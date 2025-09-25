Πέθανε η αρχαιολόγος Ισμήνη Τριάντη -Μενδώνη: Αφιερώθηκε στον κλάδο της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής - iefimerida.gr

Εφυγε από τη ζωή η αρχαιολόγος Ισμήνη Τριάντη, με πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ανώτατη εκπαίδευση.

Η Ισμήνη Τριάντη διέγραψε μακρόχρονη πορεία ως Επιμελήτρια και Έφορος Αρχαιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απώλεια της Ισμήνης Τριάντη

Πληροφορούμενη την απώλεια της Ισμήνης Τριάντη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ισμήνης Τριάντη, αρχαιολόγου με πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ανώτατη εκπαίδευση.

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ισμήνη Τριάντη διέγραψε μακρόχρονη πορεία ως Επιμελήτρια και Έφορος Αρχαιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Σάμου και Ικαρίας και Ηλείας έως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την άλλοτε Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Με διαρκές ενδιαφέρον για την έρευνα και τη διδασκαλία, που αποτυπώθηκε σε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις, χρημάτισε Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η επιστημονική κοινότητα θα τη θυμάται ως καταρτισμένη και ενεργή αρχαιολόγο, ιδιαίτερα στον κλάδο της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, στον οποίο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της.

Στην οικογένειά της και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια.