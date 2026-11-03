ΟΔΑΠ για διαγωνισμούς σε πωλητήρια αρχαιολογικών χώρων: Η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη διαγωνιστική διαφάνεια - iefimerida.gr

Τους δύο μεγάλους διαγωνισμούς του ΟΔΑΠ που αφορούσαν τη διαχείριση χώρων υγιεινής και πωλητηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χχώρους ακύρωσε η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη διαγωνιστική διαφάνεια και τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τύποι δημοσιότητας κατά τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΔΑΠ.

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O ΟΔΑΠ, με ανακοίνωσή του ουσιαστικά «απαντά» στους αρχαιολόγους, λέγοντας ότι οι αποφάσεις «ουδεμία αναφορά κάνουν ή υπαινιγμό σε “φωτογραφικούς διαγωνισμούς” και “αποφάσεις που ξεπουλούν κυριολεκτικά κομμάτι της δημόσιας περιουσίας”».

Η ανακοίνωση του ΟΔΑΠ

Ο Ο.Δ.Α.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των σκοπών του, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4761/2020 (A’ 248), προέβη σε διενέργεια δύο Ανοικτών Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών, αφενός με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/7726 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (LOCKERS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και αφετέρου με την με υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/11120 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ».

Οι ως άνω διαγωνισμοί διενεργήθηκαν με βάση το προβλεπόμενο εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων, ως και εκτελέσεως εργασιών».

Κριτήριο ανάθεσης και των δύο διαγωνισμών ήταν αποκλειστικά η υψηλότερη τιμή του συνολικού προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος όλων των μισθίων.

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Η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη διαγωνιστική διαφάνεια και τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τύποι δημοσιότητας κατά τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία. Στις δε διακηρύξεις προβλέφθηκαν αυστηροί όροι που διασφαλίζουν την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, όπως επιβάλλεται από το Σύνταγμα και το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο για τη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά των άνω, απολύτως νόμιμων και νομότυπων διαγωνισμών, ασκήθηκαν από οικονομικούς φορείς (έναν για κάθε διαγωνισμό) προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, κατά τους ισχυρισμούς των οποίων η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί ήταν αυτή του ν. 4413/2016 (Α' 148), διότι – κατά τη γνώμη τους – επρόκειτο για συμβάσεις παραχώρησης και όχι συμβάσεις μίσθωσης.

Το μοναδικό αυτό αμιγώς νομικό ζήτημα κρίθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ και εκδόθηκαν οι δύο αποφάσεις της Αρχής, αντίστοιχα για κάθε διαγωνιστική διαδικασία, οι οποίες ουδεμία αναφορά κάνουν ή υπαινιγμό σε «φωτογραφικούς διαγωνισμούς» και «αποφάσεις που ξεπουλούν κυριολεκτικά κομμάτι της δημόσιας περιουσίας», όπως αναφέρεται σε ορισμένα δημοσιεύματα, τα οποία υιοθέτησαν και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για το καθαρά αυτό νομικό ζήτημα, ο ΟΔΑΠ θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

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Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, Νικολέττα Διβάρη – Βαλάκου