Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος - iefimerida.gr

Ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών.

Ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, στη Μεσσηνία, κοντά στον τόπο καταγωγής του.

Με τους ρόλους τους σε εμβληματικές ταινίες σημάδεψε το νεότερο ελληνικό σινεμά.

Υπήρξε ένας από τους πιο ιδιαίτερους και πολυσχιδείς καλλιτέχνες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Γεννημένος και μεγαλωμένος στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, σπούδασε στις δραματικές σχολές Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών και ξεχώρισε τόσο για τις ερμηνείες του όσο και για τη συγγραφική και σκηνοθετική του δραστηριότητα.

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Οι ταινίες που έφεραν τη μεγάλη αναγνώριση για τον Νίκο Καλογερόπουλου

Από το 1980 που ξεκίνησε η κινηματογραφική του καριέρα, ο Καλογερόπουλος συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Νίκος Περάκης, Θόδωρος Μαραγκός, Κώστας Φέρρης, Νίκος Ζαπατίνας. Ως σκηνοθέτης συνεργάστηκε με γνωστούς ηθοποιούς, όπως οι Γιώργος Κιμούλης, Ηλίας Λογοθέτης, Αντώνης Καφετζόπουλος κ.ά.

Το 1981 έπαιξε τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στον κινηματογράφο, στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου έλαβε ειδικό βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το 1982 συμμετείχε στην ταινία «'Αρπα Colla» και το 1983 ακολούθησε η ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο», όπου τιμήθηκε με το Βραβείο της Εξαιρετικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

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Το 1984 έπαιξε στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή», ερμηνεύοντας τον ρόλο ενός φαντάρου, του Γιάννη Παπαδόπουλου. Από την ερμηνεία του αυτή κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Αργότερα έπαιξε επίσης στην ταινία «Θηλυκή εταιρεία» (1999) και «Ένας κι ένας» (2000), όπου και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου. Ακολούθησαν κι άλλες ταινίες έως το 2011, οπότε έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου», στην οποία έγραψε επίσης το σενάριο και τη μουσική, ενώ συμμετείχε και ως ηθοποιός. Την αμέσως επόμενη χρονιά συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Αντώνη Μποσκοΐτη «Κατερίνα Γώγου: Για την αποκατάσταση του μαύρου».

Ο ποιητής και μουσικός Νίκος Καλογερόπουλος

Ο Καλογερόπουλος ασχολήθηκε και με άλλα καλλιτεχνικά είδη, όπως η ποίηση και το τραγούδι. Παράλληλα, έγραψε θεατρικά έργα όπως το «Σατιρικό των Ελλήνων» και «Οι κυνικοί ξανάρχονται».

Το 1991, κυκλοφόρησε τη δεύτερη ποιητική του συλλογή με όνομα «Επιστρόφια». Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Θετή Ταυτότης» είχε δημοσιευτεί 10 χρόνια πριν (1981). Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο «Τα δέοντα», σε μουσική και στίχους του ίδιου.