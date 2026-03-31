Πασχαλινές λαμπάδες και δώρα φτιαγμένα στο βεστιάριο του Εθνικού, με υλικά από θεατρικά κοστούμια - iefimerida.gr

Φέτος το Πάσχα, το πωλητήριο του Εθνικού Θεάτρου καλεί το κοινό να ανακαλύψει μοναδικές δημιουργίες, χειροποίητες λαμπάδες και πρωτότυπα δώρα.
Στο επίκεντρο της φετινής συλλογής βρίσκονται οι χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες, όλες φτιαγμένες στα εργαστήρια του Θεάτρου από το Τμήμα Ραπτικής.
Πασχαλινές δημιουργίες στο πωλητήριο του Εθνικού Θεάτρου
Στο πωλητήριο του Εθνικού θα βρούμε πασχαλινές δημιουργίες, όπως υφασμάτινα λαγουδάκια με θήκη για μαχαιροπίρουνα για το πασχαλινό τραπέζι.
Κορδέλες, υφάσματα και ιδιαίτερες υφές συνδυάζονται με φαντασία, ενώ οι μοδίστρες του Εθνικού αξιοποιούν ανακυκλωμένα υλικά που περίσσεψαν από την κατασκευή θεατρικών κοστουμιών, δίνοντας νέα ζωή σε κάθε δημιουργία.
Παράλληλα, το κοινό μπορεί να βρει λαμπάδες σχεδιασμένες από τις aluminati και imisi, καθώς και μια πλούσια γκάμα πασχαλινών δώρων, κοσμημάτων και βιβλίων για μικρούς και μεγάλους.
Φυσικό σημείο: Κτίριο Τσίλλερ, 1ος όροφος (Ωράριο λειτουργίας | Έως 5 Απριλίου: Τετάρτη - Κυριακή 16:00–23:00 & 6, 7, 8 Απριλίου: 10:00–15:00)
Ηλεκτρονικές αγορές: eshop.n-t.gr