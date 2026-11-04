Σε Ροδόπη και Εβρο η Μενδώνη για την παράδοση πέντε σημαντικών μνημείων που αποκαταστάθηκαν - iefimerida.gr

Την απόδοση σημαντικών μνημείων, που αποκαταστάθηκαν με έργα του υπουργείου Πολιτισμού, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης εργασίας της Λίνας Μενδώνη στη Ροδόπη και τον Έβρο.

Τα έργα που θα παραδώσει η υπουργός Πολιτισμού

Συγκεκριμένα, σήμερα στις 12:00, η υπουργός θα αποδώσει στο κοινό τον περίκεντρο ναό της Μαξιμιανούπολης, στον αρχαιολογικό χώρο κοντά στην Κομοτηνή. Πρόκειται για ένα σημαντικό βυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, καθώς διαθέτει σπάνια ακανόνιστη εξαγωνική κάτοψη.

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Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη δομική αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού, στη συντήρηση των μαρμάρινων και γλυπτών μελών, καθώς και στην προστασία του τοιχογραφικού διακόσμου και των δαπέδων. Η Μαξιμιανούπολη, γνωστή και ως Μοσυνόπολη, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της βυζαντινής Θράκης, προτού καταστραφεί οριστικά τον 13ο αιώνα.

Αύριο, Πέμπτη, στις 11:30, η κ. Μενδώνη θα επισκεφθεί το Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης. Το μνημείο, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 1420, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της οθωμανικής αρχιτεκτονικής στον ελλαδικό χώρο. Η πυρκαγιά του Μαρτίου του 2017 κατέστρεψε τη στέγη του, καθιστώντας αναγκαία την εκτεταμένη επέμβαση για την αποκατάστασή του, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ιστορική ξύλινη κατασκευή.

Στις 14:00, η υπουργός θα αποδώσει τρεις αποκατεστημένους μεταβυζαντινούς ναούς της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου: τον Άγιο Αθανάσιο Μεταξάδων, τον Άγιο Αθανάσιο Αλεποχωρίου και τον Άγιο Παντελεήμονα Παλιουρίου. Οι τρεις ναοί, που διατηρούν σημαντικά μορφολογικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του 17ου και του 18ου αιώνα, ξεχωρίζουν και για τον αξιόλογο γραπτό διάκοσμό τους. Οι εργασίες αφορούσαν την αποκατάσταση των ναών και τη διαμόρφωση των περιβάλλοντων χώρων τους, στο πλαίσιο έργου που υλοποιήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο πρόγραμμα της υπουργού περιλαμβάνεται, επίσης αυτοψίες στην Παναγία Κοσμοσώτειρα στις Φέρες και στο Ιμαρέτ της Κομοτηνής.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