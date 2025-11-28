 Ο «Ταρτούφος» του Μολιέρου μέσα από 27 φωτογραφίες -Διαχρονική σάτιρα, με all star θίασο [εικόνες] - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Ταρτούφος» του Μολιέρου μέσα από 27 φωτογραφίες -Διαχρονική σάτιρα, με all star θίασο [εικόνες]

Μάξιμος Μουμούρης, Ιωάννα Παππα
Μάξιμος Μουμούρης, Ιωάννα Παππα, «Ταρτούφος» θέατρο Αλκυονίς
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο κάθε ένας ηθοποιός από τον θίασο στο Αλκυονίς θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής σε κάποια παράσταση. Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο.

Τη φετινή θεατρική σεζόν, το αριστούργημα του Μολιέρου, «Ο Ταρτούφος», ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου Αλκυονίς, υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου. Μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ταρτούφος» ο Γιάννης Τσορτέκης

Στον ρόλο του Ταρτούφου ο Γιάννης Τσορτέκης. Πρωταγωνιστούν οι Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής.

Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη, με αισθητική commedia dell-Arte μουσική που συμβαδίζει με την εποχή του Γιώργου Μαυρίδη και υπέροχα σκηνικά, κοστουμια του Πάρι Μέξη.

Ο Ταρτούφος στο Αλκυονίς μέσα από 27 φωτογραφίες

Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο
Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βασιλική Τρουφάκου
Βασιλική Τρουφάκου
Βασιλικη Τρουφάκου
Βασιλικη Τρουφάκου
Γιάννης Τσορτέκης Ταρτρούφος
Γιάννης Τσορτέκης Ταρτρούφος
Γιάννης Τσορτέκης
Γιάννης Τσορτέκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γιάννης Τσορτεκης
Γιάννης Τσορτεκης
Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη
Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη
Ρενος Ρωτας
Ρενος Ρωτας
Ρενος Ρωτας, Μαξιμος Μουμουρης
Ρενος Ρωτας, Μαξιμος Μουμουρης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ιωαννα Παππα, Μαξιμος Μουμούρης
Ιωαννα Παππα, Μαξιμος Μουμούρης
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
Ιωάννα Παππά, Γιαννης Τσορτεκης
Γιαννης Τσορτεκης, Μαξιμος Μουμουρης
Γιαννης Τσορτεκης, Μαξιμος Μουμουρης
Μαξιμος Μουμουρης
Μαξιμος Μουμουρης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μαξιμος Μουμούρης
Μαξιμος Μουμούρης
Αισθητική Comedia dell'Arte
Αισθητική Comedia dell'Arte
Σόλων Τσούνης
Σόλων Τσούνης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς
Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο
Η Ελενα Μαυρίδου συγκέντρωσε μία all star ομάδα για να ανεβάσει τον Ταρτούφο
Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας
Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς
Ταρτούφος στο θεατρο Αλκυονίς

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της.

Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης…

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη, παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Ταυτότητα παράστασης:
Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης / Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου
Σκηνικά - Κοστούμια: Πάρις Μέξης / Μουσική: Γιώργος Μαυρίδης
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης / Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος Νίκας

Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη / Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tartoufos-tou-molierou-2/

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ θέατρο παράσταση Ταρτούφος Γιάννης Τσορτέκης παραστάσεις Μολιέρος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