Αυτές είναι οι φετινές υποψήφιες του βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή», για καλλιτέχνιδες έως 30 ετών - iefimerida.gr

Απονέμεται στις 29 Σεπτεμβρίου το βραβείο Ελευθερία Σαπουντζή 2025, στη μνήμη της ηθοποιού, σκηνοθέτιδας, ποιήτριας που απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή το 2000.

Η απονομή του βραβείου Σαπουντζή θα γίνει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας (Κεφαλληνίας 16, Κυψελη),



Η είσοδος για τους φίλους του θεάτρου θα είναι ελεύθερη. Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Δημήτρης Καταλειφός, ενώ φίλοι και συνεργάτες

της Ελευθερίας Σαπουντζή, θα μιλήσουν για εκείνη μέσα από video.

Οι υποψήφιες του βραβείου Σαπουντζή

Ποιήματα της, θα διαβάσει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου

Αργυρώ Χιώτη, που της έχει απονεμηθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο βραβείο. Τη φετινή απονομή θα κάνει η Μπέττυ Αρβανίτη.

Οι φετινές υποψήφιες είναι oι:

Νοεμή Βασιλειάδου

Βαλέρια Δημητριάδου

Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Ελίζα Σκορδίλη

Μαριάμ Ρουχάτζε

Υπενθυμίζεται, ότι το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ, ιδρύθηκε από συγγενείς και φίλους της Ελευθερίας Σαπουντζή.



Αποκλειστικός σκοπός του είναι, η ανά διετία απονομή ενός χρηματικού επάθλου εκ τριών χιλιάδων ευρώ, σε μία νέα καλλιτέχνιδα έως 30 χρόνων, της οποίας η πορεία και το ήθος προοιωνίζουν μία εξέλιξη που αξίζει να υποστηριχθεί. Κάθε δύο χρόνια λοιπόν, μία πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από διαφορετικούς αλλά πάντα έγκριτους καλλιτέχνες της θεατρικής κοινότητας, έχει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής μιας νέας ηθοποιού, σκηνοθέτιδας ή μεταφράστριας που της απονέμεται το βραβείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ και το χρηματικό έπαθλο.

Τη φετινή επιτροπή απαρτίζουν οι: Κώστας Βασαρδάνης, Γιώργος Κουτλής,

Λουκία Μιχαλοπούλου, Ελίνα Ρίζου, Ελένη Τσιχλή