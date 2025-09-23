Ο Ελληνικός κινηματογράφος στο θέατρο -Πέντε θρυλικές ταινίες, που βλέπουμε ξανά και ξανά, κάνουν πρεμιέρα - iefimerida.gr

Ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που λατρεύουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά στην τηλεόραση μεταφέρονται αυτή τη θεατρική σεζόν στο σανίδι.

Ταινίες όπως το «Τζένη-Τζένη» με τον Γκόρτσο, η «Κόμισσα της Φάμπρικας» με την Αννα Φόνσου αλλά και το «Illya darling» με την Μελίνα, μεταφέρονται στη θεατρική σκηνή.

Ο Ελληνικός κινηματογράφος στο θέατρο

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη, παρουσιάζονται στο θέατρο έργα που φέρουν την υπογραφή του.

Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»

«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»

Μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες, η «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER από τις 16 Οκτωβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, που είχε την ιδέα της παρουσίασης του έργου τόσο για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του που αντικατοπτρίζει την εποχή, όσο και γιατί η παράσταση εντάσσεται ιδανικά στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Η «Κόμισσα της φάμπρικας» θα στεγαστεί στο EMBASSY THEATER που έχει πλέον μεταμορφωθεί ριζικά! Με τη σκηνή του να έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά, με τα καινούργια, τεχνολογικώς άρτια φωτιστικά σώματα και ένα σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αποτελεί ένα από τα πιο ωραία και λειτουργικά θέατρα στο κέντρο της Αθήνας. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν : Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη, Μαρία Ελευθεριάδη.

Βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ένα χρόνο μετά τα Ιουλιανά και ένα χρόνο πριν τη δικτατορία. Γύρω από την «Κόμισσα της φάμπρικας» - μία νεαρή μεγαλοαστή με δυναμικό χαρακτήρα και γοητεία (Δήμητρα Ματσούκα)- παρελαύνει όλη η Αθήνα, για να μην πούμε, όλη η Ελλάδα της εποχής. Βίλες και αυλές, ζαχαροπλαστεία, αστυνομικά τμήματα, εργοστάσια σε φουλ επαναστατική διάθεση, αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνθέτουν το σκηνικό της ιστορίας. Μαζί με αυτά στο έργο αναδεικνύεται η τάση της εποχής από την πλευρά της πολιτικής και του έρωτα. Του έρωτα της Κόμισσας με το ακριβώς αντίθετό της: ένα λαϊκό παιδί, επάγγελμα αστυφύλαξ.

Το ερωτικό στοιχείο αντί να ανθίζει σε ένα «ροζ» περιβάλλον- όπως συνηθιζόταν σε αυτή τη μακρινή αλλά και τόσο κοντινή εποχή- ζωντανεύει σε μία μεταπολεμική Ελλάδα που παλεύει να βρει τη θέση της στο χώρο που θεωρεί ότι της αρμόζει. Ταξικοί αγώνες, ρουσφέτια όλων των ειδών, βολέματα και ψιλοαπατεωνίες που ίσως και να φτάνουν στο σήμερα.

Στον αντίποδα της Κόμισσας, ένας αστυνόμος (Γιώργος Πυρπασόπουλος), με όλα τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός του, που προσπαθεί να της φορέσει τις χειροπέδες της κλέφτρας και που τελικά αναγκάζεται αυτός να φορέσει τις χειροπέδες του έρωτα.

Λάκης Λαζόπουλος «Ενας ήρωας με παντούφλες»

«Ενας ήρωας με παντούφλες» θέατρο Βέμπο

Ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στην εμβληματική κωμωδία των Σακελλάριου & Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, στο ανανεωμένο Θέατρο Βέμπο, από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανεβαίνει και φέτος στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο, για να ερμηνεύσει έναν από τους πιο εμβληματικούς, κωμικούς ρόλους του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Πρόκειται για τον θρυλικό “ήρωα με τις παντούφλες”, που ενσάρκωσε μοναδικά στην μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια ιστορική ερμηνεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής κωμωδίας και αποτελεί ορόσημο για τις επόμενες γενιές κωμικών.

Υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Μπέζου, ο Λάκης Λαζόπουλος φοράει τις παντούφλες του και ανεβαίνει στη σκηνή. Μαζί του, Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου.

Το «Ένας ήρωας με παντούφλες» γράφτηκε από τους Αλέκο Σακελλάριο και Χρήστο Γιαννακόπουλο το 1947, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αποτελεί μια γενναία απόπειρα των συγγραφέων να αναδείξουν την ευγενική πλευρά της πατρίδας, που κρύβεται μέσα στο σκοτάδι της εποχής.

Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Καραθάνος

Τζένη-Τζένη, των Πρετεντέρη-Γιαλαμά, στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά

Τη θρυλική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παίζουν οι Ηθοποιοί: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κοτσυφάς, Ιωάννα Μπιτούνη, Νίκος Καραθάνος κ.ά.

''Το «Τζένη; Τζένη;!» είναι μια απόπειρα σε αυτή τη θεοβασία, μια απόπειρα να ξανασυναντηθούμε με τους ήρωες εκείνων των ταινιών, που μέσα στην «αφέλεια» και τον «αφρό» μιας χιλιοειπωμένης ρομαντικής κωμωδίας μάς αποκαλύπτουν μια αξεπέραστη και διαχρονική αλήθεια για τη χώρα μας: όσο βαθιά κι αν βυθιστούμε στο σκότος μιας υπαρξιακής εθνικής κρίσης, υπάρχει κάτι που λάμπει στο βυθό αυτό – μια παρακαταθήκη της Ελλάδας που γιορτάζει σε λύπες και χαρές, μια χώρα που αντιστέκεται μέσα από το τραγούδι που τραγουδά και το γλέντι που γλεντάει, μια χώρα πυρηνικά διονυσιακή, μια χώρα που γελά με τα χάλια της και κλαίει μπροστά στην ομορφιά της.

Έτσι, μέσα από αυτό το γλυκόπικρο, διαθλαστικό πρίσμα, γεννιέται ο χώρος για να αναπτύξουμε την ιστορία του «Τζένη Τζένη», δίνοντάς της μια σπαρακτική και νοσταλγική διάσταση.

Στην παράστασή μας, η δική μας «Τζένη», η Ελλάδα του σήμερα, αναζητά παρηγοριά, παρέα και ζεστασιά σε αυτή τη μαγεία των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου. Χάνεται μέσα στα κύματα αυτής της φτιαχτής –αλλά και τόσο βαθιά πραγματικής–ονειροφαντασίας, παρασύρεται από τις πολιτικές ίντριγκες, τα νησιώτικα καφενεία, τους ηλιόλουστους γάμους και τις ξεκαρδιστικές πλεκτάνες, τα ρομάντζα, τα τραγούδια και τις σπηλιές των νεράιδων· χάνει την εικόνα της και συναντά τον εαυτό της σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατήσει αυτό που της απέμεινε, αυτό που μένει πάντα όταν πλησιάζει το τέλος: η παιδική ανάμνηση μιας πιο φωτεινής ημέρας''. Από 17 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2026

Σταμάτης Φασουλής, Ελένη Καστάνη

«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» Μικρό Χορν

Με περισσότερους από 34.000 θεατές τον πρώτο χρόνο της παρουσίασής της στο κοινό, η σπαρταριστή κωμωδία «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Σταμάτης Φασουλής στο Μικρό Παλλάς, συνεχίζει ακάθεκτη για 2η χρονιά. Μαζί του στην σκηνή: Ελένη Καστάνη, Γιώργος Δεπάστας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιώργος Βουρδαμής, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Μαρία Καραβά.

