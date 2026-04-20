Σπάνια βιβλία σε δημοπρασία: Αυτόγραφα του Γ. Σεφέρη, φιλελληνικές εκδόσεις, ένα λεύκωμα της Nelly’s -Η διαδικασία - iefimerida.gr

Πολυάριθμα τεκμήρια πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου περιλαμβάνονται στη δημοπρασία «Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά» της VERGOS Auctions.

Δημοπρασία «Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά»

Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο μέρη και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου και την Τετάρτη 30 Απριλίου (ώρα 5:30 μ.μ.) στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Στο Α΄ μέρος της δημοπρασίας του Οικου Βεργος συγκαταλέγονται, όπως και σε κάθε δημοπρασία της κατηγορίας αυτής, εξαιρετικά σπάνια βιβλία, έγγραφα και χειρόγραφα ιστορικού ενδιαφέροντος, φωτογραφίες, αφίσες και χαρακτικά, ενώ το Β΄ μέρος αποτελείται εξολοκλήρου από ταξιδιωτικά και ιστορικά βιβλία της συλλογής του ιατρού και βιβλιογράφου Αθανάσιου Δ. Χατζηδήμου (1910-1967).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον κατάλογο της δημοπρασίας ξεχωρίζουν

Μία από τις 2 σπάνιες φιλελληνικές εκδόσεις για το Μεσολόγγι — TENCÉ, Ulysse. Le Spectre de Missolonghi, Au profit des Grecs, Εκτίμηση €400-600

• Δύο σπάνιες φιλελληνικές εκδόσεις εμπνευσμένες από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το κορυφαίο αυτό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, από το οποίο συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια. Πρόκειται για δύο ποιήματα που γράφτηκαν αμέσως μετά την πτώση του Μεσολογγίου και αποτίουν φόρο τιμής στην ηρωική Έξοδο των Μεσολογγιτών, γεγονός που συγκίνησε βαθύτατα τη διεθνή κοινή γνώμη και έδωσε νέα ώθηση στο Φιλελληνικό κίνημα. Και οι δύο εκδόσεις πωλούνταν «Προς όφελος των Ελλήνων», όπως αναγράφεται και στα εξώφυλλά τους.

Σεφέρης Γιώργος, Καλλιγραφήματα, Εκτίμηση € 4.000-6.000

• Αυτόγραφα πέντε ποιημάτων από την ενότητα Καλλιγραφήματα (1941-1942) του Γιώργου Σεφέρη. Ο Γ. Π. Σαββίδης, αναφερόμενος στον τίτλο και τη μορφή των χειρογράφων των Καλλιγραφημάτων, επισημαίνει πως «αφορά ποιήματα που οι στίχοι τους είναι καλλιγραφημένοι με τρόπο που να σχηματίζουν μια παράσταση σχετική με το θέμα του ποιήματος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κωστής Παλαμάς, Ο Ολυμπιακός Ύμνος του Φασιανού, Εκτίμηση €3.000-4.000

• Το λεύκωμα Ο Ολυμπιακός Ύμνος (στίχοι Κωστή Παλαμά) με ένα pochoir και 4 χαρακτικά εκτός κειμένου (2 έγχρωμες χαλκογραφίες, μία έγχρωμη λιθογραφία και μία αναδιπλούμενη ξυλογραφία) του Αλέκου Φασιανού, όλα υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη. Ένα από τα μόλις 50 αριθμημένα αντίτυπα που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Μίμνερμος το 2004.

NELLY’S, Λεύκωμα New York Easter Parade, Εκτίμηση €8.000-12.000

• Το πολυτελές και εξαιρετικά σπάνιο λεύκωμα New York Easter Parade της Nelly’s, το οποίο εκδόθηκε με αφορμή την ομώνυμη έκθεση της κορυφαίας Ελληνίδας φωτογράφου στη Γκαλερί Α.Δ. (15 Απριλίου-15 Μαΐου 1991). Περιέχει 19 φωτογραφίες (λήψεις του 1953), όλες αριθμημένες, υπογεγραμμένες και χρονολογημένες από τη φωτογράφο. Η επιλογή των κειμένων που τις συνοδεύουν έγινε από τον Robert Crist και η μετάφραση τους στα ελληνικά από την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκος Εγγονόπουλος, Αυτοσχέδια κάρτα με πρωτότυπο σχέδιο προς τον ποιητή Απόστολο Μελαχρινό, Εκτίμηση € 2.000-3.000

Δημοπρασία / ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα, 105 61)

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-311)

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 312-632)

Το Β' μέρος της δημοπρασίας αποτελείται εξ ολοκλήρου από ταξιδιωτικά και ιστορικά βιβλία της συλλογής του ιατρού και βιβλιογράφου Αθανάσιου Δ. Χατζηδήμου (1910-1967).

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται:

Από Τετάρτη 15 έως Τρίτη 28 Απριλίου 10:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. &

Σάββατο 18 & 25 Απριλίου 10:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.

στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ — Eπιστολή των Ψαριανών προς τον ναύαρχο Χέυδεν, Εκτίμηση € 4.000-6.000

Τρόποι Συμμετοχής

Φυσική Παρουσία (ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)

Τηλεφωνικά

Γραπτή Προσφορά

Online ζωντανά μέσα από την ιστοσελίδα

Ανακαλύψτε περισσότερα και ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής στη δημοπρασία στην ιστοσελίδα www.vergosauctions.com.