Νεώτερα μνημεία η πύλη και το «κεφάλι» του Πολυτεχνείου - Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού λίγο πριν την 53η επέτειο της 17 Νοέμβρη

Nεώτερα μνημεία κηρύχθηκαν η κεντρική πύλη και τμήμα της περίφραξης του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων.
Η απόφαση ελήφθη από τα μέλη των κεντρικών συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού, ΚΑΣ και ΚΣΝΜ, κήρυξαν, με ομόφωνη γνωμοδότησή τους, λίγες μέρες πριν την 53η επέτειο της 17 Νοέμβρη.
Επιπλέον, ως νεώτερα μνημεία κηρύσσονται η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, που γκρέμισε το άρμα μάχης με εντολή της χούντας τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, η οποία βρίσκεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του ιστορικού συγκροτήματος.
Επίσης, το «κεφάλι» του Πολυτεχνείου - το εμβληματικό χάλκινο γλυπτό που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μέμος Μακρής προς τιμήν του ιστορικού Νίκου Σβορώνου κι έγινε σύμβολο των αγώνων των φοιτητών - κηρύσσεται και αυτό ως νεώτερο μνημείο.
Τα μέλη των Συμβουλίων αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ιστορική αξία τους ως συμβόλων της αντίστασης των φοιτητών και των πολιτών κατά της δικτατορίας, ο δε χαρακτηρισμός των παραπάνω ως μνημείων ενισχύει την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος.