήτρια Αγαθή Λεϊμονή στη Schola Cantorum de Paris. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, έχει ήδη διακριθεί σε διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς, εκπροσωπώντας επάξια τη Σαντορίνη και την Ελλάδα.



Στη σκηνή του Auditorium Yehudi Menuhin

Η μουσική διαδρομή μιας νεαρής πιανίστριας



Η νέα διάκριση έρχεται μετά τις επιτυχίες της στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εμφανίσεις της σε δύο εμβληματικές αίθουσες συναυλιών, το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και το Walt Disney Concert Hall του Λος Άντζελες. Κάθε νέα εμπειρία διευρύνει τους μουσικούς της ορίζοντες, ενισχύοντας την προσπάθειά της να εξελίσσεται σταθερά, με οδηγό την αγάπη της για το πιάνο και τη μουσική.

Για την Αγγελίνα, το πιάνο είναι ένας κόσμος που αποκαλύπτεται μέσα από τη μελέτη, την αφοσίωση και την προσωπική αναζήτηση. Πίσω από κάθε ερμηνεία βρίσκονται αμέτρητες ώρες εργασίας, η προσπάθεια να κατανοήσει βαθύτερα τη σκέψη των μεγάλων συνθετών και η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνική ακρίβεια και την αυθεντική μουσική έκφραση. Οι διαγωνισμοί και οι συναυλίες αποτελούν σημαντικούς σταθμούς σε αυτή την πορεία, προσφέροντάς της πολύτιμες εμπειρίες και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της προσωπικής της καλλιτεχνικής ταυτότητας.



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Η βράβευση στη Μαδρίτη



Η πιο πρόσφατη διάκριση της Αγγελίνας επισφραγίστηκε στη Μαδρίτη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, κατά την τελετή απονομής των βραβείων και τη συναυλία των νικητών του διαγωνισμού. Η Αγγελίνα τιμήθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Καθηγητών Πιάνου και συμμετείχε στο Winners’ Gala Concert, στο οποίο έλαβαν μέρος 11 επιλεγμένοι νικητές από τις επτά ηλικιακές κατηγορίες, σε μία διεθνή συνάντηση νέων πιανιστών με υψηλές καλλιτεχνικές επιδόσεις.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Auditorium Yehudi Menuhin του Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) στη Μαδρίτη, όπου εδρεύει η μοναδική πανεπιστημιακή Σχολή Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών στην Ισπανία (Facultad de Música y Artes Escénicas).



Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ: Η 14χρονη πιανίστρια από τη Σαντορίνη που διακρίθηκε σε διεθνές επίπεδο

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Το βραβείο απένειμαν στην Αγγελίνα η Cristina Cavalli, πρόεδρος της WPTA Italy, ο Giuseppe Devastato, πρόεδρος της WPTA Spain, και η Carla F. Benedicto, Ισπανίδα συνθέτρια, πιανίστρια και μουσικολόγος, διευθύντρια της πανεπιστημιακής Σχολής Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών του UAX. Η παρουσία των προέδρων των εθνικών τμημάτων της WPTA στην Ιταλία και την Ισπανία, Cristina Cavalli και Giuseppe Devastato αντίστοιχα, προσέδωσε ιδιαίτερο θεσμικό κύρος στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης και τη σημασία της διάκρισης της Αγγελίνας.



Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της μουσικής πορείας της Αγγελίνας από την Παγκόσμια Ένωση Καθηγητών Πιάνου, επιβραβεύοντας το ταλέντο, τη συστηματική προσπάθεια, την καλλιτεχνική εξέλιξη και τα επιτεύγματά της.



Ένας διεθνής θεσμός με επίκεντρο το πιάνο



Τον διεθνή διαγωνισμό διοργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός WPTA – Italy National Section. Μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς, συναυλίες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, η παγκόσμια αυτή ένωση δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάδειξη νέων μουσικών και την προώθηση της πιανιστικής τέχνης, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες και καθηγητές πιάνου από διαφορετικές χώρες.



