Πρεμιέρα για τη Λυρική με τη μεγαλόπρεπη «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι και καστ διεθνούς ακτινοβολίας - iefimerida.gr

Η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζει επίσημα τη σεζόν με τη Τζοκόντα του Αμίλκαρε Πονκιέλλι, σε μια νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με δύο σπουδαιους οργανισμούς όπερας παγκοσμίως.

Το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Στις 19, 22, 25, 29 Οκτωβρίου και 1, 4, 7 Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ με πρωταγωνιστές διεθνούς αναγνώρισης, όπως οι Άννα Πιρότσι, Αλίσα Κολόσοβα, Τάσος Αποστόλου, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Αρσέν Σογκομονιάν, Φραντσέσκο Πίο Γκαλάσσο και Δημήτρης Πλατανιάς. Διευθύνει ο Φαμπρίτσιο Βεντούρα και σκηνοθετεί ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κόβεντ Γκάρντεν Όλιβερ Μίερς. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Κορυφαία, μεγαλόπρεπη όπερα για την πρεμιέρα της Λυρικής

Η Τζοκόντα ανεβαίνει είκοσι χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της από την Εθνική Λυρική Σκηνή και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή παρουσία του θεάτρου: εγκαινιάζει την πρώτη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το φημισμένο Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, το οποίο άνοιξε το 2023 με αυτή την παραγωγή, ενώ είναι η δεύτερη σύμπραξη με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, όπου θα παρουσιαστεί μετά τις παραστάσεις στην Αθήνα.

Η ΕΛΣ εγκαινιάζει επίσημα τη σεζόν 2025/26 με τη δημοφιλέστατη Τζοκόντα του Πονκιέλλι

Η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου δόθηκε το 1876 στη Σκάλα του Μιλάνου με τεράστια επιτυχία, αντίστοιχη με την Αΐντα και τον Οθέλλο του Βέρντι, που γράφτηκαν την ίδια δεκαετία. Τυπική όπερα του ύστερου ρομαντισμού, με επιρροές από τη γαλλική μεγαλόπρεπη όπερα (grand opéra), στην Τζοκόντα ο Πονκιέλλι –σαφώς επηρεασμένος από τον Βέρντι– πλάθει ένα έργο με θυελλώδεις χαρακτήρες, δραματικές σκηνές, πλούσια ενορχήστρωση, μελωδική ομορφιά και θεατρική λαμπρότητα. Το λιμπρέτο έγραψε ο Τόμπια Γκόρριο, προφανώς αναγραμματισμός και ψευδώνυμο του ποιητή και συνθέτη Αρρίγκο Μπόιτο, ενώ η υπόθεση βασίζεται στο έργο του Βικτόρ Ουγκό Άγγελος, τύραννος της Πάδοβας.

Στα χέρια του Μπόιτο το έργο μεταφέρεται στη Βενετία του 17ου αιώνα. Κεντρικός χαρακτήρας είναι η Τζοκόντα, μια πλανόδια τραγουδίστρια, ερωτευμένη με τον Έντσο Γκριμάλντο. Ωστόσο, ο Έντσο αγαπά τη Λάουρα, σύζυγο του ευγενούς Αλβίζε. Μετά από πολλές περιπέτειες, η Τζοκόντα βοηθά τους δύο εραστές να δραπετεύσουν, ενώ η ίδια δίνει τέλος στη ζωή της.

Η Τζοκόντα θεωρείται μια από τις κορυφαίες μεγαλόπρεπες όπερες του ρεπερτορίου, όχι μόνο γιατί πραγματεύεται μια δραματική ιστορία ενός μεγάλου ανεκπλήρωτου έρωτα και αυτοθυσίας, αλλά και γιατί είναι πλούσια σε μοναδικές μελωδίες, διάσημες άριες και υπέροχα χορωδιακά μέρη. Και φυσικά γιατί συμπεριλαμβάνει και ένα από τα πιο διάσημα μπαλέτα όλων των εποχών, τον «Χορό των ωρών», με μια μελωδία που όλοι γνωρίζουμε, καθώς πέρασε στην ποπ κουλτούρα όταν χρησιμοποιήθηκε το 1940 στην ταινία του Ντίσνεϋ Φαντασία.

