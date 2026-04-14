«Spider-Man: Brand New Day»: Νέο υλικό από την επερχόμενη ταινία, με Τομ Χόλαντ και Zendaya [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει στον ρόλο του Peter Parker στην τέταρτη ανεξάρτητη ταινία του θρυλικού Spider-Man και έρχεται αντιμέτωπος με το βαρύ τίμημα της απόφασής του.

Ο Peter Parker είχε πάρει απόφαση να ξεχάσουν την πραγματική του ταυτότητα όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Το πιο συγκινητικό και ώριμο Spider-Man»

Η Sony Pictures αποκάλυψε στο CinemaCon του Λας Βέγκας νέο υλικό από την επερχόμενη ταινία «Spider-Man: Brand New Day», όπου η MJ την οποία υποδύεται η Zendaya φαίνεται να έχει πλέον άλλον σύντροφο στη ζωή της.

Ο Χόλαντ μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, χαρακτήρισε το νέο φιλμ ως το πιο συγκινητικό και «ώριμο» της σειράς μέχρι σήμερα. Στην πρώτη σκηνή που προβλήθηκε, ο Peter παρευρίσκεται σε ένα πάρτι για το νέο σπίτι της MJ και του Ned (Τζέικομπ Μπάταλον), όπου αναγκάζεται να συστηθεί ως «Maynard…ένας γείτονας από το απέναντι διαμέρισμα».

Πέντε χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του «No Way Home», το οποίο απέφερε πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ο ιστός του Spider-Man επιστρέφει σε μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού, με το τρέιλερ να έχει ήδη καταρρίψει κάθε ρεκόρ. Σύμφωνα με το AP, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) με την πρεμιέρα να αναμένεται στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sony, Τομ Ρόθμαν (Tom Rothman), δήλωσε αισιόδοξος ότι η χρονιά θα είναι «επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων» για το σινεμά, παρά τις «προκλήσεις στη μειωμένη προσέλευση θεατών». Προέτρεψε τους ιδιοκτήτες των κινηματογράφων, να επιβάλλουν μεγαλύτερα διαστήματα αποκλειστικής προβολής, να καταργήσουν τις υπερβολικές διαφημίσεις πριν από τα έργα και να κάνουν την έξοδο στο σινεμά πιο προσιτή οικονομικά. «Δεν σας κάνω κριτική, είμαι με το μέρος σας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το στούντιο ανακοίνωσε επίσης την κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού «Bloodborne» και την πρεμιέρα του «Grand Gear» στις 18 Φεβρουαρίου 2028. Πρόκειται για το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Τακάσι Γιαμαζάκι (Takashi Yamazaki), τα γυρίσματα του οποίου ξεκινούν σύντομα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