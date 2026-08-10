Το καλοκαίρι θέλει μυστήρια, περιπέτειες και αστυνομικές ιστορίες -Πέντε βιβλία που μας κρατούν σε αγωνία - iefimerida.gr

Το αστυνομικό μυθιστόρημα και τα βιβλία με ιστορίες μυστηρίου εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα πιο αγαπημένα λογοτεχνικά είδη παγκοσμίως.

Με ανατρεπτικές πλοκές, απρόβλεπτες εξελίξεις και ήρωες που καλούνται να λύσουν σύνθετους γρίφους, τα βιβλία αυτά κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των αναγνωστών από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.

Ο Dan Brown επιστρέφει με το «Το μυστικό των Μυστικών», ο Sir Ian Rankin καθηλώνει με το «Το μπλε του μεσονυχτίου», Yagisawa Satoshi με ένα μυστηριώδες καφενείο, ενώ η Freida McFadden, μία από τις πιο δημοφιλείς συγγραφείς ψυχολογικού θρίλερ των τελευταίων ετών, παρουσιάζει τη «Σύγκρουση». Αποκάλυψη «Ο μπάρμαν του Ritz» του Philippe Collin ένα βιβλίο που διαβάζεις «μονορούφι».

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Πέντε βιβλία που «μιλούν» στην καρδιά μας

Νέες κυκλοφορίες στον χώρο του μυστηρίου και της αστυνομικής λογοτεχνίας υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις.

Το μυστικό των Μυστικών, Dan Brown

Το μυστικό των Μυστικών, Dan Brown

Ο πιο διάσημος συγγραφέας θρίλερ στον κόσμο επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό μυθιστόρημα.



Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον, καταξιωμένος καθηγητής συμβολογίας, ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια πρωτοποριακή διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, μιας εξέχουσας επιστήμονος της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης. Όμως, μια άγρια δολοφονία θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη.

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Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρόγραφό της και ο Λάνγκντον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης, καθώς καταδιώκεται από κάποιον άγνωστο που φαίνεται να έχει ξεπηδήσει από την αρχαιότερη μυθολογία της Πράγας.

Σε μια συναρπαστική κούρσα μέσα στους παράλληλους κόσμους της φουτουριστικής επιστήμης και της μυστικιστικής παράδοσης, θα έρθει στο φως μια συγκλονιστική αλήθεια για ένα μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ανθρώπινο νου. Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο μπάρμαν του Ritz, Philippe Collin

Ο μπάρμαν του Ritz, Philippe Collin

«Ένα αριστουργηματικό μυθιστόρημα για τη Γαλλία υπό γερμανική κατοχή» έγραψε η Le Parisien

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Ιούνιος 1940. Οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι. Η συσκότιση και η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας επιβάλλονται παντού εκτός από το πολυτελές ξενοδοχείο Ριτζ. Αδημονώντας να ανακαλύψουν τη φινέτσα του γαλλικού τρόπου ζωής, οι κατακτητές συναναστρέφονται εκεί την παριζιάνικη ελίτ.

Πίσω από το μπαρ εργάζεται ο Φρανκ Μεγιέρ, ο σπουδαιότερος μπάρμαν του κόσμου. Η προσαρμογή είναι υπόθεση επιβίωσης και ο Φρανκ, που αποδεικνύεται επιδέξιος διπλωμάτης, κερδίζει τη συμπάθεια των Γερμανών αξιωματικών, εξασφαλίζοντας έτσι τη δική του ησυχία, αλλά και εκείνη του Λυσιανό, του μαθητευόμενού του, και της αινιγματικής και τολμηρής Μπλανς Οζελλό. Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Μέρες στο Καφέ Τορούνκα, Yagisawa Satoshi

Μέρες στο Καφέ Τορούνκα, Yagisawa Satoshi

Από τον συγγραφέα του «Βιβλιοπωλείου Μορισάκι» έρχονται νέες ιστορίες γεμάτες τρυφερότητα και συναίσθημα. «Μέρες στο Καφέ Τορούνκα» από το Yagisawa Satoshi.

