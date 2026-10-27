Οι θεατρικές πρεμιέρες της εβδομάδας: Από τον «Βυσσινόκηπο» στην υπαρξιακή «Δίκη» του Κάφκα - iefimerida.gr

Από τον νοσταλγικό «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ έως την υπαρξιακή «Δίκη» του Κάφκα, οι θεατρικές πρεμιέρες της εβδομάδας ανοίγουν ένα πολυσυλλεκτικό παράθυρο στον κόσμο του θεάτρου.

Οι πρεμιέρες που αξίζουν μια θέση στην ατζέντα

Κλασικά έργα και ιστορίες για την ανθρώπινη μοίρα, την εξουσία, τις απώλειες, τις αντιφάσεις της κοινωνίας, αλλά και σύγχρονες θεατρικές προτάσεις συνθέτουν έναν ενδιαφέροντα χάρτη νέων παραστάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος στη «Δικη» του Κάφκα

Η Δίκη, Θέατρο ARK

Μετά από μια σπάνια σε διάρκεια και ένταση ανταπόκριση του κοινού, με συνεχείς εξαντλήσεις εισιτηρίων επί έναν ολόκληρο χρόνο, η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει στο Θέατρο ARK για δεύτερη σεζόν, από 28 Οκτωβρίου.

Η παράσταση, με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ., επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα πλέον ανήσυχα και διεισδυτικά έργα του 20ού αιώνα: έναν κόσμο όπου η κατηγορία προηγείται της απόδειξης, η ενοχή προηγείται της πράξης και η εξουσία, αδιάκοπα παρούσα, δρα με όρους αόρατους. Στο σύμπαν του Κάφκα, το άτομο βρίσκεται εκτεθειμένο απέναντι σε έναν μηχανισμό ακατανόητο, που δεν παύει ωστόσο να το παρακολουθεί, να το πιέζει ασφυκτικά και τελικά να το εγκλωβίζει.



Ο Άρης Μπινιάρης προσεγγίζει τη ΔΙΚΗ όχι ως μια απλή θεατρική μεταφορά του καφκικού κόσμου, αλλά ως μια σκηνική κατάβαση στους μηχανισμούς της επιτήρησης, της πειθάρχησης και της εσωτερικευμένης ενοχής. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση με πυκνή ατμόσφαιρα, ρυθμό και εσωτερική ένταση, που δεν εικονογραφεί το αδιέξοδο του ήρωα, αλλά το καθιστά σωματικά παρόν μέσα στον σκηνικό χώρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παίζουν: Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, Κώστας Phoenix

Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης

Βυσσινόκηπος, θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Ένας θίασος πρωταγωνιστών και μια μεγάλη παραγωγή σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας: ο Βυσσινοκηπος, το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχωφ ανεβαίνει από τις 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου, απόδοση του Μάριου Πλωρίτη και μουσική του Στέφανου Κορκολή.

Η Κάτια Δανδουλάκη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάκης Παπαματθαίου, η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Χάρης Φλέουρας, ο Γιώργος Νούσης, ο Γιάννης Λατουσάκης και σε έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα, ζωντανεύουν στην σκηνή του ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του εμβληματικού έργου που δεν παύει να γοητεύει το θεατρόφιλο κοινό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά στην ορμητική άνθηση των νέων κοινωνικών τάξεων.

Αντώνης Καρυστινός, Άννα Μενενάκου

Μάντεψε Πόσο Σ' Αγαπώ, Θέατρο Αλκυονίς

Ο Αντώνης Καρυστινός και η Άννα Μενενάκου συναντιούνται στη σκηνή του Θεάτρου Αλκυονίς, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σωτήρη Τσαφούλια, μεταφέροντας στο κοινό μια συγκινητική ιστορία ανατροπών.

