Πότε ανοίγει το Cine Paris στο κέντρο της Αθήνας -Το ωραιότερο θερινό σινεμά στον κόσμο, σύμφωνα με διεθνή Μέσα - iefimerida.gr

Το θερινό Cine Paris επιστρέφει από τις 23 Απριλίου για να προσφέρει μια υψηλής αισθητικής κινηματογραφική εμπειρία στην ομορφότερη γειτονιά, ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη.

Η πιο εμβληματική κινηματογραφική σκηνη της Αθήνας, το ιστορικό Cine Paris μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής και από την πρώτη στιγμή της επαναλειτουργίας του, από το Cinobo, τον Μαΐου του 2024, αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο θερινό σινεμά της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι λίγες οι φορές που διεθνή μεσα εκθειάζουν το συγκεκριμένο θερινό σινεμά της Αθήνας και μάλιστα αναδείχθηκε ως το καλύτερο θερινό σινεμά στον κόσμο σύμφωνα με την επίσημη λίστα του περιοδικού Time Out.

Από το 2024 μέχρι σήμερα, η ομάδα του Cinobo παρουσιάζει ένα προσεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα με κλασικά αριστουργήματα, νέες κυκλοφορίες και μοναδικά αφιερώματα, σύγχρονο ελληνικό σινεμά, ταινίες από το παρελθόν και ιστορικές επανεκδόσεις.

Πρωτες προβολές στο Cine Paris

Η αγαπημένη κινηματογραφική ταράτσα της Πλάκας επιστρέφει την Πέμπτη 23 Απριλίου για να εγκαινιάσει τη θερινή σεζόν από νωρίς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας του, θα παρουσιαστούν οι δύο εμβληματικές ταινίες του Αλέξη Δαμιανού Μέχρι Το Πλοίο και Ευδοκία, αλλά και δύο κινηματογραφικές επιτυχίες της φετινής σεζόν, το The Drama με την Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον και το βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους.

Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν σύγχρονες παράγωγες όπως το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 (The Devil Wears Prada 2), η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ Bitter Christmas και φυσικά η πολυαναμενόμενη ελληνική ταινία του καλοκαιριού που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου. Το καλοκαίρι δεν θα λείψουν και οι κλασικές επανεκδόσεις, όπως το Amelie, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, και το θρυλικό Μια Θέση Στον Ήλιο (A Place In The Sun).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινηματογραφικά αφιερώματα στο Cine Paris

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τρία μεγάλα αφιερώματα: το Greek Classics (από 17/6) θα φέρνει κάθε Τετάρτη στην οθόνη του Cine Paris αριστουργήματα του ελληνικού σινεμά - από την Στέλλα, μέχρι το Κυριακάτικο Ξύπνημα, τα Κόκκινα Φανάρια, το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο.

Το αφιέρωμα Love Stories Under The Stars (από τις 2/7) θα παρουσιάσει τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης της δεκαετίας του 2000, ταινίες όπως τα Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), Moulin Rouge, Χαμένοι Στην Μετάφραση (Lost in Translation), Chocolat και άλλες. Τέλος, από τις 6 έως τις 12 Αυγούστου, το Cine Paris θα παρουσιάσει το αφιέρωμα Η Τζέιν Όστεν Με Κατέστρεψε, παρουσιάζοντας τέσσερις ταινίες βασισμένες στο έργο της Τζέιν Όστεν, με αφορμή την συμπλήρωση 250 χρόνων από την γέννηση της ξεχωριστής συγγραφέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προπώληση Εισιτηρίων ΕΔΩ﻿

