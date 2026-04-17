Ο Ρίντλεϊ Σκοτ υπογράφει το θρίλερ «The Dog Stars» με τους Τζέικομπ Ελόρντι και Τζος Μπρόλιν -Το πρώτο τρέιλερ - iefimerida.gr

Στη δημοσιότητα έδωσε το πρώτο τρέιλερ για το «The Dog Stars» η 20th Century Studios, το νέο θρίλερ του Ρίντλεϊ Σκοτ, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ.

Με ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Τζέικομπ Ελόρντι και Τζος Μπρόλιν, ο κορυφαίος σκηνοθέτης υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία που θα «αφήσει το κοινό άφωνο».

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, με τίτλο «The Dog Stars», κατά τη διάρκεια του CinemaCon στο Λας Βέγκας. Ο εμβληματικός δημιουργός, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, έδωσε το στίγμα της νέας του παραγωγής, τονίζοντας τον προσανατολισμό της στην απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία.

Ρίντλεϊ Σκοτ: «Κάθε πλάνο θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους»

«Η κινηματογραφική μεταφορά είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη για τη μεγάλη οθόνη. Ελπίζω ότι κάθε πλάνο θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σκοτ.

Η ταινία μάς μεταφέρει σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου μια φονική πανδημία έχει εξοντώσει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό των ΗΠΑ. Ο Τζέικομπ Ελόρντι υποδύεται τον Hig, έναν πιλότο της πολιτικής αεροπορίας. Ο Τζος Μπρόλιν ενσαρκώνει τον Bangley, έναν σκληροτράχηλο πρώην πεζοναύτη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, οι δύο άνδρες ζουν σε μια εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση μαζί με τον Jasper, τον πιστό σκύλο του Hig. Ενώ παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση, ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα έρχεται να ανατρέψει τα πάντα, αφήνοντας ελπίδες για την ύπαρξη και άλλων επιζώντων.

Ένα εντυπωσιακό καστ και μια μεγάλη επιστροφή

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο πλαισιώνεται από ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών, στους οποίους περιλαμβάνονται η Μάργκαρετ Κουόλεϊ (στο ρόλο της Cima), ο Γκάι Πιρς και ο Μπένεντικτ Γουόνγκ.

Το «The Dog Stars» αποτελεί το πρώτο project του Σκοτ μετά την παγκόσμια επιτυχία του «Gladiator II» (2024). Παράλληλα, σηματοδοτεί την επιστροφή του σκηνοθέτη στα 20th Century Studios, αναβιώνοντας τη χρυσή συνεργασία της περιόδου 2012-2017, η οποία μας χάρισε blockbusters όπως το «Prometheus» και το «The Martian».

