51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή -Το Σάββατο 27/9 η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα - iefimerida.gr

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, που περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών.

Οι εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!» κορυφώνονται το τετραήμερο από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 καλλιτεχνών σε 4 σκηνές, πλούσιο πρόγραμμα πολιτικών και πολιτιστικών συζητήσεων, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίουτ, στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, όπου θα μιλήσει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και θα χαιρετίσει ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

Το πλήρες πρόγραμμα του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή ΕΔΩ

ΑΠΕ-ΜΠΕ