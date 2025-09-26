Onassis Ready: Νέος χώρος πολιτισμού στην Αθήνα, σε ένα πρώην εργοστάσιο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη [πρόγραμμα] - iefimerida.gr

«you are invited» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση. Το Onassis Ready, στεγάζεται σε πρώην εργοστάσιο στην βιομηχανική ζώνη της πόλης.

Ο νέος χώρος του Ιδρύματος Ωνάση έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί πειραματικά έργα τα οποία διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης δημιουργίας και να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τολμηρές καλλιτεχνικές φωνές από όλο τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Onassis Ready ανοίγει με έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller

Το Onassis Ready στεγάζει επίσης τον αθηναϊκό κόμβο του Onassis ONX – ενός διεθνούς προγράμματος, με έδρα και στη Νέα Υόρκη, που στηρίζει καλλιτέχνες οι οποίοι εργάζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες.

Εστιάζοντας ταυτόχρονα στη σύγχρονη τέχνη και την καινοτομία, το Onassis Ready παρουσιάζει την πρώτη του μεγάλη έκθεση, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για τη σεζόν 2025-26.

«you are invited» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση / Μαργαρίτα Yoko Νικητάκη

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση. Από τον Iggy Pop στην κόρη του Iggy, από την Kate Moss στον Πάπα Φραγκίσκο, ο Τέλερ στην πιο εκτενή ατομική έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller εγκαινιάζει το Onassis Ready / φωτογραφία του Iggy Pop

you are invited. Έτσι μόνο θα μπορούσε να λέγεται η έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller που εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Πάπας Φραγκίσκος

Η έκθεση you are invited από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 δίνει ένα νέο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και παράλληλα σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του καλλιτέχνη τον οποίο παρουσιάζει. H αναδρομική έκθεση του Τέλερ, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Μια γιορτή της τέχνης του, ένας ενεργός διάλογος γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν το έργο του, στην πιο εκτενή ατομική έκθεση του Τέλερ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση you are invited από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου

Αν και ο Τέλερ πάντοτε είχε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης.

Καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου.

Εικόνα της υπαίθρου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Τέλερ συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από ένα τυπικό μείγμα σοβαρών, οικείων και συχνά χιουμοριστικών χαρακτήρων, με μια αισθητική που αγγίζει το γκροτέσκο.

Οι εμπειρίες αυτές, καθοριστικές για τη ζωή του, έχουν ενσταλάξει μια υπόγεια ένταση στον τρόπο με τον οποίο ο Τέλερ ανταποκρίνεται στον κόσμο γύρω του, δημιουργώντας πηγαίες συνδέσεις που μετουσιώνονται σε βαθιά ουσιαστικές αφηγήσεις. Τα φωτογραφικά και βίντεο έργα του, που προέκυψαν ως απόρροια αυτών των συνδέσεων, διερευνούν οικογενειακές και οικουμενικές ιστορίες για την αγάπη, την οικογένεια, την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, τη γονιμότητα, το περιβάλλον, την πολιτική και τη θρησκεία. Ως εκ τούτου, ο αναπτερωμένος συναισθηματικός του δεσμός με το εκάστοτε θέμα ενσαρκώνει θετικότητα, πνευματική συνειδητοποίηση και μια ανανεωμένη στάση απέναντι στη ζωή.



Αυτή η συνεργασία μεταξύ του Γιούργκεν Τέλερ και Στέγης αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενδόμυχη και πολιτική, ακατέργαστη και ποιητική, προσωπική και συλλογική. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση you are invited ανοίγει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν του Τέλερ και στις σύγχρονες πραγματικότητες της Ελλάδας, καλώντας σε μια ουσιαστική συνάντηση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο.

