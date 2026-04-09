Πενέλοπε Κρουζ: Ξανθιά σε κωμωδία, δείτε βίντεο από τη νέα της ταινία -Καλοκαίρι στους κινηματογράφους - iefimerida.gr

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «The Invite», σε σκηνοθεσία της Ολίβια Γουάιλντ, με πρωταγωνιστικό καστ τους Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον.

Το φιλμ, το οποίο συνδυάζει στοιχεία δράματος και κωμωδίας, φέρει την υπογραφή των Γουίλ ΜακΚόρμακ (Will McCormack) και Ρασίντα Τζόουνς (Rashida Jones), στο σενάριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενα ζευγάρι, ένα δείπνο

Η ιστορία ακολουθεί τον Joe και την Angela, ένα παντρεμένο ζευγάρι του οποίου η σχέση κρέμεται από μια κλωστή. «Όταν προσκαλούν τους μυστηριώδεις γείτονες του επάνω ορόφου για ένα δείπνο, η νύχτα παίρνει μια απρόσμενη τροπή», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη σπίθα ή άναψαν το σπίρτο που θα τα κάψει όλα;».

Το «The Invite» έκανε πρεμιέρα στο Sundance τον Ιανουάριο και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των εταιρειών διανομής. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία πυροδότησε έναν πόλεμο προσφορών, στον οποίο συμμετείχαν οι Focus Features, Neon, Netflix, Apple, Searchlight και η Black Bear.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας με την Πενέλοπε Κρουζ﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Ολίβια Γουάιλντ, η οποια συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ, η ταινία αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική της απόπειρα μετά το «Booksmart» (2019) και το «Don't Worry Darling» (2023), ενώ μετά την προβολή της στο φεστιβάλ, έλαβε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Μπεν Μπράουνινγκ (Ben Browning), Ντέιβιντ Πέρμουτ (David Permut) και Μέγκαν Έλισον (Megan Ellison) της Annapurna Pictures.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