 Νεώτερα μνημεία η πύλη και το «κεφάλι» του Πολυτεχνείου - Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού λίγο πριν την 53η επέτειο της 17 Νοέμβρη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νεώτερα μνημεία η πύλη και το «κεφάλι» του Πολυτεχνείου - Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού λίγο πριν την 53η επέτειο της 17 Νοέμβρη

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Πολυτεχνείο
© ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Nεώτερα μνημεία κηρύχθηκαν η κεντρική πύλη και τμήμα της περίφραξης του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων.

Η απόφαση ελήφθη από τα μέλη των κεντρικών συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού, ΚΑΣ και ΚΣΝΜ, κήρυξαν, με ομόφωνη γνωμοδότησή τους, λίγες μέρες πριν την 53η επέτειο της 17 Νοέμβρη.

Η συγκλονιστική φωτογραφία με το τανκ να στέκεται μπροστά από την γεμάτη φοιτητές ιστορική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, λίγα λεπτά πριν την ισοπεδώσει και εισβάλει στον χώρο – ΑΠΕ/ΜΠΕ
Η συγκλονιστική φωτογραφία με το τανκ να στέκεται μπροστά από την γεμάτη φοιτητές ιστορική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, λίγα λεπτά πριν την ισοπεδώσει και εισβάλει στον χώρο – ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Επιπλέον, ως νεώτερα μνημεία κηρύσσονται η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, που γκρέμισε το άρμα μάχης με εντολή της χούντας τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, η οποία βρίσκεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του ιστορικού συγκροτήματος.

Η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου - ΙΝΤΙΜΕ
Η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου - ΙΝΤΙΜΕ
Η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου - ΙΝΤΙΜΕ
Η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου - ΙΝΤΙΜΕ

Επίσης, το «κεφάλι» του Πολυτεχνείου - το εμβληματικό χάλκινο γλυπτό που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μέμος Μακρής προς τιμήν του ιστορικού Νίκου Σβορώνου κι έγινε σύμβολο των αγώνων των φοιτητών - κηρύσσεται και αυτό ως νεώτερο μνημείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το εμβληματικό «κεφάλι» του Πολυτεχνείου - ΙΝΤΙΜΕ
Το εμβληματικό «κεφάλι» του Πολυτεχνείου - ΙΝΤΙΜΕ

Τα μέλη των Συμβουλίων αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ιστορική αξία τους ως συμβόλων της αντίστασης των φοιτητών και των πολιτών κατά της δικτατορίας, ο δε χαρακτηρισμός των παραπάνω ως μνημείων ενισχύει την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος.

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