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιμέλεια έκθεσης: Juergen Teller και Dovile Drizyte

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Tom Emerson, 6a architects

Διεύθυνση παραγωγής: Josselin Merazguia (Juergen Teller Studio)

Ανάθεση και παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Onassis Ready/ Μαργαρίτα Yoko Νικητάκη

Juergen Teller

Ο Juergen Teller (γενν. 1964, Ερλάνγκεν, Γερμανία) σπούδασε στη Βαυαρική Κρατική Σχολή Φωτογραφίας στο Μόναχο και το 1986 μετακόμισε στο Λονδίνο. Με μια καριέρα σε διάφορα είδη της φωτογραφικής τέχνης, ο Γιούργκεν Τέλερ έχει κάνει καμπάνιες μόδας για πολλές διάσημες φίρμες, καθώς και editorials για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας. Το 2003 βραβεύτηκε με το Citibank Prize for Photography από τη Photographers Gallery του Λονδίνου, ενώ το 2018 έλαβε το βραβείο Special Presentation Infinity από το International Center of Photography της Νέας Υόρκης. Το έργο του έχει εκτεθεί διεθνώς, με ατομικές εκθέσεις στη Fondation Cartier pour l’art Contemporain στο Παρίσι (2006), στην Dallas Contemporary στο Τέξας (2011), στο μουσείο Daelim της Σεούλ (2011), στο Institute of Contemporary Art (ICA) του Λονδίνου (2013), στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα (2014), στην Bundeskunstalle της Βόνης (2016), στο Martin-Gropius-Bau του Βερολίνου (2017), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Garage στη Μόσχα (2018), στο T-10/SKP-S του Πεκίνου (2021), στο Grand Palais Éphémère στο Παρίσι (2023), στην Τριενάλε του Μιλάνου (2024) και στην Galleria degli Antichi στη Σαμπιονέτα της Ιταλίας (2025). Το 2007, του ζητήθηκε να εκπροσωπήσει την Ουκρανία ως ένας από τους πέντε καλλιτέχνες στην 52η Μπιενάλε της Βενετίας. Οι φωτογραφίες του έχουν αποκτηθεί από πολλές διεθνείς συλλογές, όπως από το Centre Pompidou (Παρίσι), το Fondation Cartier pour l’art Contemporain (Παρίσι), το International Center for Photography (Νέα Υόρκη), το Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι) και η National Portrait Gallery (Λονδίνο). Ο Τέλερ έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία και ήταν καθηγητής φωτογραφίας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Νυρεμβέργης από το 2014 έως το 2019.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Juergen Teller / you are invited

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

19 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2025 / Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 18:00-23:00

Εισιτήρια: Κανονικό εισιτήριο: 10 € / Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος Στέγης & Παρέα 5-9 άτομα: 8 € / Ανεργία: 7 € / ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@onassis.org

Πρόσβαση στο Onassis Ready με τα μέσα μαζικής μεταφοράς:

Με λεωφορείο: Γραμμή 838 | Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.), Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21 | Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3 | Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

Onassis Ready/ Μαργαρίτα Yoko Νικητάκη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι θα δούμε στο Onassis Ready τη σεζόν 2025-26

Τον Οκτώβριο του 2025, η μεγάλη έκθεση-αφιέρωμα στο έργο του Juergen Teller.

Τον Απρίλιο του 2026, το Borderline Festival, το μακροβιότερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Στέγης, επιστρέφει στην περιοχή του Ρέντη. Με νέα ένταση και απροσδόκητα μουσικά υλικά, επανασυντονίζει το σώμα και τον ήχο σε βιομηχανικούς ρυθμούς.

Τον Μάιο του 2026, το Onassis Ready μετατρέπεται σε σκηνή του μέλλοντος με το ONX Showcase, ένα τετραήμερο αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, την τέχνη και την έρευνα. Συμμετέχουν τέσσερις καλλιτέχνες και Onassis AiR Fellows σε ένα πρόγραμμα που κοιτά το αύριο με καλλιτεχνικούς όρους.

Τον ίδιο μήνα, η Tilda Swinton ενεργοποιεί τον βιομηχανικό χώρο με την έκθεση "Ongoing", που ταξιδεύει από το Άμστερνταμ στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί της ένα μοναδικό σύμπαν δημιουργικών συνεργασιών.

Πέρα από τις φιλοξενούμενες δράσεις, το Onassis Ready λειτουργεί ως χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης, πειραματισμού και εξερεύνησης φιλοξενώντας τους Onassis AiR και Onassis ONX Fellows. Στο ίδιο κτίριο φιλοξενείται το Αρχείο Ωνάση, το πρώτο αρχείο ναυτιλιακών επιχειρήσεων που συγκροτήθηκε στην Ελλάδα, με πλούσιο υλικό πάνω από ένα εκατομμύριο τεκμήρια. Ταυτόχρονα, είναι ένας χώρος πολλαπλών δυνατοτήτων, διαθέσιμος προς ενοικίαση για δημιουργία, πρόβες και άλλες καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.