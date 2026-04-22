Προτάσεις βιβλίων για την άνοιξη: Το best seller των NΥΤ, ο νικητής του Goncourt -Καινούργιος Sebastian Fitzek - iefimerida.gr

Η άνοιξη φέρνει έναν αέρα ανανέωσης που αποτυπώνεται και στον κόσμο του βιβλίου. Οι εκδοτικοί οίκοι παρουσιάζουν νέες κυκλοφορίες που καλύπτουν κάθε αναγνωστική διάθεση.

Νέα βιβλία στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Στις προθήκες ένα βιβλίο που υμνούν τα Διεθνή Μέσα και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φύση, τον πολιτισμό αλλά και τη θέση μας στον κόσμο.

Το νέο καταιγιστικό ψυχολογικό θρίλερ του Sebastian Fitzek, αλλά και μία νέα μετάφραση της «Οδύσσειας» λίγο πριν κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 17 Ιουλίου η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον.

«Είναι ένα ποτάμι ζωντανό;», του Robert Macfarlane

«Ένας εξαιρετικός συνδυασμός ταξιδιωτικής αφήγησης, ιστορίας και οικολογίας» γράφουν οι New York Times.

Ύμνοι και από τον Economist «Όλοι όσοι έχουν βρει κάτι να αγαπήσουν σε ένα ποτάμι θα βρουν κάτι να αγαπήσουν και σε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα αριστούργημα».

Η μοίρα μας, τώρα κι ανέκαθεν, ρέει μαζί με τη μοίρα των ποταμών.

Στο πιο προσωπικό και πολιτικό του βιβλίο, ο πολυβραβευμένος Robert Macfarlane διερευνά μια πανάρχαια όσο και καίρια ιδέα: οι ποταμοί δεν είναι μόνο ύλη προς ανθρώπινη εκμετάλλευση, αλλά ζωντανές οντότητες, και ως τέτοιες πρέπει να αναγνωρίζονται, τόσο στη φαντασία όσο και στο δίκαιο.

Ταξιδεύοντας σε τόπους που αποδίδει με έξοχες περιγραφές, εστιάζει στους ανθρώπους που συναντάει, σκιαγραφώντας πορτρέτα γεμάτα θέρμη, ενσυναίσθηση και πολιτική επίγνωση.

Ξεκινά από το Βόρειο Εκουαδόρ, όπου ένα μοναδικό τροπικό δάσος και οι ποταμοί του απειλούνται από τις εξορύξεις, συνεχίζει στους πληγωμένους ποταμούς και τις λιμνοθάλασσες της νότιας Ινδίας και καταλήγει στο βορειοανατολικό Κεμπέκ, όπου ένα κίνημα για τα ποταμίσια δικαιώματα αγωνίζεται να σώσει τον άγριο ποταμό Μουτεχεκάου από τα φράγματα που θα τον εξαφανίσουν.

Με λογοτεχνικότητα, γραφή που ρέει και γόνιμους προβληματισμούς γύρω από το πώς η γλώσσα μπορεί να αποδώσει την «ψυχή» όλων όσα έχουμε μάθει να θεωρούμε άψυχα, ο σπουδαίος συγγραφέας μας καλεί να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φύση, τον πολιτισμό αλλά και τη θέση μας στον κόσμο. Εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος

«Ουρί», Καμέλ Νταούντ

Στο Ουρί, που απέσπασε το 2024 το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας, το Βραβείο Goncourt, ο Γαλλοαλγερινός Καμέλ Νταούντ φέρνει στο φως την καταπιεσμένη µνήµη της εθνικής τραγωδίας του αιματηρού εμφυλίου της Αλγερίας, μέσα από την ιστορία της νεαρής Φαζρ, που σημαίνει Αυγή.

Η Φαζρ, εδώ και χρόνια βουβή, με µια βαθιά ουλή από μαχαίρι στον λαιμό της, μπορεί να διηγηθεί τη συγκλονιστική της ιστορία μόνο στο παιδί που κυοφορεί, και που υποθέτει ότι είναι κορίτσι. Έχει, άραγε, το δικαίωμα να γεννήσει αυτό το μωρό σ’ έναν κόσμο εχθρικό προς τις γυναίκες ή πρέπει να διακόψει την κύηση και να επιστρέψει στον Παράδεισο το αγέννητο ουρί της; Σε µια χώρα που τιμωρεί και την παραμικρή αναφορά στον εμφύλιο, εκείνη αποφασίζει να επιστρέψει στον γενέθλιό της τόπο σε αναζήτηση απαντήσεων. Εκδόσεις Πατάκη.

Η ελληνική έκδοση αφιερώνεται στη μνήμη του Γιάννη Στρίγκου, μεταφραστή του Καμέλ Νταούντ στα ελληνικά.

Sebastian Fitzek, «Playlist» σε σκληρόδετη συλλεκτική έκδοση με βαμμένο σόκορο και ειδικό εφέ, σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων

Sebastian Fitzek «Playlist»

Κυκλοφορεί την Πέμπτη 23 Απριλίου το νέο βιβλίο του Sebastian Fitzek «Playlist» σε σκληρόδετη συλλεκτική έκδοση με βαμμένο σόκορο και ειδικό εφέ σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Ο Sebastian Fitzek γεννήθηκε το 1971 και είναι ο πιο επιτυχημένος συγγραφέας ψυχολογικών θρίλερ στη Γερμανία.

