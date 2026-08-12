Ολιβιέ Λατρί: Ο θρυλικός οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων θα παίξει εκκλησιαστικό όργανο σε ελληνικό νησί - iefimerida.gr

Το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Σύρο είναι το αρχαιότερο λειτουργικό εκκλησιαστικό όργανο της Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο εκκλησιαστικο όργανο κατασκευάστηκε το 1888 στην Ιταλία και είναι πλήρως αποκατεστημένο από το 2019.

Στη Σύρο ο οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων

Σε αυτό το όργανο, στον Άγιο Γεώργιο στη Σύρο, θα παίξει ο θρυλικός οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, Ολιβιέ Λατρί.

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Ο Ολιβιέ Λατρί από τη Γαλλία θα βρεθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύρο, για το κοινό που θα βρεθεί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, αλλά και όλους όσοι θέλουν να τον παρακολουθήσουν να παίζει εκκλησιαστικό όργανο, live, στο διαδίκτυο.

Ο σπουδαίος Γάλλος μουσικός έχει συνδέσει το όνομά του με τον εμβληματικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων (Notre-Dame), όπου σε ηλικία μόλις 23 ετών διορίστηκε τιτουλάριος οργανίστας, θέση που διατηρεί έως σήμερα.

Δείτε το παρακάτω βίντεο από τη Notre Dame στο Παρίσι

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Με τη μοναδική δεξιοτεχνία και τη βαθιά γνώση του, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του εκκλησιαστικού οργάνου διεθνώς, διευρύνοντας διαρκώς τα όρια της μουσικής που γράφτηκε για το συγκεκριμένο όργανο. Έχει εμφανιστεί στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου, από τη Philharmonie του Βερολίνου και το Concertgebouw του Άμστερνταμ έως το Walt Disney Hall του Λος Άντζελες, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Musikverein της Βιέννης και το Royal Albert Hall του Λονδίνου, ενώ έχει συμπράξει ως σολίστ με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους διεθνούς ακτινοβολίας.

Το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Σύρο είναι το αρχαιότερο λειτουργικό εκκλησιαστικό όργανο της Ελλάδας

Η παρουσία του στη Σύρο και στο Φεστιβάλ ΑΝΩ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Olivier Latry επιλέγει τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου της Άνω Σύρου για μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα.

Δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ», ένας μοναδικός πολιτιστικός θεσμός, που έχει καταφέρει να αναδείξει τόσο το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο όσο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μεσαιωνικού οικισμού του νησιού.

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Με τον επετειακό τίτλο «10 χρόνια ΑΝΩ – 200 χρόνια Ερμούπολη», η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιείται από την Καθολική Επισκοπή Σύρου και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Καθολικών Σύρου, συμπίπτει με τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το 2017 μέχρι σήμερα, το Φεστιβάλ ΑΝΩ εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό διεθνή θεσμό για το εκκλησιαστικό όργανο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας κορυφαίους οργανίστες, μουσικούς και κοινό από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική εξωστρέφεια της Σύρου, στην ανάδειξη της ιστορικής και θρησκευτικής της κληρονομιάς, αλλά και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας του νησιού.

Ο Ολιβιέ Λατρί από τη Γαλλία θα βρεθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύρο, για το κοινό που θα βρεθεί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, αλλά και για όλους όσοι θέλουν να τον παρακολουθήσουν να παίζει εκκλησιαστικό όργανο, live, στο διαδίκτυο

Με καλλιτεχνικό διευθυντή τον διεθνούς κύρους αρχιμουσικό Στέφανο Τσιαλή και παρουσιαστή των συναυλιών τον μουσικό παραγωγό του Τρίτου Προγράμματος Νίκο Κανελλόπουλο, η επετειακή διοργάνωση περιλαμβάνει συναυλίες, μουσικές συμπράξεις, λογοτεχνικές αναγνώσεις, διαλέξεις και εκθέσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση της Σύρου με τη μουσική, τις τέχνες και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

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Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχουν η παρουσία του θρυλικού οργανίστα της Παναγίας των Παρισίων Olivier Latry, η ιστορική μουσική συνάντηση Καθολικών και Ορθοδόξων στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ερμούπολης, η πρώτη εμφάνιση της ANΩ Festival Orchestra στο Θέατρο Απόλλων με έργα Συριανών συνθετών του 19ου αιώνα, καθώς και η πανηγυρική συναυλία λήξης με έργα για εκκλησιαστικό όργανο, έγχορδα και χορωδία.