Tζοκόντα, το ντεμπούτο της Κάλλας στη Βερόνα

Η Τζοκόντα αποτελεί το εμβληματικό ντεμπούτο της Μαρίας Κάλλας στην Αρένα της Βερόνας το 1947 και σηματοδοτεί την έναρξη της ανυπέρβλητης διεθνούς καριέρας της. Η διάσημη άρια του έργου «Suicidio» έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με τη φωνή και την ερμηνεία της.

Ο Όλιβερ Μίερς, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου και ένας από τους πιο περιζήτητους σκηνοθέτες της όπερας στην Ευρώπη, τοποθετεί τη δράση στη Βενετία τού σήμερα και υπογράφει μια εντυπωσιακή όσο και συνεπή στο πνεύμα του έργου σκηνοθεσία, η οποία ξετυλίγει σε βάθος τις ίντριγκες και τα κίνητρα των χαρακτήρων. «Αυτή η πληθωρική σκηνοθεσία είναι ίσως η καλύτερη που μπορεί να υπάρξει για αυτή τη μεγαλόπρεπη αλλά εξίσου απαιτητική όπερα», σύμφωνα με την κριτική του βρετανικού Telegraph. Ο Μίερς ξεκίνησε την καριέρα του στον θεατρικό χώρο ως βοηθός του διακεκριμένου δραματουργού και σκηνοθέτη Χάουαρντ Μπάρκερ. Το 2004 συνίδρυσε την εταιρεία όπερας Second Movement, η οποία έγινε γνωστή για τις παραστάσεις της σε εναλλακτικούς χώρους. Πριν αναλάβει το 2017 την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κόβεντ Γκάρντεν, διετέλεσε από το 2010 ιδρυτικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Όπερας της Βόρειας Ιρλανδίας. Στο φετινό ρεπερτόριο της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου έχουν ενταχθεί σε δική του σκηνοθεσία η Τόσκα, που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, και η αναβίωση του πολύ πετυχημένου Ριγολέττου του.

Τα σκηνικά είναι του καινοτόμου, με διεθνή αναγνώριση καλλιτέχνη Φίλιπ Φυρχόφερ, ο οποίος από το 2008 εργάζεται ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος με κορυφαίους δημιουργούς σε μερικές από τις μεγαλύτερες όπερες στην Ολλανδία, τη Φιλανδία, τη Δανία κ.α. Τα κοστούμια είναι της Άνμαρι Γουντς με την πολύ σημαντική καριέρα στον χώρο της όπερας. Το κοινό της ΕΛΣ είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη δουλειά της στη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τις Όπερες του Γκαίτεμποργκ και της Κοπεγχάγης Ντον Τζοβάννι. Τη χορογραφία υπογράφει η Λούσυ Μπερτζ με τη διεθνή καριέρα, γνωστή για τη συνεργασία της με κορυφαίους οργανισμούς, όπως το Κόβεντ Γκάρντεν, η Όπερα του Παρισιού κ.ά. Οι φωτισμοί είναι της βραβευμένης Φαμπιάνας Πιτσόλι, επίσης γνώριμης στο ελληνικό κοινό από τον Ντον Τζοβάννι της ΕΛΣ τη σεζόν 2022/23.

Τα σκηνικά είναι του καινοτόμου, με διεθνή αναγνώριση καλλιτέχνη Φίλιπ Φυρχόφερ

Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει o Ιταλός αρχιμουσικός Φαμπρίτσιο Βεντούρα στην τρίτη του συνεργασία με την ΕΛΣ, ύστερα από την επιτυχημένη αναβίωση της Λαίδης Μάκβεθ του Μτσενσκ το 2023 και το δίπτυχο Αλέκο – Ο πύργος του Κυανοπώγωνα το 2024. Έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες ανά τον κόσμο σκηνές, όπως στη Στοκχόλμη, την Κοπεγχάγη, το Όσλο, την Πράγα, το Λονδίνο, τη Ρώμη, το Τορίνο, τη Βερόνα, τη Νίκαια, το Έσσεν, το Σύδνεϋ, το Μόντρεαλ κ.ά.

