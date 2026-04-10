Slow Art Day: Τα 12 βήματα για να παρατηρήσεις ένα έργο τέχνης σε μουσείο -Διεθνής τάση - iefimerida.gr

Η Slow Art Day είναι ένα παγκόσμιο γεγονός με αποστολή να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους να ανακαλύψουν την απόλαυση της αργής παρατήρησης ενός έργου τέχνης.

Η Slow Art Day γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο το πρώτο Σάββατο του Απριλίου σε μουσεία και χώρους τέχνης σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αποστολή της δράσης είναι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν ένα έργο τέχνης μέσω της αργής παρατήρησής του.

Μέσα από απλά βήματα οι επισκέπτες των μουσείων επιβραδύνουν τον τρόπο με τον οποίο το παρατηρούν ώστε να το ανακαλύψουν και να συνδεθούν μαζί του. Η εμπειρία τους αυτή αποτελεί εξαιρετική αφορμή για συζήτηση και δημιουργική ενασχόληση.

Λίγα περισσότερα λεπτά στοχασμού μπροστά σε ένα έργο τέχνης

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον διεθνή θεσμό της Slow Art Day και μάς καλωσορίζει στους χώρους του το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Το εγχείρημα ξεκίνησε επίσημα το 2010 και έκτοτε η Slow Art Day έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του διεθνούς ημερολογίου των μουσείων και των γκαλερί, με περισσότερες από 1.500 εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής.

3ος όροφος / Σπύρος Βασιλείου, Μια γαλάζια μέρα, 1977

Αναπνέω. Αφήνομαι. Ησυχάζω. Στο κενό της σύνθεσης, στη σιωπηλή παρουσία των μορφών, μέσα στο γαλάζιο της σιωπής, αφήνω τον νου μου να ηρεμήσει και απλώς υπάρχω

Το κοινό κάθε ηλικίας ενθαρρύνεται, ακολουθώντας απλά βήματα, να επιβραδύνει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρεί την Τέχνη και να ζήσει, μέσα από τη διαδικασία αυτή, μια ισχυρή και ενδεχομένως πρωτόγνωρη εμπειρία. Λίγα περισσότερα λεπτά στοχασμού μπροστά σε ένα έργο, μας επιτρέπουν να το αφουγκραστούμε και να το κατανοήσουμε καλύτερα, αλλά και μπορούν να αποτελέσουν αφορμή μιας ενδιαφέρουσας και εποικοδομητικής συζήτησης με φίλους.

Τι κάνεις στην Slow Art Day

Ζήστε την εμπειρία του Slow Art Day στη μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και ανακαλύψτε τα έργα με τη σχετική σήμανση, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

• Αναζητήστε την ένδειξη Slow Art Day 2026 για να βρείτε στους εκθεσιακούς χώρους τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί για τη δράση.

• Αφιερώστε πέντε λεπτά αργής παρατήρησης σε κάθε έργο, με τη σειρά που εσείς επιθυμείτε.

4ος όροφος / Δημοσθένης Κοκκιννίδης, Διαδήλωση, 1980

Για λίγα λεπτά, άφησε τον θόρυβο της σκηνής να καταλαγιάσει μέσα σου. Παρατήρησε ήρεμα τις μορφές και τις γραμμές, και άκου τον δικό σου εσωτερικό παλμό με σταθερή, συνειδητή αναπνοή

• Εάν χρειαστεί, αναζητήστε σκαμπό από την είσοδο του Ιδρύματος.

• Παρατηρήστε κάθε έργο από απόσταση για να μπορέσετε να το δείτε ολόκληρο.

• Πάρτε τρεις βαθιές εισπνοές.

• Χαλαρώστε και μαλακώστε το βλέμμα σας.

• Χαλαρώστε το πρόσωπο, τον αυχένα, τους ώμους.

• Όταν νιώσετε έτοιμοι, αφήστε το βλέμμα σας να περιηγηθεί αργά στην επιφάνεια κάθε έργου, ακολουθώντας τη δική του φυσική πορεία. Κάθε έργο συνοδεύεται από μια ερώτηση ενσυνειδητότητας (mindfulness), που λειτουργεί ως αφετηρία παρατήρησης και στοχασμού.

• Στο οπισθόφυλλο του εντύπου διατίθεται κενός χώρος και στην Υποδοχή του Ιδρύματος υπάρχουν μολύβια για να κρατήσετε σημειώσεις, να γράψετε ένα ποίημα ή ένα τραγούδι, ή και να σχεδιάσετε αν το επιθυμείτε.

• Αφού ολοκληρώσετε την εμπειρία σας, συζητήστε την και μοιραστείτε την με φίλες/φίλους.

• Προσπαθήστε να ενσωματώσετε αυτή την εμπειρία σας και όσα νιώσατε στο υπόλοιπο της ημέρας σας.

• Μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας στα social media χρησιμοποιώντας τα hashtags #SlowArtDay, #BEGoulandrisFoundation