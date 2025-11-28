Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας -Έργο του το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας σε ηλικία 95 χρόνων, o οποίος φιλοτέχνησε, μεταξύ άλλων, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Ο Ευάγγελος Μουστάκας υπήρξε από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής. Γεννήθηκε στον Πειραιά και από μικρή ηλικία έδειξε την καλλιτεχνική και δημιουργική φύση του. Η πρώτη επαγγελματική του ενασχόληση ήταν στην εταιρεία «Κεραμεικός», δημιουργώντας πορσελάνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ελλάδας (1950-1953) γλυπτική, με καθηγητή τον Μιχάλη Τόμπρο, και συνέχισε τις σπουδές του στην Accademia di Belle Arti στη Φλωρεντία (1960-1963) με υποτροφία. Συνέχισε με σπουδές στη χαρακτική και τη χαλκοχύτευση.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, τα γεγονότα της ζωής του που τον σημάδεψαν βρήκαν διέξοδο στο έργο του. Ο θάνατος του αδελφού του από την πτώση του μαχητικού αεροπλάνου, η φρίκη της Κατοχής (ο κρεμασμένος φίλος του με άλλους 9 σε μπαλκόνια στην Τρίπολη από τους Γερμανούς) και το επάγγελμα του πατέρα του (μηχανικός στον σιδηρόδρομο ΣΠΑΠ) θα αποδοθούν στα έργα του, όπως ο «Ίκαρος», «Το Βαγόνι Σαρκοφάγος» κ.ά.

Tο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη

Διεθνής αναγνώριση και βραβεύσεις

Ο Ευάγγελος Μουστάκας εξέθεσε τα έργα του σε πολλές εκθέσεις (ομαδικές και ατομικές), όπως στην Biennale Alexandria 1968, όπου απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, στη Μόσχα, στην Ιταλία, στη Γιουγκοσλαβία, στη Βραζιλία, στις ΗΠΑ, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και βραβεύτηκε με το α' βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο, α' βραβείο για «Νέους Γλύπτες» από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και πολλά άλλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλα του έργα τοποθετημένα στον ελλαδικό χώρο, χαρακτηριστικά δείγματα του μνημειακού και πολυτάλαντου δημιουργού, είναι τα έργα του στο Καρπενήσι, στην Παλλήνη, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στην Τρίπολη (Μνημείο των Κρεμασμένων), στην Τανάγρα (Μνημείο πεσόντων Αεροπόρων), στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κεφαλονιά.

Έργα του βρίσκονται σε Μουσεία, σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Αμερική, στην Κύπρο, στην Αφρική, στο Ισραήλ, στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη.

Ασχολήθηκε και με την εικονογράφηση βιβλίων, τη δημιουργία μεταλλίων, εργάστηκε ως συντηρητής έργων και δίδαξε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για σύντομο χρονικό διάστημα. Έδωσε διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Αμερικής και ταξίδεψε σε πολλές χώρες για γλυπτικά συνέδρια και συμπόσια, δημιουργώντας και αποκομίζοντας γνώσεις.

Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 1955 και μέλος σε πολλές επιτροπές κρίσης για διαγωνισμούς μνημείων.