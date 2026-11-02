Νοέμβριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις, συναυλίες -Τα υφαντά της Θράκης στο πωλητήριο - iefimerida.gr

Από τη ζωγραφική στην ποίηση, στη μουσική, στην αρχιτεκτονική και στο εργόχειρο, το Νοέμβριο η Εθνική Πινακοθήκη ανοίγει ακόμα περισσότερο το πεδίο των δράσεων και των συνεργασιών.

Πριν λίγες μέρες, υποδέχτηκε τις υφάντρες από τον Έβρο σε ένα πρωτοποριακό βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.

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Η συνεργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει έναν σημαντικό παράγοντα πολιτιστικής δραστηριότητας και παραγωγής της Θράκης, μιας περιοχής με μακρά παράδοση στην υφαντική ήδη από τον 17ο αιώνα.

Τα υφαντά της Θράκης στο πωλητήριο της Εθνικής Πινακοθήκης

Σύντομα τα πωλητήρια της ΕΠΜΑΣ θα εμπλουτιστούν με τα πρωτότυπα, αυθεντικά τεχνουργήματα, που θα δημιουργηθούν, εμπνευσμένα από τα έργα των συλλογών της ΕΠΜΑΣ.

Στις 4 Νοεμβρίου στο Κεντρικό Κτήριο, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση», θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα μουσικής, ποίησης και ζωγραφικής με τίτλο Από την Σαπφώ στον Ελύτη, σε επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου και σε συνεργασία με το Μουσείο - «Σπίτι του Ελύτη».

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Έργα ζωγραφικής από τις συλλογές της ΕΠΜΑΣ συνομιλούν με την αισθητική και συναισθηματική ταυτότητα των τραγουδιών. Στις 21 Νοεμβρίου η Χορωδία της ΕΡΤ, σε μια συναυλία με τίτλο Άνθη της πέτρας και της θάλασσας. Έργα τριών κορυφαίων δημιουργών των ελληνικών γραμμάτων, του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιώργου Σεφέρη και του Νίκου Γκάτσου, αναδεικνύουν τη δύναμη του ποιητικού λόγου να εμπνέει και να μεταμορφώνεται σε τραγούδι. Το κοινό θα ξεναγηθεί στα έργα της «Ομάδας Τέχνη», τα οποία συνάντησαν οι ποιητές στην καλλιτεχνική πορεία τους και επηρεάστηκαν από αυτά.

Στις 20 Νοεμβρίου θα βρεθούμε στην οδό Κυκλάδων στην Κυψέλη, σε μια νέα έκθεση αφιερωμένη στο πολυσχιδές έργο και τη ριζοσπαστική δράση του Αριστομένη Προβελέγγιου (1914-1999), που παρουσιάζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και την ΕΠΜΑΣ.

Ιωάννης Αλταμούρας (1852 - 1878), Το λιμάνι της Κοπεγχάγης, 1874 Λάδι σε μουσαμά, 30 x 43 εκ.

Κληροδότημα Αντωνίου Μπενάκη/ Αρ. Έργου: Π.2087 / Από την ξενάγηση στην έκθεση Τοπιογραφία: Εικόνες της Ελλάδας

Ξεναγήσεις στην Εθνική Πινακοθήκη

Σταθερά, συνεχίζονται οι ξεναγήσεις και οι εκπαιδευτικές μας δράσεις, καθώς και οι εκθέσεις: Changing Grounds, Συμπληρωματικές αφηγήσεις στο Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, Χάρτινες Εικόνες – Οι Απαρχές της Ελληνικής Χαρακτικής έως τις 28 Δεκεμβρίου 2026, στο Παράρτημα Κέρκυρας η έκθεση Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού έως τις 11 Ιανουαρίου 2027, στο Παράρτημα Ναυπλίου η έκθεση Ελένη Παυλοπούλου – Ζωηφόρος έως τις 1 Ιανουαρίου 2027 και στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης η έκθεση Wassili Lepanto. Τοπία της Ψυχής έως τις 25 Ιουλίου 2027.