Ενα καστ διεθνούς ακτινοβολίας στη Λυρική

Για την παραγωγή της Τζοκόντας η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό καστ διεθνούς ακτινοβολίας.

Αφού εντυπωσίασε στην πρόσφατη Μήδεια της ΕΛΣ και στο Γκαλά όπερας Η Κάλλας στο Ηρώδειο, και λίγους μήνες πριν σταθεί στη σκηνή του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου πάλι ως Μήδεια, η ΕΛΣ καλωσορίζει για τρίτη φορά τη σπουδαία Ιταλίδα δραματική υψίφωνο Άννα Πιρότσι για τον ρόλο του τίτλου. Η Πιρότσι έχει διαγράψει μια μοναδική σταδιοδρομία για πάνω από δέκα χρόνια, μετά το ντεμπούτο της στο Τορίνο το 2012 και την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ στον ρόλο της Αμπιγκαΐλλε

(Ναμπούκκο) σε διεύθυνση του Ρικκάρντο Μούτι. Αμέσως έγινε περιζήτητη στις μεγαλύτερες όπερες του πλανήτη και έως σήμερα έχει τραγουδήσει, μεταξύ άλλων, στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, τη Σκάλα του Μιλάνου, την Όπερα του Παρισιού, την Κρατική Όπερα της Βιέννης, το Ρεάλ της Μαδρίτης κ.α.

Τον ρόλο του Έντσο Γκριμάλντο μοιράζονται ο Αρσέν Σογκομονιάν (19, 22, 25, 29/10) και ο Φραντσέσκο Πίο Γκαλάσσο (1, 4, 7/11).

Ο διεθνώς περιζήτητος τενόρος Αρσέν Σογκομονιάν επιστρέφει στην ΕΛΣ μετά το θεαματικό καλοκαιρινό του ντεμπούτο στη Μετροπόλιταν Όπερα ως Χέρμαν στην Ντάμα πίκα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι στο πλευρό της Σόνιας Γιόντσεβα. Ο Αρμένιος δραματικός τενόρος Σογκομονιάν εντυπωσίασε στην πρώτη του εμφάνιση με την ΕΛΣ στο οπερατικό δίπτυχο Καβαλλερία ρουστικάνα – Παλιάτσοι τη σεζόν 2023/24. Έχει διακριθεί για την ερμηνεία του στο δραματικό ρεπερτόριο και, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στον ρόλο του Οθέλλου υπό τον Ζούμπιν Μέτα στο Βερολίνο, έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες όπερες όπως, μεταξύ άλλων, στο Θέατρο Σαν Κάρλο στη Νάπολη, την Κρατική Όπερα Βαυαρίας στο Μόναχο, το Θέατρο Μαριίνσκι στη Ρωσία, καθώς και στα Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν και του Αιξ αν Προβάνς.

Χαρακτηρισμένος από τους κριτικούς ως «μια σημαντική φωνή της σχολής των μεγάλων τενόρων της χρυσής εποχής», ο καταξιωμένος Ιταλός τενόρος Φραντσέσκο Πίο Γκαλάσσο έχει καθιερωθεί μέσα από σπουδαίους ρόλους του οπερατικού ρεπερτορίου. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα λυρικά θέατρα και φεστιβάλ, μεταξύ άλλων στο Θέατρο Σαν Κάρλο στη Νάπολη, το Μπολσόι στη Μόσχα, το Μεγάλο Θέατρο Λισέου στη Βαρκελώνη κ.α., ερμηνεύοντας δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Σόντρα Ραντβανόφσκι, Κάρλος Άλβαρες, Άντζελα Μηντ κ.ά. Το κοινό της ΕΛΣ είχε την ευκαιρία να τον απολαύσει τον περασμένο Ιούνιο στο Ηρώδειο στην εμβληματική Τουραντότ του Αντρέι Σερμπάν.

