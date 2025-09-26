Τι είναι αυτό το pavilion, σαν παζλ, που στήθηκε στην είσοδο του ΕΜΣΤ -Νέα εποχή στο μουσείο - iefimerida.gr

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια νέα εποχή, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συστήνει το νέο Shop at ΕΜΣΤ. Το νέο πωλητήριο στην είσοδο του Μουσείου είναι έτοιμο να υποδεχτεί το κοινό.

Σε ένα περίπτερο-έργο τέχνης που σχεδίασε ειδικά για το ΕΜΣΤ ο Βέλγος καλλιτέχνης Philip Metten θα βρούμε βιβλία, καταλόγους, κοσμήματα, κεραμικά, fine art εκτυπώσεις και editions, εμπνευσμένα από τη Συλλογή και τις εκθέσεις, βρίσκονται στο νέο Shop at ΕΜΣΤ.

Shop at ΕΜΣΤ

Το νέο Shop at ΕΜΣΤ είναι ένα έργο που υλοποιήθηκε με σκοπό να εμπλουτίσει την εμπειρία των επισκεπτών και να ολοκληρώσει τη μεταμόρφωση της εισόδου του Μουσείου.

Ο σχεδιασμός του ανατέθηκε στον καλλιτέχνη Philip Metten, στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλοξενίας (Residency), ο οποίος δημιούργησε ένα πρωτότυπο pavilion-πωλητήριο σε διάλογο με την αρχιτεκτονική του κτιρίου.

Επιπλέον, το έργο βασίζεται στα χαρακτηριστικά διαγράμματα του καλλιτέχνη, μια μορφική γλώσσα που θυμίζει tangram –αρχαίο κινέζικο παζλ– και την οποία εφαρμόζει με συνέπεια σε όλο του το έργο.

Ενα πρωτότυπο pavilion-πωλητήριο σε διάλογο με την αρχιτεκτονική του κτιρίου

Το έργο βασίζεται στα χαρακτηριστικά διαγράμματα του καλλιτέχνη, μια μορφική γλώσσα που θυμίζει tangram –αρχαίο κινέζικο παζλ– και την οποία εφαρμόζει με συνέπεια σε όλο του το έργο

Το Shop at ΕΜΣΤ προσφέρει αντικείμενα σχεδιασμένα ειδικά για το Μουσείο εμπνευσμένα από τις εκθέσεις και τη Συλλογή του, καθώς και μικρά έργα τέχνης σε περιορισμένα αντίτυπα, από σύγχρονες Έλληνες και Ελληνίδες καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες. Παράλληλα, το πωλητήριο περιλαμβάνει τις τρέχουσες και παλαιότερες εκδόσεις του Μουσείου, προσφέροντας έτσι ένα επιλεγμένο φάσμα από καταλόγους εκθέσεων, μονογραφίες και θεωρητικά κείμενα.

Η Βιβλιοθήκη και το Καλλιτεχνικό Αρχείο του ΕΜΣΤ ανοίγουν τις πόρτες τους για πρώτη φορά στο κοινό

Ανοιξε η βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ

Παράλληλα ήδη από χθες Πέμπτη η Βιβλιοθήκη και το Καλλιτεχνικό Αρχείο του ΕΜΣΤ ανοίγουν τις πόρτες τους για πρώτη φορά στο κοινό με σταθερό ωράριο λειτουργίας, κάθε Τρίτη έως Παρασκευή (9:00–16:30).

Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ αποτελεί έναν ειδικό χώρο αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη, με μια συλλογή που περιλαμβάνει περισσότερους από 10.500 τίτλους βιβλίων, 450 τίτλους περιοδικών και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Τα θέματα που καλύπτει εκτείνονται από την ιστορία και θεωρία της τέχνης μέχρι τη φιλοσοφία, τη μουσειολογία και την κριτική, με ιδιαίτερη έμφαση σε καταλόγους εκθέσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μονογραφίες καλλιτεχνών της μόνιμης συλλογής και των περιοδικών εκθέσεων.

Στον πρώτο όροφο του ΕΜΣΤ βρίσκεται το αναγνωστήριο με 20 θέσεις, καθώς και αίθουσα χωρητικότητας 8 ατόμων για ομαδικές συναντήσεις και εργασίες

Η συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε να υποστηρίζει τις εκθεσιακές και ερευνητικές δραστηριότητες του Μουσείου. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το αναγνωστήριο με 20 θέσεις, καθώς και αίθουσα χωρητικότητας 8 ατόμων για ομαδικές συναντήσεις και εργασίες. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αναγνωστήριο και δεν παρέχει υπηρεσίες δανεισμού υλικού.

ΕΜΣΤ 2025: Εξωστρέφεια, Ανάπτυξη, Εγκαίνια

Με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), το οποίο αποτελεί κεντρικό πυλώνα του ευρωπαϊκού προγράμματος NextGenerationEU και χρηματοδοτεί στρατηγικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ταχεία ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κρατών-μελών, το ΕΜΣΤ σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο καινοτόμων δράσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Μουσείου, ενδυνάμωσαν τη θεσμική του ανθεκτικότητα και εξωστρέφεια, ενίσχυσαν τις ευκαιρίες για τους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες και διαμόρφωσαν νέες προοπτικές πρόσβασης, συμμετοχής και διαλόγου με το κοινό και την κοινωνία.

Με κεντρικό άξονα αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση, το Μουσείο προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που εστιάζουν σε τρεις βασικούς τομείς: την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, την ενίσχυση της συμπερίληψης και της ανταλλαγής γνώσης και τη διεύρυνση της εξωστρέφειας του Μουσείου. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, το ΕΜΣΤ δεν περιορίστηκε σε επιμέρους βελτιώσεις, αλλά έθεσε τα θεμέλια για μια νέα εποχή λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνία.

Με το Διεθνές Πρόγραμμα Επίσκεψης Επιμελητών (27 κορυφαίοι επιμελητές ταξίδεψαν στην Αθήνα και γνώρισαν πάνω από 350 Έλληνες καλλιτέχνες), το Πρόγραμμα Φιλοξενίας (Residency) για Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες (8 Έλληνες καλλιτέχνες έχουν ήδη πραγματοποιήσει residency σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα 17 διεθνείς καλλιτέχνες φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα), και το Πρόγραμμα Mentorship (18 Έλληνες καλλιτέχνες συνεργάστηκαν με 9 διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες και επιμελητές) το Μουσείο ενίσχυσε την εξωστρέφειά του, διεύρυνε τους ορίζοντες συνεργασίας, δημιούργησε νέες ευκαιρίες για τη διεθνή προβολή, τη δικτύωση και την παρουσίαση του έργου των Ελλήνων καλλιτεχνών και συνέβαλε στην ευρύτερη υποστήριξη τους εκτός των τειχών του.

Παράλληλα, μέσα από δράσεις όπως οι Μουσειοσκευές ΕΜΣΤPLAY και το Πρόγραμμα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, το ΕΜΣΤ κατάφερε να φέρει τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό.

Σε αυτό συνέβαλε και η αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας του Μουσείου. Με περισσότερα από 18.000 τεκμήρια - από χειρόγραφα και έργα έως φωτογραφίες και ηχητικά αρχεία - το Καλλιτεχνικό Αρχείο του ΕΜΣΤ είναι πλέον διαθέσιμο μέσω μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ η εγκατάσταση νέων συστημάτων ERP (Εnterprise Resource Planning) και CRM (Customer Relationship Management) αναβαθμίζει την εσωτερική λειτουργία του Μουσείου και ενισχύει τη σχέση του με το κοινό.

