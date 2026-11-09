Πέντε φίλοι, ένα τζόκερ και τα κέρδη - ΟΒΟΛΟΣ: Η νέα ταινία του Κώστα Χαραλάμπους από 3 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους - iefimerida.gr

Πέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα;

Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει; Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.

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Μετά τη μεταφορά του διάσημου μυθιστορήματος «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη οθόνη, ο Κώστας Χαραλάμπους επιστρέφει με ένα σύγχρονο σχόλιο στην κρίση και ένα ηθικό δίλημμα το οποίο μας αφορά όλους.

Πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος, μαζί με ένα λαμπερό καστ καταξιωμένων ηθοποιών, ανάμεσά τους οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.

H ταινία είχε την ελληνική πρεμιέρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως Ειδική Προβολή, και κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες πανελλαδικά στις 3 Δεκεμβρίου.

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Πάνος Βλάχος

Σκηνοθετικό Σημείωμα σκηνοθέτη:

Το σημείωμα του σκηνοθέτη

Το κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό. Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης. Είναι η παθητική αποδοχή της αδικίας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η εκλογίκευση της σκληρότητας. Αυτή η «κοινοτοπία του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, αποκαλύπτει την τρομακτική του ικανότητα να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης.

Σε εποχές κρίσης, αυτή η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Κατά κανόνα, ξεκινάει από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η ζωή μας στον Δυτικό Πολιτισμό: είναι μια απάθεια, γέννημα αυτού του σάπιου πολιτισμού, που συντηρείται με την ανοχή μας και ταΐζεται από τις πολιτικές επιλογές.

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Η ταινία ΟΒΟΛΟΣ είναι μια ιστορία μέσα στην Ελλάδα του 2014, στο κρεσέντο της οικονομικής κρίσης. Ο φόβος και η ανασφάλεια οδηγούν μια παρέα φίλων στα όριά τους.

Σκηνή από την ταινία

Σύντομο βιογραφικό σκηνοθέτη

Ο Κώστας Χαραλάμπους έχει σπουδάσει Σκηνοθεσία & Ιστορία και έχει MA in Creative Writing/ΠΔΜ. Έχει σκηνοθετήσει 5 μεγάλου μήκους ταινίες (ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ 16, ΔΕΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ, ΛΟΥΓΚΕΡ, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ: Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ και ΟΒΟΛΟΣ) και αρκετά ντοκιμαντέρ.

Έχει βραβευτεί με την ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ 16 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (βραβείο Σκηνοθεσίας Πρωτοεμφανιζόμενου, 2006) και με την ΔΕΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (βραβείο Ειδικών Εφέ και Κινηματογραφικής Καινοτομίας, 2013).

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Διδάσκει στο Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό τμήμα ΑΠΘ & ΠΔΜ «Κινηματογραφική και Τηλεοπτική Γραφή». Οι δουλειές του έχουν προβληθεί σε μεγάλα τηλεοπτικά ευρωπαϊκά κανάλια.

﻿3 Δεκεμβρίου μόνο στους κινηματογράφους από την TFG

Συντελεστές:

Cast: Πάνος Βλάχος, Κων/νος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου.

Και οι Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιωργής Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου, Γιώργος Γαρνάβος, Στάθης Γκάτσης, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος, Γεράσιμος Σοφιανός, Γιωργός Σαμαράς, Κώστας Καραθωμάς, και οι μικροί Αποστόλης Νταβάκος & Νίκος Παντελίδης.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελεονώρα Καραβάνη

Art Direction Consultant: Αντώνης Χαλκιάς

Ηχοληψία: Αντώνης Σαμαράς

Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Color Grading: Σάκης Μπουζιάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Παναγιώτης Σιμόπουλος

Παραγωγή: Eyesin Productions

Διανομη: TFG

Είδος: Κοινωνικό Δράμα

Διάρκεια: 120’