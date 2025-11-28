Ο «Ταρτούφος» του Μολιέρου μέσα από 27 φωτογραφίες -Διαχρονική σάτιρα, με all star θίασο [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο κάθε ένας ηθοποιός από τον θίασο στο Αλκυονίς θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής σε κάποια παράσταση. Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο.

Τη φετινή θεατρική σεζόν, το αριστούργημα του Μολιέρου, «Ο Ταρτούφος», ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου Αλκυονίς, υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου. Μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ταρτούφος» ο Γιάννης Τσορτέκης

Στον ρόλο του Ταρτούφου ο Γιάννης Τσορτέκης. Πρωταγωνιστούν οι Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής.

Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη, με αισθητική commedia dell-Arte μουσική που συμβαδίζει με την εποχή του Γιώργου Μαυρίδη και υπέροχα σκηνικά, κοστουμια του Πάρι Μέξη.

Ο Ταρτούφος στο Αλκυονίς μέσα από 27 φωτογραφίες

Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασιλική Τρουφάκου

Βασιλικη Τρουφάκου

Γιάννης Τσορτέκης Ταρτρούφος

Γιάννης Τσορτέκης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιάννης Τσορτεκης

Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη

Ρενος Ρωτας

Ρενος Ρωτας, Μαξιμος Μουμουρης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωαννα Παππα, Μαξιμος Μουμούρης

Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης

Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης

Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης

Γιαννης Τσορτεκης, Μαξιμος Μουμουρης

Μαξιμος Μουμουρης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαξιμος Μουμούρης

Αισθητική Comedia dell'Arte

Σόλων Τσούνης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς

Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας

Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς

Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της.

Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης…

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη, παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης / Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου

Σκηνικά - Κοστούμια: Πάρις Μέξης / Μουσική: Γιώργος Μαυρίδης

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης / Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος Νίκας

Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη / Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tartoufos-tou-molierou-2/