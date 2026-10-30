«Οι Δωσίλογοι», το βιβλίο του Χαραλαμπίδη στο θέατρο -Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες από τις πρόβες - iefimerida.gr

Ένα πραγματικό εκδοτικό φαινόμενο οι «Δωσίλογοι» γνώρισαν πρωτοφανή απήχηση για ιστορικό βιβλίο, με αλλεπάλληλες επανεκδόσεις και χιλιάδες αντίτυπα, παρουσιάζονται στο θέατρο.

Η ομάδα Elephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης & Δέσποινα Αναστάσογλου) παρουσιάζει για πρώτη φορά στη σκηνή τους «Δωσίλογους» του Μενέλαου Χαραλαμπίδη.

Επι σκηνής διασκευάζουν το ιστορικό σύγγραμμα ειδικά για το θέατρο, φέρνοντας στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής Ιστορίας. Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρα στην Κυψέλη.

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Επί σκηνής ένα συγγραφικό best seller

Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, σημαντικός σύγχρονος ερευνητής της περιόδου της Κατοχής και της Αντίστασης, βασίζεται σε πολυετή έρευνα, πρωτογενείς πηγές, μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, φωτίζοντας την πολιτική, οικονομική και ένοπλη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής. Στην παράσταση παίζουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Τόλης Μπριασούλης, Βίκυ Κατσίκα, Εμμανουήλ Κοντός, Άρης Λάσκος

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου, δείτε φωτογραφίες από τις πρόβες

Ένα πραγματικό εκδοτικό φαινόμενο οι «Δωσίλογοι» γνώρισαν πρωτοφανή απήχηση για ιστορικό βιβλίο, με αλλεπάλληλες επανεκδόσεις και χιλιάδες αντίτυπα, παρουσιάζονται στο θέατρο

Η ομάδα Elephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης & Δέσποινα Αναστάσογλου) παρουσιάζει για πρώτη φορά στη σκηνή τους «Δωσίλογους» του Μενέλαου Χαραλαμπίδη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην παράσταση παίζουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Τόλης Μπριασούλης, Βίκυ Κατσίκα, Εμμανουήλ Κοντός, Άρης Λάσκος

H παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου

Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρα στην Κυψέλη

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Η παράσταση αναμετριέται με τη συνεργασία, την προδοσία και την Αντίσταση, τη δικαιοσύνη και την ατιμωρησία

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 20:00

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Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Συνεχίζοντας την έρευνά τους πάνω στο αρχειακό υλικό και το πολιτικό θέατρο, μετά τα Μαγικά Βουνά του Γιώργου Κοτζιούλα και Τα γενέθλια της Ζωρζ Σαρή, οι Elephas tiliensis δουλεύουν πάνω στην ιστορική μελέτη του Μενέλαου Χαραλαμπίδη και επιστρέφουν στις πρωτογενείς πηγές, τις ιστορικές μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα της εποχής. Μέσα από αυτά τα υλικά επιχειρούν να προσεγγίσουν τη σκληρή πραγματικότητα της Κατοχής, παρακολουθώντας την πορεία που οδήγησε από τη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής στα ειδικά δικαστήρια των δωσίλογων και στους μηχανισμούς εξουσίας που συνέβαλαν στην ατιμωρησία.

Μεταφέροντας για πρώτη φορά αυτό το θέμα-ταμπού στη θεατρική σκηνή, η παράσταση αναμετριέται με τη συνεργασία, την προδοσία και την Αντίσταση, τη δικαιοσύνη και την ατιμωρησία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για ένα από τα πιο σύνθετα και τραυματικά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας.

Το βιβλίο Οι Δωσίλογοι - Ένοπλη, πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της Κατοχής του Μενέλαου Χαραλαμπίδη κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Οι Δωσίλογοι

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη

Σκηνοθεσία - Δραματουργία Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Επιστημονικός σύμβουλος Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Μουσική - Φωνητική προετοιμασία Μάρθα Μαυροειδή

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος Μαγδαληνή Αυγερινού

Βίντεο Μικαέλα Λιακατά

Σχεδιασμός φωτισμών Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου

Επιμέλεια κίνησης - Τεχνική Alexander Δέσποινα Αναστάσογλου

Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Βοηθός σκηνοθέτη Φαίδρα Φασούλα

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου Κυριακή Φόρτη

Παίζουν Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Τόλης Μπριασούλης, Βίκυ Κατσίκα, Εμμανουήλ Κοντός, Άρης Λάσκος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Θέατρο Χώρα – Κυψέλη

Αμοργού 18–20

Από 2 Νοεμβρίου

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 20:00.

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dosilogoi/

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