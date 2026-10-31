Το απόλυτο revival των '80s: Είδαμε τη viral σειρά του θρυλικού συγγραφέα Μπρετ Ίστον Έλις, με την Κάια Γκέρμπερ - iefimerida.gr

Ντίσκο, glamour και serial killers. Ο θρυλικός συγγραφέας της δεκαετίας του '80 Bret Easton Ellis, με τη σειρά και το βιβλίο «The Shards» επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος: εκεί απ' όπου ξεκίνησαν όλα, το Λος Άντζελες του μυθιστορήματος «Less Than Zero» και των εφηβικών του χρόνων.

Λιγότερο από το μηδέν... Tο εμβληματικό βιβλίο ενός 21χρονου φοιτητή που κατέγραψε με κυνισμό την απατηλή λάμψη του αμερικανικού πλούτου έγινε αστραπιαία το σύμβολο της μεταμοντέρνας κουλτούρας, σκιαγραφώντας την εποχή του Ρίγκαν με όλη της την πολυτέλεια, τη ματαιοδοξία και την κενότητα. Ο συγγραφέας του, ο Μπρετ Ίστον Έλις, από το πρώτο του κιόλας βιβλίο έγινε ποπ σταρ, ένας μπλαζέ στιλίστας, αλλά κυρίως ένας ευφυής ακτινογράφος των νευρώσεων της εποχής του. Μαθητής ακόμα στις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου, δεν χρειάστηκε να κάνει καμία έρευνα, απλώς κατέγραψε όσα βίωνε η παρέα του μεγαλώνοντας στις παρυφές του Χόλιγουντ, στις πλούσιες συνοικίες του Λος Άντζελες: σεξ, πάρτι, ναρκωτικά, πόζα, στιλ, αποξένωση και τρόμος. Είναι εποχή των μεγάλων fashion labels, της έκπαγλης πολυτέλειας και των serial killers που σκορπούν τον τρόμο στην Αμερική διεκδικώντας ναρκισσιστικά ακόμα και με το μαχαίρι τους προβολείς των αδηφάγων αναλογικών μίντια. Oι teenagers σε όλο τον κόσμο χορεύουν ντίσκο, παίζουν Space Invaders στο Atari, ακούνε Duran Duran σε κασέτες στο walkman, αλλά στο σχολείο του Μπρετ Ίστον Έλις οδηγούν Porsche 959, διαβάζουν Vogue και GQ και πηγαίνουν σε χολιγουντιανά πάρτι όπου πετυχαίνουν τη Σερ να χορεύει με μαλλί περμανάντ, φορώντας μια εκθαμβωτική λευκή ολόσωμη στράπλες φόρμα, δερμάτινο τζάκετ με τρουκς και ασημένιο headband.

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Ο συγγραφέας Μπρετ Ίστον Έλις (Less Than Zero, American Psycho, Glamorama κ.ά.) επέστρεψε με το μυθιστόρημα «The Shards», που έγινε σειρά στο Disney+ και στο Hulu

Ο Μπρετ Ίστον Έλις, σχεδόν 40 χρόνια μετά, επέστρεψε το 2023 στον κόσμο του πρώτου του βιβλίου, του Less Than Zero (Λιγότερο από το μηδέν, εκδ. Οξύ), με ένα νέο ημι-αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα τρόμου, με τίτλο «The Shards», στο οποίο αφηγείται τα τελευταία του χρόνια στο σχολείο: δηλαδή την εποχή που έγραφε το πρώτο του βιβλίο, ενώ φονικές αιρέσεις και αιμοσταγείς serial killers σκορπούσαν τον τρόμο στο Λος Άντζελες, φτάνοντας ακόμα και μέσα στην παρέα, αλλά και το σπίτι του νεαρού μαθητή-συγγραφέα.