Η μουσική είναι η ζωή της. Δεκαπέντε τραγούδια δείχνουν πόση της απομένει. Πριν από έναν μήνα, η δεκαπε­ντάχρονη Φελίνε Γιάγκοβ εξαφα­νίστηκε, χωρίς ούτε ένα ίχνος, στον δρόμο για το σχολείο. Τώρα, ο ιδιωτικός ερευνητής Αλεξάντερ Τσόρμπαχ, τον οποίο έχει προ­σλάβει η μητέρα της, κάνει μια πα­ράξενη ανακάλυψη: η playlist της Φελίνε, στην υπηρεσία streaming από την οποία άκουγε μουσική, έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες. Είναι, λοιπόν, ζωντανή; Κι αν ναι, μήπως με την playlist στέλνει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα για το πού την κρατούν οι απαγωγείς της;

Ο Τσόρμπαχ προσπαθεί να απο­κρυπτογραφήσει το μυστήριο της playlist, χωρίς να γνωρίζει ότι η αναζήτηση της Φελίνε και η λύση του γρίφου θα τον βυθίσουν σε έναν φρικιαστικό εφιάλτη. Ένας ανελέητος αγώνας ενάντια στον χρόνο ξεκινά, όπου οι πιθανότη­τες επιβίωσης όλων των εμπλεκο­μένων αγγίζουν το μηδέν…

Ο Αλεξάντερ Τσόρμπαχ και η Αλίνα Γκρεγκόριεφ, από τα ΜΑ­ΤΙΑ I&II, επανέρχονται σ’ αυτό το καταιγιστικό ψυχολογικό θρίλερ του Sebastian Fitzek, που κάνει το Κακό να ηχεί. Εκδόσεις Διόπτρα

Μετάφραση: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος και η επιστημονική επιμέλεια από τη φιλολογική ομάδα Κάκτος

«Οδύσσεια»

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κάκτος η νέα, σύγχρονη μετάφραση της «Οδύσσειας» του Ομήρου. Με γλώσσα απλή και άμεση, το εμβληματικό αυτό αριστούργημα γίνεται πιο προσιτό στο σύγχρονο αναγνωστικό κοινό, διατηρώντας όμως όλη τη δύναμη και το βάθος του πρωτοτύπου.

Ιδανική επιλογή για νέους αναγνώστες αλλά και για όσους θέλουν να ξαναζήσουν την «Οδύσσεια» με, καθαρότητα και ευκολία στην ανάγνωση. Στο επικό ταξίδι της Οδύσσειας, ο Όμηρος υφαίνει μια από τις σπουδαιότερες ιστορίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας: την περιπέτεια του Οδυσσέα, του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, που παλεύει να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο πολύχρονο ταξίδι του, ο Οδυσσέας έρχεται αντιμέτωπος με θεούς και μυθικά πλάσματα, αλλά και με τις ίδιες του τις αδυναμίες. Οι συναντήσεις του με τις Σειρήνες, τον Κύκλωπα Πολύφημο, την Κίρκη και την Καλυψώ συνθέτουν ένα μωσαϊκό δοκιμασιών, όπου η επιθυμία συγκρούεται με το καθήκον και η απώλεια με την ελπίδα. Μετάφραση: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος και η Επιστημονική επιμέλεια φιλολογική ομάδα Κάκτος. Εκδόσεις Κάκτος

«Η τελευταία συνέντευξη ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ» / Κυκλοφορεί στις 5 Μαΐου από την Key Books

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζωγραφίζω επειδή το έχω ανάγκη, και πάντα ζωγραφίζω ό,τι μου έρθει στο μυαλό, χωρίς καμία άλλη σκέψη», έλεγε η Φρίντα Κάλο.



Η Φρίντα Κάλο έχει υμνηθεί ως πρωτοπόρος του φεμινισμού, ως παρεξηγημένη ιδιοφυΐα και ως εμβληματική μορφή της Αριστεράς· εντούτοις, όσο ζούσε παρέμενε γνωστή –τουλάχιστον στην αρχή– κυρίως ως η σύζυγος του Ντιέγκο Ριβέρα. Όπως όμως καταδεικνύει αυτή η πολυπρισματική συλλογή συνεντεύξεων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρώτη και την τελευταία της, η Κάλο δεν υπήρξε μόνο μια συγκλονιστικά ρηξικέλευθη και βαθιά προσωπική δημιουργός, αλλά και μια ευφυής αρχιτέκτονας της δημόσιας εικόνας της.

Μέσα από τους διαλόγους της με κριτικούς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, την παρακολουθούμε να αποτινάσσει τη σκιά του Ριβέρα και να αναδεικνύεται σε μια γυναίκα που δηλώνει με αυτοπεποίθηση ότι η μοναδική πηγή επιρροής της είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Με την εισαγωγή της κορυφαίας βιογράφου της, Χέιντεν Ερέρα, το βιβλίο αυτό προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στην πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της «Φρινταμανίας», μέσα από τα δικά της λόγια.

Η σειρά Η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις, από την Key Books, συγκεντρώνει εμβληματικές συνομιλίες με κορυφαίες προσωπικότητες από κάθε χώρο: συγγραφείς, στοχαστές, αθλητές, καλλιτέχνες και πολιτικούς – από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την τελευταία τους συνέντευξη. Μέσα από τις σελίδες κάθε τόμου αποκαλύπτεται η ανθρώπινη διάσταση πίσω από τη δημόσια εικόνα: ο εσωτερικός κόσμος, το χιούμορ, η οργή, η στοχαστικότητα, οι αδυναμίες και οι αλήθειες που δεν γράφτηκαν ποτέ στα επίσημα βιογραφικά. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που «μιλάνε για τελευταία φορά» περιλαμβάνονται ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο Άντονι Μπουρντέν, οι οποίοι ανοίγουν και τη σειρά, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, η Φρίντα Κάλο, ο Τζ. Ντ. Σάλιντζερ κ.ά.