Η πρεμιέρα του 2ου χρόνου των παραστάσεων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση: Το έργο παρουσιάζει την πορεία μίας οικογένειας που από την απελευθέρωση περνάει στα Δεκεμβριανά και τελειώνει μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή που δεν είναι σίγουρο αν υπάρχει σε άλλη κωμωδία στο ελληνικό θέατρο. Είναι γεγονότα που έχουν ιδωθεί από πολλές γωνίες, αλλά ίσως για πρώτη φορά, τα βλέπουμε μέσα από το μάτι δύο κορυφαίων συγγραφέων, όπως είναι ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος.

«Η κωμωδία «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» είναι η μοναδική που έχει γραφτεί για τα Δεκεμβριανά. Οι δύο συγγραφείς έχουν μεταφέρει με δεξιοτεχνία, την επικαιρότητα της μεταπολεμικής εποχής στη σκηνή του θεάτρου, καθώς η δυσάρεστη πραγματικότητα ενός λαού αντικατοπτρίζεται στους τέσσερις τοίχους ενός μικροαστικού σπιτιού που έχει κι αυτό μοιραστεί στα δύο, όπως και όλη η Ελλάδα.

«Η Δεξιά η Αριστερά και ο κυρ-Παντελής» είναι το δεύτερο έργο μιας εν δυνάμει τριλογίας, που περιλαμβάνει την κωμωδία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», που γράφτηκε την περίοδο του Εμφυλίου και την «Ανώμαλη προσγείωση» που ανέβασε για πρώτη φορά το θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και μετέπειτα, στη δεκαετία του ’60, την παρουσίασε ο θίασος του Λάμπρου Κωνσταντάρα με τον τίτλο «Υπάρχει και φιλότιμο», που μεταφέρθηκε αργότερα με μεγάλη επιτυχία και στον κινηματογράφο.

Το Broadway musical Illya Darling, βασισμένο στην θρυλική ταινία Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ Ντασέν

Illya Darling, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το musical Illya Darling ανεβαίνει τον Ιούνιο 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μια ιστορία που γεννήθηκε στον Πειραιά, ταξίδεψε στο Χόλιγουντ και συγκίνησε το Broadway, επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Το Broadway musical «Illya Darling», βασισμένο στην θρυλική ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζυλ Ντασέν, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα, με την Νάντια Μπουλέ στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ίλια. Η Ίλια, γυναίκα ανεξάρτητη, γεμάτη πάθος και χρώμα, αναβιώνει μέσα από τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, τον απόλυτο ήχο του Πειραιά, και το τραγούδι «Τα Παιδιά του Πειραιά», που χάρισε στην Ελλάδα το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Το musical που συγκίνησε το Broadway με τη Μελίνα Μερκούρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και με 6 υποψηφιότητες για βραβεία Tony, επιστρέφει στον τόπο απ’ όπου ξεκίνησε η ιστορία του!

Η Ίλια, μια νεαρή ιερόδουλη, ζει τη ζωή της με τους δικούς της όρους. Στο πολύβουο λιμάνι του Πειραιά γοητεύει τους πάντες με την αισιοδοξία της, την αγάπη της για τη μουσική και τον χορό. Δεν εργάζεται ποτέ τις Κυριακές· τις αφιερώνει στο θέατρο και στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, που τις ερμηνεύει στους φίλους της με τον δικό της, μοναδικό τρόπο. Η ζωή της Ίλια αλλάζει όταν γνωρίζει τον Χόμερ, έναν Αμερικανό διανοούμενο και ιδεαλιστή, που φτάνει στην Ελλάδα αναζητώντας την «αληθινή» ελληνική κουλτούρα. Ο Χόμερ γοητεύεται από την Ίλια, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να την «σώσει» από τον τρόπο ζωής της, πιστεύοντας ότι μπορεί να την αλλάξει και να την οδηγήσει σε μια πιο «κανονική» ζωή. Ο θίασος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.