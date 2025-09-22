«Πολιτιστική Συνταγογράφηση»: Β΄ πιλοτική φάση στο Μέγαρο Μουσικής -Ποιοι συμμετέχουν, οι δράσεις - iefimerida.gr

Ξεκίνησε στο Μέγαρο Μουσικής η Β΄ πιλοτική φάση του Ερευνητικού Προγράμματος του ΥΠΠΟ «Πολιτιστική Συνταγογράφηση».

H «Πολιτιστική Συνταγογράφηση» (ΠΟΛΣΥΝ) είναι ένα πιλοτικό, ερευνητικό πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού, υλοποιούμενο από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ), με στόχο την εισαγωγή ποικίλων δράσεων τέχνης με θεραπευτική επίδραση στην ψυχική υγεία.

«Η μουσική ως αφορμή για αυτοέκφραση και δημιουργία»

Οι δράσεις τέχνης δεν χαρακτηρίζονται ως ψυχοθεραπείες μέσω της τέχνης, αλλά δράσεις με θεραπευτική επίδραση στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (συμμετέχοντες) με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής τους διαβίωσης.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκίνησε η δράση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «Η μουσική ως αφορμή για αυτοέκφραση και δημιουργία» στο πλαίσιο της Β’ πιλοτικής φάσης του ερευνητικού προγράμματος (62 συμμετέχοντες σε 3 τμήματα ανά τρίμηνο).

Περιγραφή δράσης

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υλοποιεί καλλιτεχνική δράση τέχνης για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας μέσω της θεραπευτικής ιδιότητας της τέχνης. Οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε καλλιτεχνικά μουσικοχορευτικά εργαστήρια. Συμπληρωματικά, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγμένων παραστάσεων οι οποίες θα λειτουργήσουν ως ερέθισμα για δημιουργική επεξεργασία κατά τα εργαστήρια. Οι ωφελούμενοι μέσα από τα καλλιτεχνικά εργαστήρια θα γνωρίσουν βασικά στοιχεία της μουσικής, όπως ρυθμός-δυναμική-ταχύτητα, μελωδία-χρώμα μουσικών οργάνων, ύφος, σχέσεις μουσικών οργάνων. Θα κληθούν να συμμετάσχουν με ενεργητικό τρόπο, όχι ως λήπτες μιας υπηρεσίας υγείας και πολιτισμού, αλλά ως δημιουργοί.

Σε όλα τα εργαστήρια χρησιμοποιείται κοινή μεθοδολογία, η κίνηση και ο ρυθμός, καθώς και συμπληρωματικά οι εικαστικές τέχνες γίνονται τα μέσα εμψύχωσης για τη συμμετοχή στην ομάδα, την προσωπική έκφραση και τη χαρά της δημιουργίας. Η δράση αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες σε πολλαπλά επίπεδα: στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και στον αναστοχασμό θεμάτων σχετικά με την ψυχική υγεία και έκφραση, την ενίσχυση της αυτογνωσίας, την αίσθηση του “ανήκειν”. Στο τέλος της δράσης κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί τη συνολική πορεία με εικαστική απεικόνιση της διαδικασίας/performance.

Διάρκεια δράσης: Η δράση θα ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2026.

Oμάδα υλοποίησης δράσης

Eλένη Χατζηγεωργίου: Ψυχολόγος, χοροθεραπεύτρια

Λουκία Χαϊδεμενάκη: Ψυχολόγος & Art Therapist PhDc

Πατρίτσια Κουβέλη: Ψυχολόγος - εικαστική ψυχοθεραπεύτρια MSc

Nάντια Παπαηλιοπούλου: Χορογράφος - υπεύθυνη καλλιτεχνικής δράσης

Θάλεια Δίτσα: Χορογράφος - υπεύθυνη καλλιτεχνικής δράσης

Άννα Βερνάρδου: Σύμβουλος καλλιτεχνικού προγραμματισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Υπεύθυνη δράσης

Το έργο «Πιλοτικές δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πρεσβεύει ότι ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο και αποτελεί τον πιο ισχυρό συνδετικό κρίκο μιας κοινωνίας. Είναι δικαίωμα για όλους, και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεχίζει να τον καθιστά προσιτό σε κάθε πολίτη.