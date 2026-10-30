Σόνια Θεοδωρίδου: Από την όπερα στη μαγεία των ελληνικών βοτάνων -Το νέο εγχείρημα της σοπράνο με τα μαξιλάρια - iefimerida.gr

Επηρεασμένη από τον πλούτο των ελληνικών βοτάνων και την ομορφιά της χειροποίητης δημιουργίας η διακεκριμένη Σόνια Θεοδωρίδου ανατρέχει στις ρίζες της και την ηρεμία της φύσης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, κατά τη διάρκεια του lockdown, ανέπτυξε ένα πάθος για τη βοτανική. Αυτή η σύνδεση με την ελληνική φύση την οδήγησε στη δημιουργία μιας συλλογής χειροποίητων «Μαξιλαριών Ονείρων» με οργανικά βότανα.

Τα «Μαξιλάρια Ονείρων» δημιουργούνται από προσεκτικά αναμεμειγμένα βότανα, όπως λεβάντα, χαμομήλι και μέντα. Τα βότανα συλλέγονται και αποξηραίνονται κάτω από τον μεσογειακό ήλιο, με σκοπό να προσφέρουν χαλάρωση και γαλήνιο ύπνο.

Κάθε μαξιλάρι ράβεται στο χέρι από πολυτελή υφάσματα βιώσιμης προέλευσης, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωση στην ποιότητα και τον σεβασμό στη φύση. Οι δημιουργίες αποτελούν μια πρόσκληση για την ανακάλυψη της δύναμης των βοτάνων.

Οι δημιουργίες, υπό την επωνυμία CHLORIS by Sonia Theodoridou, κάνουν ένα νέο βήμα, καθώς φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της παρουσίασης των προϊόντων ανέλαβε η σκηνογράφος Εύα Νάθενα.

Την περίοδο του κορωνοϊού, σταματώντας τις περιοδείες ανά τον κόσμο, η Σόνια Θεοδωρίδου παρέμεινε στην Ελλάδα που τόσο της έλειπε και αφοσιώθηκε στη φύση και τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων.

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«Το πάθος μου για τη βοτανική γεννήθηκε στο lockdown»

Οπως σημειώνει η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου για το εγχείρημά της «ακολουθώντας το μονοπάτι της επιστροφής στις πρωταρχικές ρίζες της φύσης, ξεκίνησα ένα ταξίδι εμπνευσμένο από το όνειρο μιας αιώνιας άνοιξης. Με βαθιά φροντίδα και σεβασμό για τα ατελείωτα δώρα που μας χαρίζει ο φυσικός κόσμος, βρήκα την πηγή της έμπνευσής μου.

«Το πάθος μου για τη βοτανική γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown» λέει η Σόνια Θεοδωρίδου «και συνδέεται άρρηκτα με την αγάπη μου για την Ελλάδα και την πλούσια ποικιλομορφία των ανθρώπων και των τοπίων της» / ndpphoto

Αυτή η ισχυρή σύνδεση με τη φύση με οδήγησε να δημιουργήσω μια συλλογή χειροποίητων ''Μαξιλαριών Ονείρων'', γεμισμένα με οργανικά βότανα και ντυμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας, ένα φόρο τιμής στη γενναιοδωρία της φύσης και την καταπραϋντική άνεση που μας προσφέρει».

«Βότανα, γνωστά για τις χαλαρωτικές και αρωματικές τους ιδιότητες, αναμειγνύονται με προσοχή για να δημιουργήσουν μαξιλάρια ονείρων που προσκαλούν στη χαλάρωση και τον γλυκό ύπνο»

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Τι είναι τα μαξιλάρια των ονείρων

Σήμερα η Σόνια Θεοδωρίδου παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συλλογή που περιλαμβάνει μαξιλάρια χαλάρωσης με ελληνικά βότανα, υφασμάτινες τσάντες, υφασμάτινα ζωάκια και αρωματικά πουγκιά βοτάνων.

«Το πάθος μου για τη βοτανική γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown» λέει η Σόνια Θεοδωρίδου «και συνδέεται άρρηκτα με την αγάπη μου για την Ελλάδα και την πλούσια ποικιλομορφία των ανθρώπων και των τοπίων της.