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Δανιήλ ιερομόναχος( 19ος αιώνας-), Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυς, ο εξ Ιωαννίνων, 1856

Χαλκογραφία σε χαρτί

Υφαίνοντας το Μέλλον: Από τον Καμβά στον Αργαλειό

Πώς μπορεί ένα έργο ζωγραφικής να εμπνεύσει μια νέα υφαντική δημιουργία;

Πριν από λίγες ημέρες, η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου υποδέχθηκε δεκατέσσερις γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε δομές υφαντικής του Έβρου, στο πλαίσιο βιωματικού εργαστηρίου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η συνεργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει έναν σημαντικό παράγοντα πολιτιστικής δραστηριότητας και παραγωγής της Θράκης, μιας περιοχής με μακρά παράδοση στην υφαντική ήδη από τον 17ο αιώνα. Οι συμμετέχουσες ξεναγήθηκαν στις εκθέσεις της Εθνικής Πινακοθήκης και της Εθνικής Γλυπτοθήκης αντλώντας έμπνευση από τα σχήματα, τα υλικά, τις τεχνικές, τις χρωματικές παλέτες και τις υφές των έργων της μόνιμης συλλογής. Η εμπειρία αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία υφαντικών σχεδίων, μέσα από τη δημιουργική μεταφορά στοιχείων των έργων ζωγραφικής στον αργαλειό. Σύντομα, τα πωλητήρια της Εθνικής Πινακοθήκης θα εμπλουτιστούν με αυθεντικά υφαντά, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική παράδοση της Θράκης.

Όπως σημείωσε η διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ, Συραγώ Τσιάρα, «όταν τα βλέμματα ενώνονται, δημιουργούνται νέες ιστορίες», αναδεικνύοντας τη σημασία της συνέργειας μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και τη δύναμη της γυναικείας συνεργασίας. Από την πλευρά της, η διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου, υπογράμμισε τον ρόλο της τέχνης στην ενίσχυση της συμπερίληψης και της κοινότητας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο στόχος είναι ένας: να ενωνόμαστε και να δημιουργούμε».

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Η συνεργασία των δύο μουσείων φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία για νέες δημιουργικές συναντήσεις και πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Γιάννης Τσαρούχης, Το Πνεύμα της Τεχνικής, 1960 / Υδατογραφία με κόλλα βιναβύλ σε πανί, 200 x 376 εκ.

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ζωγραφικές Μελέτες Νοεμβρίου - Πρόσωπα και Μορφές

Εργαστήριο για Ενήλικες

Στα εργαστήρια ζωγραφικής του Νοεμβρίου, επικεντρωνόμαστε στην ανθρώπινη παρουσία, είτε αυτή τη συναντάμε σε φθινοπωρινούς περιπάτους και αυλές, είτε σε ζεστούς εσωτερικούς χώρους. Μέσα από επιλεγμένα έργα της μόνιμης συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, παρατηρούμε ανθρώπινες μορφές σε διαφορετικές στιγμές της καθημερινής ζωής, εστιάζοντας στη στάση του σώματος, στη σύνθεση, στο φως και στη σχέση της μορφής με τον περιβάλλοντα χώρο. Στη συνέχεια, πειραματιζόμαστε με τα εκφραστικά μέσα της ζωγραφικής και δημιουργούμε τις δικές μας εικόνες.

