Από τα sold out του χειμώνα στα καλοκαιρινά θέατρα -Πέντε παραστάσεις-φαινόμενα βγαίνουν σε περιοδεία - iefimerida.gr

Με το «sold out» να γίνεται καθεστώς τον περασμένο χειμώνα, πολλές φορές πριν καν ανέβει η αυλαία, η φετινή σεζόν άφησε πίσω της μια σειρά από παραστάσεις-φαινόμενα.

Το θέατρο απέδειξε ξανά τη δυναμική του με παραστάσεις που «αν δεν είδες έχασες» και τώρα ετοιμάζονται να βγουν εκτός σκηνής και πόλης, μεταφέροντας τον παλμό της επιτυχίας τους στα ανοιχτά θέατρα του καλοκαιριού.

Παραστάσεις που... «αν δεν είδες, έχασες»

Παραστάσεις που δοκιμάστηκαν, αγαπήθηκαν και γέμισαν ασφυκτικά τις αίθουσες, παίρνουν τον δρόμο της περιοδείας, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση τον χειμώνα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Μια Άλλη Θήβα», που μετά από συνεχόμενα sold out και εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, επιστρέφει το καλοκαίρι με περιορισμένες παραστάσεις.

Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης, Μια άλλη Θήβα

«Μια Άλλη Θήβα»

Η «Μια Άλλη Θήβα», η παράσταση-φαινόμενο που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν, επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για μια σύντομη περιοδεία σε λίγα ανοιχτά θέατρα.

Ένας συγγραφέας συναντά, επί σειρά μηνών, μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός, με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ο συγγραφέας.

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου δίνει μία τελευταία ευκαιρία στο θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει την σημαντική παράσταση σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 28 Ιουνίου και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 30 Ιουνίου. Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

«Ο μονόλογος μιας μοδίστρας», του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή

«Μια ζωή - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας»

Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν, με διαρκή sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η παράσταση «Μια ζωή - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας», του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή, ξεκινά φέτος το καλοκαίρι περιοδεία σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ της Αττικής. Η προπώληση για τις δύο πρώτες καλοκαιρινές παραστάσεις έχει ήδη ανοίξει.

Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει κείμενο και σκηνοθεσία, ενώ η Νένα Μεντή παραδίδει μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες και της φετινής θεατρικής σεζόν, καθηλώνοντας κοινό και κριτικούς.

Στον ιδιαίτερο αυτό μονόλογο, η προσωπική αφήγηση μιας απλής λαϊκής γυναίκας διασταυρώνεται με τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, με μουσικές που σημάδεψαν γεγονότα και εποχές. Πρόκειται για την ιστορία μιας ηλικιωμένης μοδίστρας που ξεδιπλώνει τη ζωή της ενώ αδειάζει το ατελιέ της συγκινεί βαθιά και διαχρονικά. Το ταξίδι των αναμνήσεων, γεμάτο νοσταλγία αλλά και υπόγεια αγωνία για το μέλλον, αναδεικνύει την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που παλεύει να σταθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα.

Στάθης Σταμουλακάτος στα Ανεξάρτητα Κράτη

«Ανεξάρτητα Κράτη»

Μετά από δύο σεζόν μεγάλης επιτυχίας στο Θέατρο Χώρα τα «Ανεξάρτητα Κράτη» ξεκινούν το καλοκαίρι μια περιοδεία λίγων σταθμών σε μεγάλα ανοιχτά θέατρα.

Το δημοσιογραφικό δράμα «Ανεξάρτητα Κράτη», που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό, χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ωμό ρεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών.

Δεκέμβριος 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμηνης πολιορκίας το κηρύσσει «Ανεξάρτητο Κράτος».

11 Ιουλίου 1978. Τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4:00. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του υπουργείου δημόσιας τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας. Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος. Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

Η προπώληση για το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 4/07 και το Βεάκειο Θέατρο Πειραιά στις 9/07 έχει ξεκινήσει.

Αφήγηση και τραγούδι: Μελίνα Κανά. Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη: Αιμιλιανός Σταματάκης. Στον ρόλο του Ψαρογιώργη: Μιχάλης Αεράκης και ένας μεγάλος θίασος

«Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης»

Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» περιοδεύει από τον ερχόμενο Ιούνιο σε όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη επιτυχία της Αθήνας παρουσιάστηκε όλο τον χειμώνα στο θέατρο ΗΒΗ και χειροκροτήθηκε θερμά από σχεδόν 40.000 θεατές!

Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής.

Το κείμενο υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη και είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Stages Network και στα Αθηναϊκά Θέατρα.

Αφήγηση και τραγούδι: Μελίνα Κανά. Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη: Αιμιλιανός Σταματάκης. Στον ρόλο του Ψαρογιώργη: Μιχάλης Αεράκης. Στον ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου: Μέμος Μπεγνής. Τραγουδάει ο Γιάννης Μαθές. Παίζουν (αλφαβητικά) : Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Μαθές, Λίζυ Ξανθοπούλου, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης στις «Στρακαστρούκες»

«Στρακαστρούκες»

Οι «Στρακαστρούκες» είναι το απόλυτο «από στόμα σε στόμα» με συνεχόμενα sold out, σε καλοκαιρινή περιοδεία.

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης στο πρώτο του θεατρικό έργο, βάζει στο μικροσκόπιο την "αγία ελληνική οικογένεια", τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό σε ένα συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα. 22 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου - Παπάγου, Αττική.