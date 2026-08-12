Πέθανε η ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Κική Δαλάκου -Την Πέμπτη η κηδεία της - iefimerida.gr

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών, άφησε η ηθοποιός Κική Δαλάκου, όπως γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας.



Επρόκειτο για μια ηθοποιό του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το ’63 έως το ’78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο.



Σύμφωνα με την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 11:00 στο Νεκροταφείο Αναστάσεως Πειραιά.



Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για το θάνατο της ηθοποιού Κικής Δαλάκου

«Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια!!! Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το 63 ως το 78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια. Γεννημένη στον Πειραιά στις 28-8-43 κηδεύεται αύριο Πέμπτη στις 11 από το Πρώτο κοιμητήριο του Πειραιά (Ανάσταση). Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφό μας και συλλυπητήρια στην οικογένειά της».