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Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Σπυριδούλα Φειδεροπούλου, Εικαστικός

Ημερομηνίες

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026: Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης - Νεαρή γυναίκα σε αυλή

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026: Σοφία Λασκαρίδου - Εμπρός στο τζάκι

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026: Πολυχρόνης Λεμπέσης - Παιδί ημίγυμνο

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026: Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης - Άνδρας στο πάρκο

Ώρες: Τετάρτες: 18:00 / Σάββατα: 11:00

Διάρκεια: 180 λεπτά

Όριο ατόμων: 12

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Μόνιμη Συλλογή

Συνάντηση: Ταμεία Εισόδου

Κόστος Προγράμματος: 15€ ανά μάθημα

Λατρεμένη μου Μουντζούρα

Όλοι οι κάτοικοι της πολύχρωμης πόλης είναι χρωματιστοί… εκτός από τη μικρή μαύρη Μουντζούρα. Με αφετηρία την ανάγνωση του βιβλίου «Η μικρή Μουντζούρα» της Φωτεινής Τίκκου, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη σημασία της διαφορετικότητας και τη χαρά της ελεύθερης δημιουργίας. Θα ακολουθήσει εικαστικό εργαστήριο, στο οποίο τα παιδιά θα εξερευνήσουν το πόσο δημιουργική μπορεί να είναι μια «μουντζούρα».

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Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ηλικίες: 3–5 ετών (απαραίτητη η συνοδεία γονέα)

Ημερομηνία: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 12:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Όριο ατόμων: 25

Χώρος: Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Κόστος Προγράμματος: 8€

Το Μουσείο των Αόρατων Πραγμάτων

Πόσα πράγματα υπάρχουν στον κόσμο μας που αν και τα βιώνουμε δε μπορούμε να τα δούμε με τα μάτια μας; Μέσα από τις σελίδες του παιδικού βιβλίου των Andy J. Pizza και Sophie Miller «Τα Αόρατα Πράγματα» οι μαθητές και μαθήτριες προσχολικής ηλικίας καλούνται να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες και να εισαχθούν στον κόσμο της αφηρημένης τέχνης. Φορώντας τα αόρατα γυαλιά μας ανακαλύπτουμε νέους τρόπους θέασης του καλλιτεχνικού έργου, ενώ στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει κατασκευάζουμε τα δικά μας «αόρατα» έργα.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

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Ηλικίες: 3-6 ετών (απαραίτητη η συνοδεία γονέα)

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 12:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Όριο ατόμων: 30

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Δεύτερος Όροφος Μόνιμης Έκθεσης

Συνάντηση: Ταμεία Εισόδου

Κόστος Προγράμματος: 8€

Ξεναγήσεις

Ξενάγηση στην έκθεση Χάρτινες Εικόνες

Η έκθεση με τίτλο Χάρτινες Εικόνες – Οι Απαρχές της Ελληνικής Χαρακτικής* παρουσιάζει τα θρησκευτικά χαρακτικά της συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, μια λιγότερο γνωστή μορφή τέχνης η οποία επί δυόμισι περίπου αιώνες (μέσα 17ου-τέλος 19ου αι.) γνώρισε τεράστια διάδοση, από τα τουρκοκρατούμενα εδάφη ως τις εσχατιές της Ορθόδοξης Ελληνικής διασποράς.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει μια σειρά από αγιορείτικα χαρακτικά του 18ου και του 19ου αι. Στη δεύτερη, ένα Προσκυνητάριον των Αγίων Τόπων (έκδοση: Βιέννη 1807), βιβλίο με περιγραφικό κείμενο και πρωτότυπα χαρακτικά έργα που αναπαριστούν μνημεία της Ιερουσαλήμ και σκηνές από τη ζωή και τα Πάθη του Χριστού, πλαισιώνεται από μια επιλογή από αντίστοιχα χαρακτικά έργα σε ελεύθερα φύλλα που ανήκουν στις συλλογές του μουσείου.

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*Ο όρος «Χάρτινες Εικόνες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Ντόρη Παπαστράτου ως τίτλος του θεμελιώδους σημασίας δίτομου έργου της (1986), με το οποίο ανέδειξε αυτό το είδος της τέχνης.

Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Ταβαντζή

Ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης:

Σάββατα 7 και 14 Νοεμβρίου 2026

Κυριακές 8 και 15 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 16:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ

Σημείο συνάντησης: Στην είσοδο του πρώτου ορόφου

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Κόστος συμμετοχής: Εισιτήριο εισόδου

Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιουνίου 2025 - 28 Δεκεμβρίου 2026

Τοπιογραφία: Εικόνες της Ελλάδας

Πότε σταμάτησε το τοπίο να αποτελεί απλώς ένα φόντο για τις ανθρώπινες μορφές; Πώς εξελίχθηκε η τοπιογραφία στην Ευρώπη και πώς στην Ελλάδα;

Σε αυτήν την ξενάγηση θα δούμε πώς η εικόνα του ελληνικού τοπίου διαμορφώθηκε αρχικά από ξένους περιηγητές, αλλά και πώς στη συνέχεια οι Έλληνες ζωγράφοι απέκτησαν σταδιακά, από τον 19ο στον 20ο αιώνα, το δικό τους βλέμμα πάνω στον τόπο τους.

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Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός τέχνης & Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 12:00

Διάρκεια: 60 λεπτά

Όριο ατόμων: 25

Χώρος ξενάγησης: Μόνιμες Συλλογές

Σημείο Συνάντησης: Ταμεία εισόδου

Κόστος συμμετοχής: Εισιτήριο εισόδου

Μια Περιπατητική Αρχιτεκτονική Ξενάγηση - Changing Grounds, Συμπληρωματικές αφηγήσεις στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης

Η Εθνική Πινακοθήκη προσκαλεί το κοινό σε μια περιπατητική αρχιτεκτονική ξενάγηση στη γειτονιά του κεντρικού της κτηρίου, με τον Παναγιώτη Τουρνικιώτη, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης.

Η δράση εντάσσεται στο δημόσιο πρόγραμμα της έκθεσης της Νατάσας Μπιζά Changing Grounds, Συμπληρωματικές αφηγήσεις στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης, σε επιμέλεια της Ελπινίκης Μεϊντάνη, και έχει ως αφετηρία το έργο Changing Grounds: Οικόπεδα, διαμερίσματα, μέγαρα, στρατώνες και νεκροταφεία (2025). Πρόκειται για ένα οπτικοακουστικό δοκίμιο (βίντεο), το οποίο αφηγείται τις καθοριστικές στιγμές της ιστορίας της στέγασης της Πινακοθήκης και το ιστορικό και πολιτικό τους πλαίσιο, από την ίδρυσή της το 1900 έως τα εγκαίνια του κτηρίου Α’ το 1970.

Με αφετηρία αυτή την αφήγηση, ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης μας προσκαλεί σε έναν περίπατο γνωριμίας με την αρχιτεκτονική και την ιστορία της γειτονιάς του μουσείου.

Η συμμετοχή στον περίπατο είναι δωρεάν, απαιτείται όμως κράτηση θέσης ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία: Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 12:00

Διάρκεια: περίπου 90 λεπτά

Όριο συμμετεχόντων: έως 35 άτομα

Σημείο συνάντησης: Ενδιάμεσος Χώρος

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Μουσικές Εκδηλώσεις

Άνθη της Πέτρας και της Θάλασσας

Ελύτης, Σεφέρης, Γκάτσος

Η Χορωδία της ΕΡΤ στην Εθνική Πινακοθήκη

Η Εθνική Πινακοθήκη υποδέχεται τη Χορωδία της ΕΡΤ το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, σε μια συναυλία αφιερωμένη στη βαθιά συγγένεια της ελληνικής ποίησης με τη μουσική. Με τίτλο «Άνθη της πέτρας και της θάλασσας», η συναυλία φέρνει στο προσκήνιο το έργο τριών κορυφαίων δημιουργών των ελληνικών γραμμάτων, του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιώργου Σεφέρη και του Νίκου Γκάτσου, αναδεικνύοντας τη δύναμη του ποιητικού λόγου να εμπνέει και να μεταμορφώνεται σε τραγούδι.

