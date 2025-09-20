Οι πέντε συναυλίες που γέμισαν την Αθήνα και έγραψαν ιστορία - iefimerida.gr

Η μουσική στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ απλώς μια υπόθεση ακρόασης ήταν πάντα μια εμπειρία συλλογική, σχεδόν τελετουργική.

Από την παραλία της Βουλιαγμένης το καλοκαίρι του ’83, όπου χιλιάδες νέοι έτρεξαν με στρώματα και βάρκες για να ζήσουν το «πάρτι του Λουκιανού», μέχρι το γεμάτο ΟΑΚΑ των ΠΥΞ ΛΑΞ το 2011, οι μεγάλες συναυλίες έγιναν καθρέφτης μιας κοινωνίας που διψούσε για τραγούδι, ελευθερία, συνύπαρξη.

Με την Άννα Βίσση να συγκλονίζει το Καλλιμάρμαρο και τον ΛΕΞ να γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ, το παρόν συναντά το παρελθόν· και μας θυμίζει πως οι πέντε μεγαλύτερες συναυλίες που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα δεν ήταν απλώς μουσικά γεγονότα, αλλά ζωντανά κεφάλαια της συλλογικής μας μνήμης.

Δείτε εδώ βίντεο και φωτογραφίες από τις 5 μεγάλες συναυλίες που έγραψαν ιστορία.