Platon: Ο κορυφαίος φωτογράφος πορτρέτων και οι διάσημοι που του πόζαραν -Οι δεσμοί με την Πάρο, η έκθεση στο «Μπενάκη» - iefimerida.gr

Με τολμηρή αισθητική, κοντινά πλάνα χωρίς ρετούς και μια μοναδική ικανότητα να αιχμαλωτίζει την ανθρώπινη έκφραση, ο Platon δεν φωτογραφίζει την εξωτερική εικόνα αλλά αποκαλύπτει την ψυχή.

Ο Platon, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αναγνωρίσιμους φωτογράφους πορτρέτων παγκοσμίως, ﻿που έχει καταφέρει να μετατρέψει το πορτρέτο σε μια ξεχωριστή μορφή τέχνης, έχει ελληνικές ρίζες και στενή σχέση με την Πάρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

PEOPLE POWER PLATON

Μέσα από τον φακό του έχουν περάσει ηγέτες, πολιτικές προσωπικότητες, καλλιτέχνες και άνθρωποι που διαμόρφωσαν την ιστορία της εποχής μας. Ο Platon βρίσκεται στην Αθήνα για τη διοργάνωση PEOPLE POWER PLATON, που ουσιαστικά είναι η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα της πολύχρονης δημιουργικής πορείας του κορυφαίου φωτογράφου πορτρέτων της εποχής.

Η έκθεση PEOPLE POWER PLATON συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη και το STUDIO PLATON με την επιμέλεια του ίδιου του δημιουργού και θα διαρκέσει από τις 5 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Μάλιστα, τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, όπου ο φωτογράφος συνομίλησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο είχε προσεγγίσει πριν από χρόνια και λίγο αργότερα φωτογράφισε.

Ο Platon, με ελληνικές ρίζες και στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, γεννήθηκε στο Λονδίνο

Ο Platon, με ελληνικές ρίζες και στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1968, σπούδασε στο Saint Martin’s School of Art και στο Royal College of Art του Λονδίνου και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος, γνωστός για τα δυναμικά πορτρέτα πολιτικών ηγετών, προσωπικοτήτων και ανθρώπων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ιστορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δυναμικά πορτρέτα πολιτικών ηγετών και προσωπικοτήτων

Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή έντυπα και έχει φωτογραφίσει περισσότερους ηγέτες κρατών από οποιονδήποτε άλλον, μεταξύ των οποίων και έξι προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έχει δημιουργήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα για το περιοδικό TIME, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου του 2008 με τον Vladimir Putin, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί τότε σε Πρόσωπο της Χρονιάς. Η φωτογραφία αυτή απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό World Press Photo.

Η φωτογραφία του Πούτιν για το ΤΙΜΕ απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό World Press Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο πρόσφατα, φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του TIME για το Πρόσωπο της Χρονιάς του 2024 με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2008, ο Platon εντάχθηκε στο δυναμικό του περιοδικού The New Yorker ως φωτογράφος, αποσπώντας ένα βραβείο Peabody και δύο National Magazine Awards για τα φωτογραφικά του δοκίμια. Το 2013 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Portfolio, αφιερωμένο στην ανάδειξη ανερχόμενων ηγετικών προσωπικοτήτων στον χώρο των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έλον Μασκ

Το The People’s Portfolio δημιουργεί μια οπτική γλώσσα που καταρρίπτει φραγμούς, προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καταπολεμά τις διακρίσεις και κινητοποιεί το κοινό να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς.

Ντέιβιντ Μπέκαμ

Τα πορτρέτα του Platon στο Μουσείο Μπενάκη

Η έκθεση PEOPLE POWER PLATON στο Μουσείο Μπενάκη απαρτίζεται από δύο θεματικές ενότητες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρώτη παρουσιάζονται τα εμβληματικά πορτρέτα του Platon. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την Ιστορία, παγκόσμιοι ηγέτες και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διασημότητες, κορυφαίες μορφές του πολιτισμού, ανατρεπτικές προσωπικότητες, περιθωριακοί χαρακτήρες, καλλιτέχνες, κολοσσοί της τεχνολογίας, σχεδιαστές μόδας κ.ά.

Τα πορτρέτα του Platon έχουν κοσμήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα του περιοδικού TIME, ενώ εδώ και τέσσερις δεκαετίες οι φωτογραφίες του δημοσιεύονται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως τα The New Yorker, Rolling Stone, Vogue και Vanity Fair.

