Σε δημοπρασία αυθεντικοί Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή, αναμένεται να φτάσουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες [εικόνες] - iefimerida.gr

Iδιωτική συλλογή έργων τέχνης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 30 λιθογραφίες του Σαλβαντόρ Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία.

Σε δημοπρασία σπάνιοι Νταλί

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Γλασκώβη, προτού διατεθούν προς πώληση στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφέρουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC.

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Σε δημοπρασία θα πωληθεί συλλογή λιθογραφιών του Σαλβαντόρ Νταλί με την ιδιόχειρη υπογραφή του

Ο Έρικ Κρόμπι, από τον οίκο δημοπρασιών Crombie's, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης της συλλογής επικοινώνησε μαζί τους, καθώς πρόκειται να μετακομίσει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να πάρει τις λιθογραφίες μαζί του.

«Το να βρει κανείς έστω και ένα αυθεντικό έργο του Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή είναι σπάνιο, αλλά το να έρθει στο φως μια ολόκληρη ιδιωτική συλλογή τέτοιας κλίμακας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον κόσμο της τέχνης» εξήγησε.

Ο Έρικ Κρόμπι, από τον οίκο δημοπρασιών Crombie's, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης της συλλογής επικοινώνησε μαζί τους, καθώς πρόκειται να μετακομίσει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να πάρει τις λιθογραφίες μαζί του

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Οι λιθογραφίες φέρουν την υπογραφή του Ισπανού καλλιτέχνη, ο οποίος υπήρξε κορυφαία μορφή του σουρεαλιστικού κινήματος.

Το να βρει κανείς έστω και ένα αυθεντικό έργο του Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή είναι σπάνιο

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συλλογής είναι η σειρά «Η Κατάκτηση του Σύμπαντος» (Conquest of the Cosmos), η οποία αποτελείται από έξι έργα που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το διάστημα, την επιστήμη και το σύμπαν. Τα έργα διατηρούνται ακόμη στο αρχικό τους κουτί από το 1974.

ΑΠΕ-ΜΠΕ