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Χωμένο σε ένα γραφικό στενό του Τόκιο βρίσκεται το Καφέ Τορούνκα, ένα μαγαζάκι της γειτονιάς απ’ όπου πιο συχνά περνούν ντόπιες γάτες παρά τουρίστες.

Ανάμεσα στους θαμώνες του συναντάμε τη Χινάτσου Γιουκιμούρα, μια μυστηριώδη νεαρή που αφήνει πάντα στο τραπέζι της μια μπαλαρίνα φτιαγμένη από χαρτοπετσέτα, τον Χιρογιούκι Νουμάτα, έναν μεσόκοπο άνδρα που αναζητά στην περιοχή την ευτυχία που είχε βρει κάποτε εκεί και τη Σίζουκου την έφηβη κόρη του ιδιοκτήτη που αγωνίζεται να συμφιλιωθεί με τον θάνατο της αδελφής της, ενώ ερωτεύεται για πρώτη φορά.



Ο συγγραφέας ρίχνει φως στις περιόδους αυτές όπου οι ζωές μας μοιάζουν χαμένες – οδηγώντας μας πάλι στο σωστό μονοπάτι. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Το μπλε του μεσονυχτίου / Sir Ian Rankin

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Το μπλε του μεσονυχτίου, Sir Ian Rankin

Το ρεπορτάζ του Guardian είναι σαφές «Ό,τι καινούργιο γράφει, πρέπει να το διαβάζουμε. Έχει επαναπροσδιορίσει το είδος».



Η νέα περιπέτεια του Τζον Ρέμπους από το κελί της φυλακής. Πώς θα βρει τον ύποπτο σε ένα μέρος όπου όλοι είναι εγκληματίες;

Ο Τζον Ρέμπους έβαζε μια ζωή τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες του Εδιμβούργου πίσω από τα σίδερα. Τώρα έχει γίνει ένας από αυτούς. Καθώς νέοι σύμμαχοι και παλιοί εχθροί τον περικυκλώνουν και οι μέρες και οι νύχτες μπλέκονται μεταξύ τους, ακόμα και ο θρυλικός επιθεωρητής δυσκολεύεται να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Μέχρι που μια δολοφονία τα μεσάνυχτα σε ένα κλειδωμένο κελί φέρνει ένα νέο μυστήριο. Λένε ότι οι παλιές συνήθειες δεν πεθαίνουν εύκολα…

Αυτή όμως είναι μια υπόθεση όπου τόσο οι κρατούμενοι όσο και οι φύλακες είναι ύποπτοι, και ο καθένας έχει κάτι να κρύψει. Χωρίς το σήμα του, χωρίς εξουσία και χωρίς δίχτυ ασφαλείας, ο Ρέμπους ακροβατεί στο χείλος του γκρεμού. Αλλά πώς βρίσκεις έναν δολοφόνο σε ένα μέρος γεμάτο εγκληματίες; Eκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

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Η σύγκρουση, Freida McFadden

Η σύγκρουση, Freida McFadden

«Ο κίνδυνος κρύβεται στο τέλος του δρόμου».

Η Τέγκαν είναι οκτώ μηνών έγκυος, μόνη, και θέλει απεγνωσμένα να αφήσει πίσω της μια ζωή που καταρρέει. Ξεκινάει με το αυτοκίνη­το για το σπίτι του αδελφού της, όπου θα μείνει μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Δεν συνειδητοποιεί όμως ότι κατευθύνεται προς μια χιονοθύελλα.

Μετά από ένα ατύχημα, εγκλωβισμένη σε ένα χαλασμένο αυτοκίνη­το με σπασμένο πόδι, η Τέγκαν νιώθει απελπισμένη. Τότε συμβαίνει ένα θαύμα: τη σώζει ένα ζευγάρι που της προσφέρει ένα δωμάτιο στο ζεστό τους σπίτι μέχρι να σταματήσει να χιονίζει.



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Καθώς ο χρόνος περνάει, η Τέγκαν συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτό το ασφαλές καταφύγιο δεν είναι αυτό που νόμιζε. Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