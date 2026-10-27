Ο Αkylas στο θέατρο, θα παίξει στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» - iefimerida.gr

Το νέο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» που βασίζεται στην ομότιτλη ταινία της Dreamworks έρχεται το Δεκέμβριο στο WEST SIDE THEATER με τον Akylas.

Στον ρόλο του Βασιλιά Τζούλιαν θα ειναι ο Akylas, το viral φαινόμενο της ελληνικής μουσικής σκηνής, που έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους.

Ο Αkylas στη σκηνή

Εκρηκτικός performer, με αστείρευτη ενέργεια, ξεχωριστό style και μοναδική σκηνική παρουσία, μοιάζει γεννημένος για τον πιο iconic βασιλιά της ζούγκλας. Από το viral «Ferto» και τη Eurovision μέχρι τα εκατομμύρια streams και τα εκρηκτικά live του, ο Akylas θα παίξει στο θέατρο.

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Σκηνοθεσία - Απόδοση κειμένου, στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Ενα μιούζικαλ με φαντασμαγορικά σκηνικά

Ο βασιλιάς της ζούγκλας, ο Άλεξ το λιοντάρι μαζί με τους φίλους του, το Μάρτυ τη ζέβρα, το Μέλμαν την καμηλοπάρδαλη και τη Γκλόρια τον ιπποπόταμο, έχουν ζήσει όλη τη ζωή τους στο ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης με τον κόσμο να τους θαυμάζει καθημερινά, μέσα στην ασφάλεια του κήπου, με τη ζωή και τα γεύματά τους εξασφαλισμένα.

Ο Μάρτυ η ζέβρα θυσιάζει την ασφάλειά του και αποφασίζει να δραπετεύσει, γιατί καίγεται από την ανάγκη να βρεθεί στην άγρια φύση που ποτέ δε γνώρισε. Όμως οι φίλοι του δεν θα τον αφήσουν μόνο του σ’ αυτή την τόσο ριψοκίνδυνη απόφαση και με τη βοήθεια κάποιων…ξεχωριστών πιγκουίνων, το μεγάλο ταξίδι στο άγνωστο και στην περιπέτεια ξεκινάει. Μία παράσταση με πολλή μουσική, χορό και τραγούδι.

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Akylas, Γεράσιμος Γεννατας

Ο Άλεξ το λιοντάρι, ο Μάρτυ η ζέβρα, η Γκλόρια η ιπποποταμίνα, ο Μέλμαν η καμηλοπάρδαλη, ο Βασιλιάς Τζούλιαν, οι πιγκουίνοι και όλα τα ζώα της ζούγκλας, ζωντανεύουν, χορεύουν, τραγουδούν και μιλάνε ελληνικά, σε ένα μιούζικαλ υπερπαραγωγή για τα Χριστούγεννα με φαντασμαγορικά σκηνικά, κοστούμια, φώτα, προβολές, μαζί με έναν εντυπωσιακό θίασο ηθοποιών, χορευτών και τραγουδιστών.

Akylas, Γεράσιμος Γεννατας

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ The Musical /﻿Σκηνοθεσία - Απόδοση κειμένου, στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

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Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι

18 Δεκεμβρίου 2026 - 6 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 16:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 17:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΣΤΙΣ 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 ΣΤΙΣ 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 ΣΤΙΣ 15:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 19:00

WEST SIDE THEATER / ΘΕΑΤΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Στάση Μετρό Ανθούπολη)