Το έργο του Luke Norris, «Μάντεψε Πόσο Σ' Αγαπώ», παρακολουθεί ένα ζευγάρι που έρχεται αντιμέτωπο με μια απρόβλεπτη δοκιμασία, ικανή να κλονίσει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα. Μέσα από διακυμάνσεις αγάπης, φόβου, σύγκρουσης και απώλειας, οι δύο ήρωες προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν μαζί, αναζητώντας το ουσιαστικό νόημα της αγάπης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα

Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω, Θέατρο Embassy

Μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, η κωμωδία του Eduardo de Filippo «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα, παρουσιάζεται στο Θέατρο Embassy από τις 26 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Στη σκηνή: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος. Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης. Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόμπι Ντικ

Μόμπι Ντικ, Νέος Ακάδημος

Μια σύγχρονη θεατρική μεταφορά του εμβληματικού «Μόμπι Ντικ» του Herman Melville, σε σκηνοθεσία και διασκευή Σοφίας Καραγιάννη στο θέατρο Νέος Ακάδημος.

Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα GAFF, με βασικούς δημιουργούς τη Σοφία Καραγιάννη και τον Ιωσηφ Ιωσηφίδη —τον οποίο το κοινό απολαμβάνει παράλληλα στη μεγάλη επιτυχία «Τζόνι Μπλε»— έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και πιο πολυσυζητημένες καλλιτεχνικές δυνάμεις του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, υπογράφοντας διαδοχικές επιτυχίες και πολυβραβευμένες παραστάσεις όπως «Η Πανούκλα», «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», «Νεκρές Ψυχές» κ.ά.

Παράλληλα, η Σοφία Καραγιάννη έχει ξεχωρίσει μέσα από τη σκηνοθετική της πορεία με παραστάσεις όπως ο «Άγριος Σπόρος» και το «Μπουμπουλίνας 18», δημιουργώντας ένα προσωπικό θεατρικό σύμπαν έντασης, σωματικότητας και σκοτεινής ποιητικότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Μόμπι Ντικ», ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μεταφέρεται στη σκηνή ως ένα σύγχρονο θεατρικό ταξίδι πάνω στην ανθρώπινη εμμονή, τη ματαιοδοξία, την εξουσία, την πίστη, τη βία και την αυτοκαταστροφή. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο μυθικός καπετάνιος Άχαμπ (Ιωσηφ Ιωσηφίδης), ένας άνθρωπος ολοκληρωτικά παραδομένος στην ανάγκη του να εκδικηθεί τη λευκή φάλαινα που τον σημάδεψε για πάντα. Καθώς το πλοίο βυθίζεται ολοένα περισσότερο σε ένα ατέρμονο κυνήγι, το ταξίδι μετατρέπεται σταδιακά σε μια σκοτεινή κατάβαση στα όρια της ανθρώπινης παράνοιας.

Παίζουν (αλφαβητικά): Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Διονύσης Λάνης, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πασσάς

Evelyn Evelyn

Evelyn Evelyn, Θέατρο 104

Τέσσερις ηθοποιοί, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Ραφαέλ Αριστοτέλους, Φιλίππα Κουτούπα, Τζούλι Τσόλκα, μάς υποδέχονται στον κόσμο του dark cabaret συστήνοντάς μας τις σιαμαίες Evelyn Evelyn και 28 ακόμη γκροτέσκο χαρακτήρες σε μία μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία με θέμα την αναζήτηση της ταυτότητας, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αδελφική αγάπη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί τους τρεις μουσικοί επί σκηνής, ο Μάριος, ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος, δίνουν πνοή στη μοναδική μουσική των Αμερικανών ταλαντούχων δημιουργών εμπνέοντας μία μακάβρια και παράδοξη θεατρική ατμόσφαιρα και προκαλώντας τόσο το γέλιο όσο και την συγκίνηση.

Δύο δίδυμες αδερφές. Η Evelyn και η Evelyn. Μοιράζονται τρία πόδια, δύο χέρια, τρεις πνεύμονες, δύο καρδιές, δύο μυαλά και ένα μόνο νεφρό. Σιαμαίες. «Μόλις είδα το πιο περίεργο όνειρο. Περπατούσα στο δρόμο σε μια τεράστια πόλη. Όλα τα μαγαζιά και τα αυτοκίνητα ήταν άδεια. Ήταν τόσο ήσυχα. Τόσο τρομακτικά ήσυχα. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και μετά το κατάλαβα. Γύρισα δίπλα μου και… δεν ήσουν εκεί! Δεν ήσουν δίπλα μου, Έβελυν!». Από 27 Οκτωβρίου.