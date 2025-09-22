Ο αρχαίος Πειραιάς στην επιφάνεια -Θεματική περιήγηση: Οσα αποκαλύφθηκαν στα έργα του μετρό και του τραμ - iefimerida.gr

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει θεματική περιήγηση για ενήλικες, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Η περιήγηση είναι στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), με θέμα «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά-Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Με οδηγό την αρχαιολόγο και συγγραφέα Εύη Πίνη, όσοι λάβουν μέρος στη δράση θα γνωρίσουν από κοντά το συναρπαστικό επάγγελμα του αρχαιολόγου και θα κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική συνεργασία αρχαιολόγων και συντηρητών έφερε στο φως τον αρχαίο Πειραιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ανασκαφικό έργο που υλοποιήθηκε στον Πειραιά

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρα 12:00-13:00), οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην αρχαιολογική έκθεση «Στην επιφάνεια», που φιλοξενείται στο κτήριο της Ξυλαποθήκης (Πύλης 8 και 34ου Συντάγματος Πεζικού, Πειραιάς). Στην έκθεση παρουσιάζεται το ανασκαφικό έργο που υλοποιήθηκε στον Πειραιά και σε όμορους Δήμους, στο πλαίσιο δύο μεγάλων δημόσιων συγκοινωνιακών έργων, του μετρό και του τραμ.

Tο ανασκαφικό έργο που υλοποιήθηκε στον Πειραιά και σε όμορους Δήμους, στο πλαίσιο δύο μεγάλων δημόσιων συγκοινωνιακών έργων, του μετρό και του τραμ

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν τη μόνιμη αρχαιολογική έκθεση «Ιστορίες για το αθέατο νερό», στον σταθμό του μετρό «Δημοτικό Θέατρο», όπου θα γνωρίσουν τις αθέατες υδάτινες διαδρομές και τις ιστορίες για τη λειτουργία της πόλης του Πειραιά.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, στα τηλέφωνα 210 3418066 και 210 3739552.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

*Στο πλαίσιο του εορτασμού των ΕΗΠΚ, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, η είσοδος σε όλα τα Μουσεία του Ιδρύματος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το ίδιο διάστημα, οι επισκέπτες των Μουσείων θα έχουν έκπτωση 10% στα είδη των πωλητηρίων και τις εκδόσεις. Η έκπτωση ισχύει και για το eshop του Ιδρύματος. Επιπλέον, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η έκπτωση 10% θα ισχύει και στα Museumshop Αθήνας (City Link, Στοά Σπυρομήλιου) και Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 9Α & Δημοσθένους).

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, Ταύρος