Μπαράκ Ομπάμα

Γνωστός για τη μοναδική του ικανότητα να συνδέεται με τα πρόσωπα που φωτογραφίζει, o Platon έχει απαθανατίσει περισσότερους παγκόσμιους ηγέτες από οποιονδήποτε άλλον, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι Barack Obama, Bill Clinton, Donald Trump, Vladimir Putin, Muammar Gaddafi, Tony Blair, Silvio Berlusconi και Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μισέλ Ομπάμα

Τζορτζ Κλούνεϊ

Αdele

Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πάρος του Platon

Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζονται φωτογραφικές συνθέσεις που προέκυψαν από τις πολυάριθμες επισκέψεις του Platon στην Πάρο για περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Με το έργο αυτό, ο Platon αποτίει φόρο τιμής στον τόπο καταγωγής του και τον ελληνικό πολιτισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, και με αφορμή την έκθεση, κυκλοφορεί στα αγγλικά από τις εκδόσεις Matsumoto, με την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του Platon, το νέο πολυσέλιδο βιβλίο του με τίτλο PLATON PAROS.

Όπως λέει και ο καλλιτέχνης, με αφορμή την έκθεση: «Είμαστε εδώ όλοι μαζί, αλλά διχασμένοι από το φυλετισμό. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, παραπλανημένοι από τους μαζικούς μύθους. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, σε μια τεχνολογική έκσταση».

«Θα μείνουμε στην ιστορία ως η γενιά της συνδεσιμότητας που αποσυνδέθηκε από τον εαυτό της ή θα ξεσηκωθούμε, θα αναζωπυρώσουμε το πνεύμα της αισιοδοξίας και θα κερδίσουμε τον σεβασμό των επόμενων γενιών;» καταλήγει ο Platon.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ζωή του στο Netlix

Ο Platon έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής για θέματα ηγεσίας σε σημαντικούς οργανισμούς και θεσμούς, όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τα Πανεπιστήμια Yale και Οξφόρδης, το Wharton School, σε εταιρείες όπως η Chanel και η Nike, αλλά και στη National Portrait Gallery του Λονδίνου και στο International Center of Photography στη Νέα Υόρκη.

Έχει επίσης εμφανιστεί σε πλήθος τηλεοπτικών εκπομπών και ειδησεογραφικών μέσων, μεταξύ των οποίων τα Charlie Rose (PBS), Morning Joe (MSNBC), GPS του Fareed Zakaria (CNN) και το BBC World News. Το 2022 ήταν κεντρικός ομιλητής στο TED Vancouver, προωθώντας την περιέργεια και την αναζήτηση της κατανόησης, αντί της κριτικής και της προκατάληψης.

Παράλληλα, ο Platon έχει εκδώσει έξι βιβλία με το έργο του. To Platon’s Republic (Phaidon Press, 2004) αποτελεί μια αναδρομή στην πρώιμη δημιουργική του πορεία. Το Power (Chronicle, 2011) περιλαμβάνει 100 πορτρέτα των ισχυρότερων ηγετών του κόσμου. To China: Through the Looking Glass δημιουργήθηκε το 2015, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. To Service (Prestel, 2016) είναι αφιερωμένο στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στα σωματικά και ψυχολογικά τραύματά τους, στο εξαιρετικό τους θάρρος και στα έντονα συναισθήματα που συνοδεύουν όσους υπηρετούν. To The Defenders (Matsumoto, 2024) δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The People’s Portfolio και τιμά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο.

Η πιο πρόσφατη έκδοσή του, με τίτλο Platon Paros, κυκλοφόρησε το 2026 από τις εκδόσεις Matsumoto.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο και η ζωή του Platon αποτελεί το θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix, Abstract: The Art of Design.

Η πρώτη του ταινία, My Body Is Not A Weapon, παρουσιάζει επιζώντες σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου και τον Dr. Denis Mukwege, βραβευμένο με το Νόμπελ Ειρήνης το 2018. Η δεύτερη ταινία του, Portrait of a Stranger, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τιμά τις φωνές προσφύγων από όλο τον κόσμο.

Το 2020, το Smithsonian Institution απέκτησε το φωτογραφικό αρχείο του Platon με πορτρέτα σημαντικών Αφροαμερικανών ηγετών του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, καθώς και προσωπικοτήτων του πολιτισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

PEOPLE POWER PLATON / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 05.11.2026 - 31.01.2027

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 & ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ Τ 210 345 3743

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Πέμπτη, Κυριακή: 10:00-18:00

Παρασκευή, Σάββατο: 10:00-22:00