Η επιτυχία της Αγγελίνας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο διαγωνισμός WPTA Italy International Piano Competition είναι μέλος του Ιδρύματος Alink-Argerich (Alink-Argerich Foundation), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα αναφοράς για τους διαγωνισμούς πιάνου, που ιδρύθηκε από τον Gustav Alink και τη διάσημη πιανίστρια Martha Argerich. Το Ίδρυμα Alink-Argerich συνδέει ένα διεθνές δίκτυο διαγωνισμών στον χώρο του πιάνου, συμβάλλοντας στην προβολή διοργανώσεων που προσφέρουν σε νέους πιανίστες ευκαιρίες καλλιτεχνικής εξέλιξης.



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Η διάκριση στη Μαδρίτη συνοδεύεται και από μια νέα προοπτική. Ως νικήτρια του διαγωνισμού, η νεαρή Ελληνίδα πιανίστρια έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε σεμινάρια πιάνου που διοργανώνει η WPTA στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η πρόσκληση αυτή της δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στη μελέτη του πιάνου και να γνωρίσει νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις ερμηνευτικές της αναζητήσεις μέσα από την επαφή με διαφορετικές μουσικές σχολές.



Η απονομή του βραβείου από την πρόεδρο της Παγκόσμιας Ένωσης Καθηγητών Πιάνου - Εθνικό Τμήμα Ιταλίας, Cristina Cavalli

Από τη Σαντορίνη στις διεθνείς μουσικές σκηνές



Στα 14 της χρόνια, η Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ έχει ήδη εμφανιστεί σε εμβληματικές αίθουσες συναυλιών και έχει διακριθεί σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας, διαμορφώνοντας μια πορεία που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια του τόπου από τον οποίο ξεκίνησε. Η διαδρομή αυτή απαιτεί καθημερινή αφοσίωση, βαθιά μουσική καλλιέργεια και τη δύναμη να μετατρέπεται κάθε επιτυχία σε αφετηρία για υψηλότερους στόχους.



Η Σαντορίνη παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη μιας νεαρής Ελληνίδας πιανίστριας που συνεχίζει να διευρύνει τους ορίζοντές της σε όλο τον κόσμο. Η διεθνής αναγνώριση και η πορεία της Αγγελίνας, όπως και της μεγαλύτερης αδελφής της, της Εβελίνας, αναδεικνύουν τις δυνατότητες που ανοίγονται όταν η συστηματική προσπάθεια συναντά την αγάπη για τη μουσική. Όταν το ταλέντο συνοδεύεται από μελέτη, καθοδήγηση και στήριξη, η μουσική γίνεται γλώσσα που ξεπερνά αποστάσεις και σύνορα, ταξιδεύοντας πολύ πιο μακριά από τον τόπο όπου γεννήθηκε το πρώτο όνειρο.



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Για τη Σαντορίνη, η παρουσία μιας τόσο νέας Ελληνίδας πιανίστριας σε διεθνείς μουσικές σκηνές αποτελεί λόγο ουσιαστικής υπερηφάνειας. Από το νησί του Αιγαίου έως τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και τη Μαδρίτη, η Αγγελίνα χτίζει με συνέπεια τη δική της μουσική διαδρομή. Και καθώς τα πρώτα σημαντικά κεφάλαια έχουν ήδη γραφτεί, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε όσα θα ακολουθήσουν. Ίσως, ανάμεσα στις νότες του Beethoven και στις απαιτητικές σελίδες του Rachmaninoff, να κρύβεται ήδη το επόμενο μεγάλο βήμα ενός παιδιού που κάνει τη Σαντορίνη να ονειρεύεται μαζί του.



Παρακολουθήστε ένα απόσπασμα από την εμφάνιση της Αγγελίνας Τσιαντζή Μαντέ στη Μαδρίτη, στο Winners’ Gala Concert.