Τα διαχρονικά ποιήματα των τριών δημιουργών ζωντανεύουν μέσα από τις εμβληματικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου και του Θεόδωρου Αντωνίου, οι οποίοι μεταμόρφωσαν τον ποιητικό λόγο σε πανανθρώπινο τραγούδι. Η θάλασσα, το φως, η φύση και η ανθρώπινη εμπειρία αναδύονται μέσα από τις φωνές της Χορωδίας της ΕΡΤ, δημιουργώντας ένα μουσικό τοπίο όπου η ποίηση συναντά τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η συναυλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς θα προηγηθεί ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, που θα καταλήξει στην αίθουσα με τα ζωγραφικά έργα της Ομάδας Τέχνη. Έργα τα οποία συνάντησαν οι ποιητές στην καλλιτεχνική πορεία τους και επηρεάστηκαν από αυτά. Η εικόνα της θάλασσας είναι παρούσα τόσο στην ποίηση που θα ακούσουμε όσο και στη ζωγραφική που θα αντικρίσουμε.

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Τη μουσική διεύθυνση έχει η Κυριακή Κουντούρη, ενώ στο πιάνο συνοδεύει ο Θάνος Μαργέτης.

Την ξενάγηση θα πραγματοποιήση η Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός Τέχνης - Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ.

Τόσο η ξενάγηση όσο και η μουσική εκδήλωση έχουν ελεύθερη είσοδο. Απαιτείται όμως ηλεκτρονική προκράτηση θέσης. Το κοινό μπορεί είτε να παρακολουθήσει μόνο τη μουσική εκδήλωση είτε να δηλώσει συμμετοχή και στην ξενάγηση, στον ξεχωριστό σύνδεσμο κρατήσεων:

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρα ξενάγησης: 11:00

Ώρα μουσικής εκδήλωσης: 12:00

Χώρος: Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Συνάντηση: Ταμεία Εισόδου

Από την Σαπφώ στον Ελύτη

Η ελληνική λυρική ποίηση μέσα από τα τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού

Το Μουσείο - «Σπίτι του Ελύτη» και η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο χρόνων λειτουργίας του Μουσείου - «Σπίτι του Ελύτη», παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα μουσικής, ποίησης και ζωγραφικής με τίτλο Από την Σαπφώ στον Ελύτη. Η ελληνική λυρική ποίηση μέσα από τα τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού.

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Ο ψίθυρος, η εκμυστήρευση, η αναγγελία, η κραυγή του ανθρώπου, όπως αποτυπώνονται στον ποιητικό λόγο και ζωοποιούνται από τη μουσική.

Από την Σαπφώ στην ποίηση του 19ου και 20ου αιώνα, στην ποίηση των: Διονυσίου Σολωμού, Κώστα Καρυωτάκη, Κ. Π. Καβάφη, Γιώργου Σεφέρη, Ανδρέα Εμπειρίκου, Νίκου Εγγονόπουλου, Οδυσσέα Ελύτη.

Έργα ζωγραφικής από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης –έργα, μεταξύ άλλων, των: Παρθένη, Μόραλη, Νικολάου– συνομιλούν, κάθε φορά, με την αισθητική και συναισθηματική ταυτότητα των τραγουδιών.