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση των συναυλιών, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ» επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως μια διοργάνωση που ενώνει την Ιστορία με τη σύγχρονη δημιουργία και τη μουσική με την πνευματικότητα, τοποθετώντας τη Σύρο στη θέση που ιστορικά δικαιούται στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης.

Στον Άγιο Γεώργιο στη Σύρο, θα παίξει ο θρυλικός οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, Ολιβιέ Λατρί

Πρόγραμμα φεστιβάλ Άνω Σύρου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Στέφανος Τσιαλής

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Δευτέρα 17 Αυγούστου, ώρα 20:00

Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Άνω Σύρος

Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου

Ολιβιέ Λατρί (Γαλλία), εκκλησιαστικό όργανο

Οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων

Τρίτη 18 Αυγούστου, ώρα 20:00

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Ερμούπολη

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Έργα για αερόφωνο αρμόνιο, πιάνο και χορωδία

π. Τζούλιο Γκραμένια, Προθηγούμενος του Φραγκισκανικού Τάγματος των Καπουκίνων στην Ελλάδα, αερόφωνο αρμόνιο

π. Βασίλειος Φρατζίσκος, Διάκονος Ιερού Ναού «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» Ερμούπολης, πιάνο

Μικτή Χορωδία Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ερμούπολης

Μικτή Χορωδία Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ερμούπολης

Τετάρτη 19 Αυγούστου, ώρα 20:00

Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Άνω Σύρος

Η ΣΥΡΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Έργα για εκκλησιαστικό όργανο και φωνή με αφήγηση

Σάββας Σουσαμίδης (Αυστραλία), εκκλησιαστικό όργανο

Ελένη Κεβεντσίδου, εκκλησιαστικό όργανο

Βιβή Συκιώτη, υψίφωνος

Μελία Κράιλινγκ (Ελβετία/Ελλάδα), ηθοποιός – αφήγηση

Μιχάλης Γελασάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος - επιλογή κειμένων

Παρασκευή 21 Αυγούστου, ώρα 20:00

Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολη

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ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΣΤΟΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ ΣΠΙΝΕΛΛΗ

Έργα για ορχήστρα, πιάνο και υψίφωνο &

Διάλεξη με θέμα «Συριανοί συνθέτες του 19ου αιώνα»

Συμμετέχουν:

ΑΝΩ FESTIVAL ORCHESTRA

20μελής ορχήστρα νέων μουσικών από Ελλάδα, Πολωνία και Τσεχία

Κρίστοφ Βιερτσίνσκι (Πολωνία), πιάνο

Βιβή Συκιώτη, υψίφωνος

Στέφανος Τσιαλής, διεύθυνση ορχήστρας

Στέλλα Κουρμπανά, Έφορος Ιστορικού Αρχείου & Διευθύντρια Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών

Κυριακή 23 Αυγούστου, ώρα 20:00

Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Άνω Σύρος

Χορωδία Νέων του ILE DE FRANCE

Πιερ-Λουί ντε Λαπόρτ (Γαλλία), διεύθυνση χορωδίας

Πετρ Κόλαρζ (Τσεχία), εκκλησιαστικό όργανο

Μαγκνταλένα Ζαγιάτσοβα και Χάνα Γιασάνσκα (Τσεχία), βιολί

Τις συναυλίες προλογίζει ο μουσικός παραγωγός και σύμβουλος προγράμματος του Φεστιβάλ ΑΝΩ, Νίκος Κανελλόπουλος.

Παράλληλες Εκδηλώσεις / Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Άνω Σύρος

17.8 έως 23.8.2025

Έκθεση «10 χρόνια Φεστιβάλ ΑΝΩ»

Έκθεση αφισών και τεκμηρίων της δεκαετούς ιστορίας του θεσμού

Επιμέλεια Αγνή Ρούσσου

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Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.