«Έξοδος-Ο δρόμος προς την Αθανασία»: Μία μεγαλειώδης παράσταση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου -Με Ντενίση, Πρωτοψάλτη - iefimerida.gr

Μία μεγαλειώδης παράσταση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου θα γίνει στις 14 Μαϊου στο Μεσολόγγι.

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα παρουσιάσει στις 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι τη μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή «Έξοδος – Ο Δρόμος προς την Αθανασία», ένα πρωτότυπο ορατόριο του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.



Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία υπογράφει η κορυφαία πρωταγωνίστρια Μιμή Ντενίση, η οποία προσεγγίζει το ιστορικό γεγονός ως μια βαθιά εσωτερική και βιωματική εμπειρία, μετατρέποντας τη μνήμη σε ζωντανό καλλιτεχνικό λόγο.



Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι: Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους ο Γιάννης Διονυσίου καθώς και η Χορωδία Ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μέλη των χορωδιών και της θεατρικής ομάδας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός», καθώς και ο Ιστορικός Σύλλογος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Τα κείμενα ερμηνεύουν επί σκηνής η Μιμή Ντενίση και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ποιητική σύλληψη – Στίχοι: Λίνα Δημοπούλου.

Η σκηνοθετική προσέγγιση της Μιμής Ντενίση εντάσσει στο έργο σημερινούς κατοίκους του Μεσολογγίου με αυθεντικές στολές της εποχής μεταφέροντας τη μνήμη από το παρελθόν στο παρόν.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί, αποτελώντας ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός μνήμης και τιμής για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής Ιστορίας.

200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ.κ. Δαμασκηνού.



Το ορατόριο «Ο Δρόμος προς την Αθανασία» θα παρουσιαστεί έξω από τον «Κήπο των Ηρώων» της Ιεράς πόλης του Μεσολογγίου στις 14 Μαΐου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.