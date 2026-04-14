Rock & Roll Hall of Fame 2026: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι, εννέα θρυλικοί καλλιτέχνες και γκρουπ - iefimerida.gr

Οι Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade, Joy Division/New Order, κέρδισαν μία θέση στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με τους Wu-Tang Clan.

Οι Wu-Tang Clan ήταν υποψήφιοι για πρώτη φορά, στη λίστα και ο αείμνηστος Luther Vandross.

Οι φετινοί εισαχθέντες ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «American Idol» από τον Ryan Seacrest και τον Lionel Richie.

Ο Φιλ Κόλινς βρίσκεται ήδη στο Hall of Fame ως μέλος των Genesis

Σύμφωνα με το ΑP, οι καλλιτέχνες γίνονται επιλέξιμοι για ένταξη 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης εμπορικής τους ηχογράφησης. Οι τελικοί νικητές προκύπτουν μετά από ψηφοφορία περισσότερων από 1.200 καλλιτεχνών, ιστορικών της μουσικής και στελεχών της βιομηχανίας.

Ο Φιλ Κόλινς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Hall of Fame ως μέλος των Genesis, κατάφερε να ενταχθεί και ως σόλο καλλιτέχνης με την πρώτη του υποψηφιότητα, έχοντας στο ενεργητικό του οκτώ βραβεία Grammy και τεράστιες επιτυχίες όπως το «In the Air Tonight».

Phil Collins, Billy Idol, Queen Latifah, Sade and Luther Vandross (AP Photo)

Παράλληλα, η Sade επιλέχθηκε μετά τη δεύτερη υποψηφιότητά της, ενώ οι Wu-Tang Clan αναγνωρίστηκαν ως πρωτοπόροι της ραπ σκηνής από το ντεμπούτο τους το 1993. Οι Iron Maiden, μετά από δύο προηγούμενες υποψηφιότητες, δικαιώθηκαν για την προσφορά τους στο βρετανικό heavy metal, ενώ ο Luther Vandross, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2005 έχοντας πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, αναφέρθηκε ως πηγή έμπνευσης για τη νεότερη γενιά καλλιτεχνών.

Αντίθετα, οι Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition, The Black Crowes και Shakira δεν κατάφεραν να εισαχθούν.

Η τελετή ένταξης έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater του Λος 'Αντζελες ενώ θα προβληθεί τηλεοπτικά τον Δεκέμβριο από τα ABC και Disney+.

Με το Βραβείο Μουσικής Επιρροής θα τιμηθούν η Queen Latifah, η Κουβανή τραγουδίστρια Celia Cruz, ο Νιγηριανός μουσικός Fela Kuti, ο ράπερ MC Lyte και ο καλλιτέχνης της κάντρι ροκ Gram Parsons. Το Βραβείο Μουσικής Αριστείας θα απονεμηθεί στην τραγουδοποιό Linda Creed και στους παραγωγούς Arif Mardin, Jimmy Miller και Rick Rubin. Επίσης πάνω από 50 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Ed Sullivan, ο θρυλικός παρουσιαστής της ομώνυμης τηλεοπτικής εκπομπής θα εισέλθει στο Hall of Fame με το Βραβείο Ahmet Ertegun για μη ερμηνευτές, ως αναγνώριση για τη συμβολή του στην ανάδειξη των μεγαλύτερων μουσικών ειδώλων των δεκαετιών του '50 και του '60.

Το επόμενο έτος, η τελετή θα επιστρέψει στην έδρα του Hall of Fame, στο Κλίβελαντ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