Εδώ, ανάμεσα στους ελαιώνες και τα γαλάζια νερά, συλλέγω αρωματικά βότανα όπως λεβάντα, χαμομήλι και μέντα, τα οποία αποξηραίνονται προσεκτικά κάτω από τον μεσογειακό ήλιο. Αυτά τα βότανα, γνωστά για τις χαλαρωτικές και αρωματικές τους ιδιότητες, αναμειγνύονται με προσοχή για να δημιουργήσουν μαξιλάρια ονείρων που προσκαλούν στη χαλάρωση και τον γλυκό ύπνο»

«Κάθε μαξιλάρι, ραμμένο από πολυτελή υφάσματα που προέρχονται με βιώσιμο τρόπο, ενσαρκώνει την άγρια ομορφιά της Ελλάδας.

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Η προσεκτική χειροτεχνία μου εξασφαλίζει ότι κάθε ράμμα και δίπλωμα αντανακλά την αφοσίωσή μου στην ποιότητα και τον σεβασμό στη διαχρονική σοφία της φύσης. Είτε τοποθετηθεί κάτω από ένα μαξιλάρι είτε σε μια ήσυχη γωνιά, αυτά τα μαξιλάρια ονείρων δεν προσφέρουν μόνο ξεκούραση αλλά και ένα αισθητηριακό ταξίδι, μια απαλή υπενθύμιση της γαλήνης που μπορεί να βρει κανείς στην αγκαλιά της φύσης».

«Κάθε μαξιλάρι, ραμμένο από πολυτελή υφάσματα που προέρχονται με βιώσιμο τρόπο, ενσαρκώνει την άγρια ομορφιά της Ελλάδας»

«Με κάθε μαξιλάρι που δημιουργώ, το πάθος μου ανθίζει σε απτές εκφράσεις αγάπης για τη γη και τους ανθρώπους της. Μέσα από τις χειροποίητες δημιουργίες μου, προσκαλώ τους άλλους να ανακαλύψουν την αναζωογονητική δύναμη των βοτάνων, όπου τα όνειρα συνυφαίνονται με τα χαλαρωτικά αρώματα της πλούσιας χλωρίδας της Ελλάδας» καταλήγει η Σόνια Θεοδωρίδου.

Σήμερα η Σόνια Θεοδωρίδου παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συλλογή που περιλαμβάνει μαξιλάρια χαλάρωσης με ελληνικά βότανα, υφασμάτινες τσάντες, υφασμάτινα ζωάκια και αρωματικά πουγκιά βοτάνων

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H CHLORIS by Sonia Theodoridou συναντά τον πολιτισμό

‘Ένα νέο, ξεχωριστό βήμα κάνει η CHLORIS by Sonia Theodoridou, καθώς από την 1η Νοεμβρίου επιλεγμένες δημιουργίες της θα φιλοξενούνται στο φουαγιέ του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, σε έναν χώρο όπου η τέχνη, ο πολιτισμός και η σύγχρονη δημιουργική έκφραση συναντώνται.

Μέσα από τις χειροποίητες δημιουργίες μου, προσκαλώ τους άλλους να ανακαλύψουν την αναζωογονητική δύναμη των βοτάνων, λέει η Σόνια Θεοδωρίδου

Με οδηγό την αγάπη για την ομορφιά, την αυθεντικότητα και την υψηλή αισθητική η CHLORIS by Sonia Theodoridou δημιουργεί αντικείμενα που συνδυάζουν τη φροντίδα της χειροποίητης κατασκευής με την έμπνευση που προσφέρει η ελληνική φύση, με μια φιλοσοφία που αναζητά την αρμονία ανάμεσα στην ποιότητα και τη διαχρονική κομψότητα.

Η CHLORIS by Sonia Theodoridou δημιουργεί αντικείμενα που συνδυάζουν τη φροντίδα της χειροποίητης κατασκευής με την έμπνευση που προσφέρει η ελληνική φύση

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Την επιμέλεια της παρουσίασης των προϊόντων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ανέλαβε η διακεκριμένη σκηνογράφος, Εύα Νάθενα

Την επιμέλεια της παρουσίασης των προϊόντων ανέλαβε η διακεκριμένη σκηνογράφος, Εύα Νάθενα, προσδίδοντας στη συλλογή μια ιδιαίτερη εικαστική προσέγγιση, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό διάλογο ανάμεσα στα αντικείμενα, την τέχνη και τον χώρο που τα φιλοξενεί.

Η παρουσία της CHLORIS στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αποτελεί μια πρόσκληση προς το κοινό να ανακαλύψει από κοντά έναν κόσμο δημιουργίας, όπου η ελληνική φύση, η αισθητική και η αγάπη για τις λεπτομέρειες αποκτούν τη δική τους ιδιαίτερη έκφραση και προσφέρουν όμορφες ιδέες για δώρα με ξεχωριστό χαρακτήρα.