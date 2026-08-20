Πήρε παράταση μέχρι τις 28/9 η έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης - iefimerida.gr

Η έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης παρατείνεται μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού

Εξερευνώντας τη μορφή της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική Περίοδο μέχρι σήμερα, το Μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) από τη Συλλογή Homem Sonnabend των Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Mια πρωτότυπη μουσειακή πρόταση που διερευνά τη γυναικεία μορφή από την Παλαιολιθική Περίοδο έως τη σύγχρονη τέχνη, προτείνοντας ένα διάλογο που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας, όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του Μουσείου.

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Για το έργο Balloon Venus Lespugue, ο Koons εμπνέεται από την παλαιολιθική «Αφροδίτη του Lespugue», αγαλματίδιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, το οποίο χρονολογείται περίπου 28.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Ο καλλιτέχνης μετέτρεψε το πρωτότυπο, γνωστό για τα υπερβολικά καμπυλόμορφα στοιχεία του, σε ένα επιβλητικό γλυπτό από γυαλισμένο και ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλυβα που μοιάζει να είναι φτιαγμένο από μπαλόνια, θυμίζοντας τις αναλογίες των έργων του Τζακομέττι.

H έκθεση περιβάλλει το έργο του Koons με δέκα ειδώλια «Αφροδίτης» της Ανώτερης παλαιολιθικής εποχής: Μεταξύ περίπου 42.000 και 20.000 έτη πριν από σήμερα, σε ολόκληρη την ευρασιατική ήπειρο, άνθρωποι της Ύστερης Παλαιολιθικής εποχής δημιούργησαν μικρά γυναικεία ειδώλια από ελεφαντόδοντο, ασβεστόλιθο και πηλό. Τα αντικείμενα αυτά, γνωστά σήμερα με τη συμβατική ονομασία «Αφροδίτες», παρά τις μεγάλες αποστάσεις που χωρίζουν τους τόπους εύρεσής τους, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά: μικρό μέγεθος, έμφαση στην αναπαράσταση της γυναίκας με εσκεμμένα τονισμένα τα χαρακτηριστικά του φύλου και υψηλό βαθμό αφαίρεσης στην απόδοση του προσώπου και των άκρων.

Εκτός από το αντίγραφο της «Αφροδίτης του Lespugue» από το Muséum Νational d'Histoire Νaturelle στο Παρίσι, για τις «Αφροδίτες» αυτές, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνεργάστηκε με τα εξής μουσεία: Moravské zemské museum (Moravian Museum), Μπρνο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Musée d'Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye, Γαλλία, Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA, Ιταλία, Museo delle Civiltà, Ρώμη, Ιταλία, Muséum national d'histoire naturelle, Musée de l'Homme, Παρίσι, Γαλλία, Naturhistorisches Museum, Βιέννη, Αυστρία.

Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, πρωτότυπα σχέδια του Jeff Koons σχετικά με τη δημιουργία του έργου της σειράς Balloon Venus Lespugue καθώς και ένα video παραγωγής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, όπου ο καλλιτέχνης μιλάει για το έργο του. Συνοδεύεται από επιστημονικό κατάλογο, με δοκίμια του Jeff Koons και καταξιωμένων ερευνητών, αλλά και από audioguide με μοναδικές αφηγήσεις για τα highlights-εκθέματα.

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Εκτός από ξεναγήσεις, κάθε μήνα το Μουσείο διοργανώνει Guided Talks με έναν ξεχωριστό καλεσμένο, προσφέροντας την ευκαιρία για εμβάθυνση στα ερωτήματα που αναδεικνύει η έκθεση.

To 4o Guided Talk θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου με τίτλο «Tι δικό μας βλέπουμε σε ένα έργο τέχνης; Η τέχνη ως καθρέφτης του εαυτού» και εισηγήτρια τη Λίλη Πέππου, MSc, PhD, κλινική ψυχολόγο και επιστημονική υπεύθυνη της Breathe Hellas, Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας. Με αφορμή το κεντρικό έργο της έκθεσης, όπου κυριολεκτικά καθρεφτιζόμαστε στη γυαλισμένη του επιφάνεια, η ξενάγηση-ομιλία μας προσκαλεί σε ένα βιωματικό «παιχνίδι» ελεύθερου συνειρμού, αυτοπαρατήρησης και αυτογνωσίας. Χωρίς να αναζητείται η «σωστή» απάντηση για το τι θέλησε να πει ο καλλιτέχνης, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τι λέει το έργο για τον καθένα.

Η Λίλη Πέππου θα διερευνήσει το ερώτημα «ποιος τελικά δίνει νόημα σε ένα έργο»: Ο καλλιτέχνης, ο θεατής που το κοιτάζει ή και οι δύο μαζί; Και «ποιος τελικά φαίνεται μέσα του»: ο δημιουργός ή μια εικόνα του εαυτού μας;

ΑΠΕ-ΜΠΕ