Η Ντέμπι και ο Μπρετ (ο ηθοποιός Ίγκμπι Ρίγνεϊ υποδύεται τον ίδιο τον Μπρετ Ίστον Έλις) σε σκηνή από τη σειρά «The Shards»

Η λογοτεχνική επιστροφή του Έλις συζητήθηκε μεν, αλλά viral έγινε μόλις φέτος, με την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος από το FX. Η προβολή της σειράς «The Shards» με την Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ, και τον Ίγκμπι Ρίγνεϊ στον πρωταγωνιστικό ρόλο (υποδύεται τον Μπρετ Ίστον Έλις) γίνεται από το Disney+ και το Hulu, με την υπογραφή του πολυβραβευμένου παραγωγού Ράιαν Μέρφι (γνωστού από τις σειρές Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, Ratched, Monster κ.ά.), αλλά και του ίδιου του Μπρετ Ίστον Έλις. Τόσο η συμμετοχή της Κάια Γκέρμπερ όσο και το έντονο στιλιζάρισμα των επεισοδίων από τον συγγραφέα κατάφεραν όχι απλώς να κάνουν viral τη σειρά, αλλά και να προκαλέσουν ένα απολαυστικό revival στη μόδα, στη μουσική, στο στιλ, στην (κιτσάτη) διακόσμηση και στο attitude των 80ies.

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Το college look των πρωταγωνιστών έχει γίνει τάση στη φετινή μόδα

Με την προβολή των πρώτων επεισοδίων τα fashion editorials γέμισαν με glossy '80s υφάσματα και υφές: βάτες, γκέτες, ψηλόμεσα στενά τζιν, γούνες, ολόσωμες φόρμες, aviator γυαλιά ηλίου και ριγέ πόλο μπλουζάκια φορεμένα με κολεγιακά τζάκετ, επέστρεψαν από τη δεκαετία του '80 για να γίνουν ξανά trend. Ο Μπρετ Ίστον Έλις, ο απόλυτος ακτινογράφος της δεκαετίας του '80, ή της Reagan Era όπως την αποκαλούν οι κοινωνιολόγοι, με το «The Shards» προσφέρει ένα χάρμα οφθαλμών που τόσο στιλιστικά όσο και μουσικά σε ξεσηκώνει.

Το εξώφυλλο του νέου βιβλίου του Μπρετ Ίστον Έλις «The Shards»

Πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο Μπρετ Ίστον Έλις, όταν ήταν δεκαοκτώ ετών, αλλά και η παρέα του: Οι φίλοι-συμμαθητές του, το κορίτσι του, η Ντέμπι, και η εκκεντρική οικογένειά της - ο πατέρας της, ένας ομοφυλόφιλος βραβευμένος παραγωγός του Χόλιγουντ που ζει διπλή ζωή, και η μητέρα της, μια απογοητευμένη γυναίκα που ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά γυρίζει κρυφά ταινίες πορνό για να ικανοποιήσει το ψώνιο της με την υποκριτική. Τα παιδιά του σχολείου στο οποίο πηγαίνει ο Έλις μεγαλώνουν το ένα το άλλο στον αυτόματο πιλότο, με γονείς που είναι είτε εξαφανισμένοι στα άπειρα χλιδάτα ταξίδια τους, είτε χαμένοι στον κενόδοξο κόσμο τους.

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Ο Μπετ τα έχει με την Ντέμπι, αλλά είναι κρυφά ερωτευμένος με την κολλητή τους, τη Σούζαν, ενώ παράλληλα έχει σεξουαλικές σχέσεις και με τον συμμαθητή τους, τον Τομ / Φωτογραφία: The Shards

Οι πρωταγωνιστές του «The Shards» περνούν τον χρόνο τους μεταξύ σχολείου, πολυκαταστημάτων και ιππικών ομίλων. Ζουν σε κιτσάτες χολιγουντιανές επαύλεις αμύθητου πλούτου και εξόφθαλμου glamour, αλλά και σε μοντερνιστικά γυάλινα σπιτιών ενός επιπέδου σαν αυτά με τους φοίνικες που ζωγράφιζε ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ στους διάσημους πίνακές του. Διοργανώνουν πάρτι πλάι στην πισίνα με ναρκωτικά και σεξ στο τζακούζι, δίνουν ραντεβού σε ακριβά εστιατόρια, κάνουν βόλτες με γρήγορα σπορ αυτοκίνητα στη Mulholland Drive και εκτονώνουν την ενέργεια (ή την υστερία τους) σε ξέφρενους χορούς σε ντίσκο ή σε ίντριγκες, ως προνομιούχα θύματα ενός κόσμου που κάτω από τη λαμπερή του επιφάνεια υποφέρει από την αποξένωση και την απέραντη μοναξιά.

