Πέτρος Ευσταθιάδης: Αυτός είναι ο νικητής καλλιτέχνης του βραβείου της Art Athina -Tα έργα, η τεχνική του

Ο καλλιτέχνης Πέτρος Ευσταθιάδης είναι ο νικητής του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, που απονέμεται για πέμπτη χρονιά

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το βραβείο Art Athina Young Artist Award απονέμεται στον Πέτρο Ευσταθιάδη, δίνοντάς του την ευκαιρία για ατομική παρουσίαση της δουλειάς του. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο MOMUS-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά το 2027

Η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης, έπειτα από εξέταση των υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή στον Ευσταθιάδη. Ο καλλιτέχνης προτάθηκε από την αίθουσα τέχνης «Δύο Χωριά», εκπληρώνοντας τα κριτήρια του θεσμού για δημιουργούς έως 45 ετών.

Το έργο του διακρίνεται για τη συνοχή, την επινοητικότητα στη χρήση των μέσων και την ενασχόλησή του με παγκόσμια ζητήματα. Η επιτροπή αναγνώρισε την κοινωνικοπολιτική του προβληματική για την οικονομική κρίση και την κλιματική αλλαγή.

Η καλλιτεχνική πρακτική του συνδυάζει γλυπτική και σκηνοθετημένη φωτογραφία, δημιουργώντας προσωρινές εγκαταστάσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Τα έργα φωτογραφίζονται πριν αποσυναρμολογηθούν, μετατρέποντας τη γενέτειρά του σε ένα υπαίθριο σουρεαλιστικό στούντιο.

Ο καλλιτέχνης προτάθηκε από την αίθουσα τέχνης «Δύο Χωριά» και η βράβευσή του στο πλαίσιο της Art Athina αποτελέι πλέον θεσμό της φουάρ στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Βραβείο Art Athina Young Artist Award

Το βραβείο Art Athina Young Artist Award που συνίσταται στην ατομική παρουσίαση της δουλειάς του εικαστικού στο MOMUS-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά εντός του 2027, ανακοίνωσε η Θούλη Μισιρλόγλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MOMUS-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης.

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Βάσει των όρων συμμετοχής στο θεσμό του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, δυνατότητα υποψηφιότητας για το βραβείο είχαν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση. Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ), σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης-MOMUS.

Μετά από την εξέταση των προτάσεων των υποψηφίων για το βραβείο και των αιθουσών τέχνης που τους εκπροσωπούν, και ύστερα από εκτεταμένη συζήτηση η οποία έλαβε υπόψη της πολλά και διαφορετικά κριτήρια, αποφασίστηκε ομόφωνα να απονεμηθεί το βραβείο στον Πέτρο Ευσταθιάδη, ο οποίος προτάθηκε από την αίθουσα τέχνης «Δύο Χωριά».

Πέτρος Ευσταθιάδης

Η πενταμελής επιτροπή για το βραβείο του 2026 αποτελούνταν από τις: Ελένη Κούκου (Ιστορικό της Τέχνης, Επιμελήτρια, Σύμβουλο Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης), Αρετή Λεοπούλου (Ιστορικό της Τέχνης, Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MOMUS-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης), Θούλη Μισιρλόγλου (Ιστορικό της Τέχνης, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MOMUS-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης), Ειρήνη Οράτη (Ιστορικό της Τέχνης, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου) και Συραγώ Τσιάρα (Ιστορικό της Τέχνης και Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου).

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Η επιλογή του καλλιτέχνη Πέτρου Ευσταθιάδη

Σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής, το έργο του Πέτρου Ευσταθιάδη αναπτύσσεται με εξαιρετική συνοχή και διακρίνεται για την επινοητικότητα στη χρήση των καλλιτεχνικών του μέσων, την επιμονή στην εντοπιότητα με έναν ισχυρό ιδιοσυγκρασιακό τρόπο, καθώς και για την κοινωνικοπολιτική του προβληματική σε σχέση με παγκόσμια ζητήματα, όπως η οικονομική κρίση, η αποβιομηχάνιση, η κλιματική αλλαγή και ο καταναλωτισμός.

Οι εύθραυστες κατασκευές-φαντάσματα του Ευσταθιάδη, μια γλυπτική που σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει να υπάρχει μόνο για τον φωτογραφικό φακό, η αισθητική του bricolage, το τραγελαφικό χιούμορ και η πρωτοτυπία του εικαστικού του βλέμματος συνθέτουν ένα σύμπαν που συνδυάζει το οικείο με το παράδοξο και το τοπικό με το παγκόσμιο, επικεντρώνοντας σε ζητήματα μνήμης, τόπου, εργασίας και πολιτισμικής ταυτότητας.

Το έργο του εστιάζει στη δημιουργία προσωρινών, αυτοσχέδιων γλυπτών και εγκαταστάσεων μέσα στην ελληνική ύπαιθρο, τα οποία στη συνέχεια φωτογραφίζει πριν τα αποσυναρμολογήσει

Η βράβευσή του τού δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο του στον χώρο ενός μουσείου, του MOMUS-Μουσείου Άλεξ Μυλωνά, το οποίο θα τον υποδεχθεί με χαρά.

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Ποιος είναι ο Πέτρος Ευσταθιάδης

Ο Πέτρος Ευσταθιάδης (γεν. 1981, Λιπαρό Πέλλας) ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Η καλλιτεχνική του πρακτική εκτείνεται στη φωτογραφία, τη γλυπτική και τις εγκαταστάσεις και βασίζεται στην υλικότητα καθημερινών, βιομηχανικών και φυσικών υλικών που συλλέγει κυρίως από τον τόπο καταγωγής του.

Το έργο του εστιάζει στη δημιουργία προσωρινών, αυτοσχέδιων γλυπτών και εγκαταστάσεων μέσα στην ελληνική ύπαιθρο, τα οποία στη συνέχεια φωτογραφίζει πριν τα αποσυναρμολογήσει.

Η εικαστική του προσέγγιση κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ γλυπτικής και σκηνοθετημένης φωτογραφίας, μετατρέποντας τη γενέτειρά του σε ένα υπαίθριο στούντιο γεμάτο σουρεαλιστικές και ποιητικές αφηγήσεις.