Η σπουδαία Ρωσίδα μεσόφωνος Αλίσα Κολόσοβα ερμηνεύει τον ρόλο της Λάουρας Αντόρνο. Η Κολόσοβα, γνώριμη της ΕΛΣ από την ερμηνεία της Σουτζούκι στη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Ολιβιέ Πυ στο Ηρώδειο, έχει εμφανιστεί με μεγάλη επιτυχία σε σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ παγκοσμίως όπως η Εθνική Όπερα Παρισιού, η Σκάλα του Μιλάνου, η Κρατική Όπερα Βαυαρίας, το Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ, η Κρατική Όπερα Βιέννης κ.ά.

Στην ΕΛΣ επιστρέφει για πέμπτη φορά η Ανίτα Ρατσβελισβίλι, μια από τις διασημότερες λυρικές τραγουδίστριες παγκοσμίως, για να ερμηνεύσει αυτή τη φορά τον ρόλο της Τσέκας. Το 2009 έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο όταν ερμήνευσε τον ρόλο της Κάρμεν στη Σκάλα του Μιλάνου υπό τη μουσική διεύθυνση του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ και με συμπρωταγωνιστή τον τενόρο Γιόνας Κάουφμαν. Έκτοτε έχει τραγουδήσει πολυάριθμους ρόλους με θριαμβευτικές κριτικές παγκοσμίως.

Ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς κρατάει τον ρόλο του Μπάρναμπα. Ο Πλατανιάς έχει εμφανιστεί με τεράστια επιτυχία σε σπουδαία θέατρα και φεστιβάλ παγκοσμίως όπως στο Θέατρο Σάο Κάρλος στη Λισαβόνα, στην Κρατική Όπερα Μονάχου, στην Όπερα Φρανκφούρτης, στο Λα Μονναί των Βρυξελλών, στα Φεστιβάλ Μπρέγκεντς και Ζάλτσμπουργκ, στη Βασιλική Όπερα Λονδίνου (Κόβεντ Γκάρντεν), στην Κρατική Όπερα Βαυαρίας, στην Όπερα Φλωρεντίας κ.α., ενώ το 2026 θα κάνει το ντεμπούτο του στη Σκάλα του Μιλάνου.

Τον ρόλο του Αλβίζε Μπαντοέρο ερμηνεύει ο σπουδαίος βαθύφωνος της ΕΛΣ Τάσος Αποστόλου. Έχει τραγουδήσει, μεταξύ άλλων, σε Όπερα Θεσσαλονίκης, ΜΜΑ, ΜΜΘ, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στην Επίδαυρο, σε ΟΗΕ και Λίνκολν Σέντερ στη Νέα Υόρκη, καθώς επίσης σε Ιταλία, Γερμανία, Κατάρ, Ελβετία, Βοστώνη, Αίγυπτο, Κύπρο και αλλού. Έχει συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες ελληνικές ορχήστρες και έχει μετάσχει σε συναυλίες, πρώτες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις σημαντικών Ελλήνων συνθετών. Έχει πρωταγωνιστήσει σε αρχαίο και σύγχρονο ρεπερτόριο με Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Τέχνης, Θέατρο Αμόρε κ.ά.

Το υψηλών απαιτήσεων καστ συμπληρώνουν ο καταξιωμένος μονωδός της ΕΛΣ Γιάννης Καλύβας, καθώς και ο ανερχόμενος Μαξίμ Κλονόφσκι.

Τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.

Συμμετέχουν χορευτές από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Όπερα • Νέα παραγωγή Τζοκόντα/ Αμίλκαρε Πονκιέλλι

Συμπαραγωγή με το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

19, 22, 25, 29 Οκτωβρίου & 1, 4, 7 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση: Φαμπρίτσιο Βεντούρα

Σκηνοθεσία: Όλιβερ Μίερς

Με τη σταρ δραματική υψίφωνο Άννα Πιρότσι στον ρόλο της Τζοκόντας