To εξώφυλλο του πρώτου μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις «Λιγότερο από το μηδέν» (εκδ. Οξύ). Το «Τhe Shards» έχει ως ήρωά του τον ίδιο τον συγγραφέα, την εποχή που έγραφε το πρώτο του βιβλίο, όντας ακόμα μαθητής στο σχολείο.

Ο Μπρετ Ίστον Έλις, τόσο στο βιβλίο όσο και στη σειρά που βασίζεται σε αυτό, περιγράφει τη ρευστή του σεξουαλικότητα, διατηρώντας παράλληλα σεξουαλικές σχέσεις με την Ντέμπι, αλλά και με έναν νεαρό συμμαθητή του, τον Τομ, που θα τον απαγάγει και θα τον βασανίσει ένας αδίστακτος serial killer, ο οποίος σκορπά τον τρόμο στην περιοχή. Την ίδια στιγμή που κάπως μπερδεμένος κάνει διπλή ζωή, ο Μπρετ ερωτεύεται κεραυνοβόλα έναν μυστηριώδη νέο μαθητή, τον Ρόμπερτ, που καταφθάνει στο σχολείο τους από γειτονική περιοχή, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκρούσει τη σεξουαλική παρενόχληση που του κάνει ο πατέρας της κοπέλας του, προσφέροντάς του σε αντάλλαγμα την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του, πριν καν αυτό μάλιστα κυκλοφορήσει.

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Καθώς τα τρομακτικά γεγονότα -επιθέσεις, απαγωγές, διαρρήξεις, σφαγές- πληθαίνουν, η παρέα συνεχίζει την καθημερινότητά της ατάραχη, ακόμα κι όταν μέλη της ευρύτερης παρέας πέφτουν θύματα από τις αιρέσεις και τους ψυχοπαθείς δολοφόνους που τριγυρνούν γύρω από το Μπέβερλι Χιλς και το Χόλιγουντ. Ο Μπρετ, παρακολουθώντας τον μυστηριώδη νέο συμμαθητή, ο οποίος έχει σαγηνεύσει τα κορίτσια και έχει κάνει τα αγόρια να ζηλεύουν, να κινείται με ύποπτο τρόπο, πιστεύει ότι πίσω από την εντυπωσιακή εμφάνιση μοντέλου κρύβει τα σκοτάδια του. Ψάχνοντας, ανακαλύπτει πράγματα για το παρελθόν του Ρόμπερτ, αλλά και τον λόγο για τον οποίο τον διώχνουν διαρκώς από όλα τα σχολεία. Μήπως είναι αυτός ο ασύλληπτος serial killer που κυκλώνει απειλητικά την παρέα του;

Δείτε το τρέιλερ της σειράς «The Shards», που μπορείτε να παρακολουθήσετε με ελληνικούς υπότιτλους στο Disney+ και στο Hulu

Η σκηνοθεσία της σειράς, υπό τις οδηγίες του ίδιου του Μπρετ Ίστον Έλις, δίνει άψογα το στοιχείο του τρόμου μέσα στη λάμψη του χολιγουντιανού lifestyle. Η αντίθεση ανάμεσα στην ελαφρότητα της disco και του τρόμου είναι υποδειγματική, αν και κάποια σεναριακά κενά (ειδικά στο κομμάτι της αστυνομικής ιστορίας) δεν λείπουν. Είναι τόσο δυνατό όμως το αφήγημα που στήνει ο Έλις, που ξεχνάς τα κενά και παρακολουθείς με κομμένη την ανάσα τη συναρπαστική αυτή σειρά, που είναι ιδανική για binge.