Ρεκόρ εισπράξεων για το «Godzilla Minus Zero» στο αμερικανικό box office και την Ιαπωνία -Δείτε το τρέιλερ - iefimerida.gr

Στην κορυφή του αμερικανικού box office βρέθηκε το «Godzilla Minus Zero» με 31,6 εκατομμύρια δολάρια, κάνοντας νέο ρεκόρ σε πρεμιέρα ξενόγλωσσης ταινίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το αναγεννημένο από τη ραδιενέργεια τέρας επιστρέφει στην Ιαπωνία του 1949 για να αντιμετωπίσει μια νέα απειλή, τον τρικέφαλο Γκιντόρα, την ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εταιρεία παραγωγής Toho Global αποδίδει την επιτυχία του φιλμ στη βαθιά σύνδεση του κοινού με τον Γκοτζίλα και το όραμα του σκηνοθέτη, δικαιώνοντας την απόφαση για σχεδόν ταυτόχρονη παγκόσμια κυκλοφορία.

Στην Ιαπωνία, η ταινία κατέγραψε ρεκόρ εισπράξεων πρεμιέρας, υπερδιπλασιάζοντας τα έσοδα του προκατόχου της. Χαρακτηρίζεται live-action λόγω των γυρισμάτων που έγιναν σε πραγματικές τοποθεσίες, όπως ένα αθλητικό πάρκο και ένας ναός.

Το franchise αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από την ακριβή ινδική παραγωγή «Ramayana: Rise of a Legend», η οποία σημείωσε εξαιρετικές εισπράξεις στις ΗΠΑ και την Ινδία. Και τα δύο φιλμ κυκλοφόρησαν αρχικά σε IMAX.

Η νέα παραγωγή του Τακάσι Γιαμαζάκι, η οποία αποτελεί σίκουελ του βραβευμένου με Όσκαρ «Godzilla Minus One» (2023), ξεπέρασε με άνεση την ταινία κινούμενων σχεδίων της Warner Bros. «The Cat in the Hat».

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Το φιλμ κινούμενων σχεδίων, στο οποίο δανείζει τη φωνή του ο Μπιλ Χέιντερ, έκανε ντεμπούτο με 20,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο, συν 10 εκατομμύρια δολάρια από το διεθνές box office.

Σπάει τα ρεκόρ η νέα ταινία για τον Godzilla

Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται στην Ιαπωνία του 1949, δύο χρόνια αφότου ο Godzilla είχε βρεθεί «νεκρός» στον βυθό του ωκεανού. Το θρυλικό τέρας, αναγεννημένο χάρη στη ραδιενέργεια, επιστρέφει για να αντιμετωπίσει μια νέα απειλή την ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πρόκειται για ένα πλάσμα που μοιάζει με δράκο, τον τρικέφαλο Γκιντόρα, ο οποίος καταστρέφει κτίρια εκτοξεύοντας κεραυνούς από τα στόματά του, ενώ στην αναμέτρηση παρεμβαίνουν και οι άνθρωποι.

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«Αυτό το ιστορικό άνοιγμα δείχνει πόσο βαθιά συνδέεται το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο με τον Γκοτζίλα και το όραμα του Τακάσι Γιαμαζάκι», δήλωσε ο Κότζι Ουέντα, πρόεδρος της Toho Global, της εταιρείας παραγωγής της ταινίας. «Η πρώτη μας σχεδόν ταυτόχρονη παγκόσμια κυκλοφορία βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την πεποίθηση», πρόσθεσε.

Υπερδιπλάσιες εισπράξεις στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, το «Godzilla Minus Zero» συγκέντρωσε 5,75 εκατομμύρια δολάρια κατά την πρώτη ημέρα προβολής του στις 3 Νοεμβρίου, καταγράφοντας ρεκόρ εισπράξεων πρεμιέρας για ταινία live-action στη χώρα.

Σύμφωνα με την Toho, το ποσό αυτό ήταν υπερδιπλάσιο των εισπράξεων που είχε σημειώσει το «Godzilla Minus One» κατά την αντίστοιχη πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Το «Minus Zero» κατατάσσεται στις ταινίες live-action καθώς τα γυρίσματά του πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε πραγματικές τοποθεσίες, όπως ένα αθλητικό πάρκο στην επαρχία Ιμπαράκι βορειοανατολικά του Τόκιο, όπου κινηματογραφήθηκαν σκηνές με μεγάλο αριθμό κομπάρσων, καθώς και ένας ναός στο Μαϊζούρου στην επαρχία Κιότο.

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Ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις

Παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι η επιτυχία της παγκόσμιας κυκλοφορίας του φιλμ, τόσο στις αίθουσες IMAX όσο και στις συμβατικές, ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις.

«Το άνοιγμα αυτού του Σαββατοκύριακου ανεβάζει την ιαπωνική παραγωγή σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο άνοιγμα του “Godzilla Minus One” τον Δεκέμβριο του 2023», σχολίασε ο αναλυτής της κινηματογραφικής αγοράς Ντέιβιντ Α. Γκρος.

Έντονος ανταγωνισμός από ινδική παραγωγή

Η νέα ταινία του franchise αντιμετωπίζει, πάντως, σημαντικό ανταγωνισμό από την ινδική επική παραγωγή «Ramayana: Rise of a Legend», η οποία συγκέντρωσε 55,7 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Το φιλμ, γυρισμένο στα χίντι, αποτελεί την ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία του ινδικού κινηματογράφου, σημειώνοντας εισπράξεις 8,7 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και 32 εκατομμυρίων στην Ινδία.

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Τόσο το «Godzilla Minus Zero» όσο και το «Ramayana» δημιουργήθηκαν για προβολή σε φορμά IMAX, με την ιαπωνική παραγωγή να κυκλοφορεί αρχικά αποκλειστικά στις συγκεκριμένες αίθουσες, μία εβδομάδα πριν από την ευρύτερη διανομή της.