Τραγούδι: Άρτεμις Μπόγρη, Άγγελος Χονδρογιάννης

Πιάνο: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου

Απαγγελία και επιμέλεια προγράμματος: Ιουλίτα Ηλιοπούλου

Επιλογή εικαστικών έργων: Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός Τέχνης - Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19:30

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο, Αμφιθέατρο « Ίδρυμα Ωνάση»

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης

Εθνική Γλυπτοθήκη

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

17 Νοεμβρίου 1973 - Η Θύελλα της Νιότης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Πώς μπορεί ένα έργο τέχνης να γίνει η αφετηρία για να εκφράσουμε όσα μας απασχολούν και όσα θέλουμε να αλλάξουμε; Με αφορμή το έργο της Ιωάννας Σπητέρη, «Νίκη» (1961), τα παιδιά προσεγγίζουν τα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου 1973 και ανακαλύπτουν τη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και διεκδίκησης της ελευθερίας. Στο εικαστικό εργαστήριο που θα ακολουθήσει, δημιουργούμε τα δικά μας συνθήματα, δίνοντας εικόνα και φωνή σε όσα θεωρούμε σημαντικά.

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Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ηλικίες: 6 - 12 ετών (απαραίτητη η συνοδεία γονέα)

Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 12:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Όριο ατόμων: 30

Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη

Κόστος Προγράμματος: 8€

Ξενάγηση

Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση της Εθνικής Γλυπτοθήκης

Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση της Εθνικής Γλυπτοθήκης από την επιμελήτρια της συλλογής Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Γλυπτικής, Τώνια Γιαννουδάκη.

Η Εθνική Γλυπτοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό και τα σχολεία καθημερινά (εκτός Τρίτης) από τις 9:00 έως τις 16:00, ενώ τέσσερις φορές την εβδομάδα υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για σχολεία.

Ημερομηνίες: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη

Κόστος συμμετοχής: Εισιτήριο εισόδου

Παράρτημα Κέρκυρας

Συνεχίζεται η έκθεση: Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού

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«Ζωγραφίζω ό,τι μ´ αγγίζει, ό,τι αισθάνομαι γύρω από τη ζωή, έτσι πολύ απλά. Χρυσούς καβαλάρηδες που ζουν τώρα μόνο στο όνειρό μας, γυναίκες νωχελικές ή ζευγάρια ερωτευμένων… Μ´ αρέσει το φως που χαϊδεύει τα πρόσωπα. Τι ποίηση ένα σώμα λουσμένο σ´ αυτό! Εμένα μ´ αρέσουν τα χρώματα, τα γυμνά κορμιά, τα υφάσματα, το κόκκινο δωμάτιο, η ιστορία ενός δραπέτη, τα γεγονότα τα μικρά, τα ασήμαντα….»

Η ποιητική ματιά του Αλέκου Φασιανού ξεδιπλώνεται μέσα από μορφές, χρώματα και στιγμές που αντλούν έμπνευση από την καθημερινότητα και τη μνήμη. Αυτό τον ιδιαίτερο εικαστικό κόσμο θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το κοινό στην έκθεση Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού, που παρουσιάζεται στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα.

Η έκθεση συγκεντρώνει 46 έργα του καλλιτέχνη – λάδια, ακρυλικά και χαρακτικά – προσφέροντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν έξι δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής. Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η συνέπεια αλλά και η εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, καθώς και η ξεχωριστή του ικανότητα να μετατρέπει τα «μικρά, τα ασήμαντα» γεγονότα της ζωής σε εικόνες γεμάτες ζωή και ένταση. Η έκθεση αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για το κοινό να προσεγγίσει το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς και να βιώσει από κοντά τη μοναδική του εικαστική γλώσσα.

Γενική Διεύθυνση ΕΠΜΑΣ – Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός: Συραγώ Τσιάρα

Επιμέλεια έκθεσης: Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της ΕΠΜΑΣ

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Ειρήνη-Δάφνη Σάπκα

Υπεύθυνη παραρτήματος Κέρκυρας: Μαρίνα Παπασωτηρίου

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Εθνική Πινακοθήκη - Παράρτημα Κέρκυρας

Kτίριο Καστελλίνο, Κάτω Κορακιάνα

Τηλ : 26610 93333

marinapapasotiriou@nationalgallery.gr

Ωράριο:

Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή 8:30 – 15:30

Τρίτη Κλειστά

Τετάρτη και Παρασκευή 10:00 – 14:00 / 18:00 – 21:00

Πρόσβαση: Το Παράρτημα βρίσκεται σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από την πόλη της Κέρκυρας, στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας, στον οδικό άξονα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, με κατεύθυνση τη Δασιά. Αστικό ΚΤΕΛ: Νο 7, αφετηρία: Πλατεία Σαρόκο – στάση Κατωμέρι

Διάρκεια έκθεσης: 26 Ιουνίου 2026 - 11 Ιανουαρίου 2027

Ομιλία με αφορμή την έκθεση

Αλέκος Φασιανός – Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού

Στο πλαίσιο της έκθεσης Αλέκος Φασιανός. Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού το Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κέρκυρας, συνδιοργανώνουν την εκδήλωση «Παράλληλες Αφηγήσεις: Η αρχιτεκτονική ματιά του Αλέκου Φασιανού».

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Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 18:30, στο χώρο του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, ο κύριος Τάσης Παπαϊωάννου, Ομότιμος Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μιλήσει για τη σχέση του Φασιανού με μία λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό πτυχή της δημιουργικότητάς του: την ενασχόλησή του με την αρχιτεκτονική. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Όπως σημειώνει ο κύριος Παπαϊωάννου:

«Ο Αλέκος Φασιανός δεν υπήρξε απλώς ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ζωγράφους με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο, αλλά μια πολύπλευρη προσωπικότητα καλλιτέχνη. Παράλληλα με τη ζωγραφική, ξεδίπλωσε το ταλέντο του στη γλυπτική, τη σκηνογραφία, την εικονογράφηση βιβλίων, αλλά και στην αρχιτεκτονική - μια πτυχή της δημιουργικότητάς του που παραμένει λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό.

Η αρχιτεκτονική τον συγκινούσε βαθιά. Τη μελετούσε με προσοχή, τόσο την παραδοσιακή όσο και τη μοντέρνα, επιρροή που είναι εμφανής σε πολλά από τα έργα του. Αυτό όμως που τον γοήτευε περισσότερο ήταν ο ίδιος ο αρχιτεκτονικός χώρος στην πράξη: η ζωντανή ατμόσφαιρα στο γιαπί, η χειρωνακτική διαδικασία δόμησης, οι ζωγραφικές νωπογραφίες με σκόνες που ενσωμάτωνε στα επιχρίσματα, τα ψηφιδωτά δάπεδα που σχεδίαζε ο ίδιος, καθώς και η άμεση επαφή και οι συζητήσεις με τους μάστορες».

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν γνωστά κτίρια στα οποία ο Αλέκος Φασιανός συνεργάστηκε στενά με αρχιτέκτονες, αποτυπώνοντας το προσωπικό του εικαστικό όραμα:

Μουσείο Αλέκου Φασιανού, Μεταξουργείο (1995): Ριζική ανακατασκευή της εργολαβικής πολυκατοικίας που χτίστηκε στη θέση του πατρικού του σπιτιού, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Κρόκο. Κατοικία στην Εκάλη (2006): Ανακαίνιση και επέκταση της έπαυλης Σπηλιωτόπουλου, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Τάση Παπαϊωάννου. Πολυκατοικία στο Παγκράτι (2019): Σύγχρονο κτίριο στην οδό Ευφράνορος, σχεδιασμένο από τους αρχιτέκτονες Τάση Παπαϊωάννου και Δημήτρη Ησαΐα, όπου οι χαρακτηριστικές μορφές του ζωγράφου εντάχθηκαν οργανικά στον δομικό σχεδιασμό.

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας και του ΤΕΕ – Τμήμα Κέρκυρας. Τη συζήτηση με το κοινό θα συντονίσει ο κύριος Στάμος Βέργης, αρχιτέκτονας.

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Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Τάσης Παπαϊωάννου είναι αρχιτέκτων, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει με έργα του σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικούς Πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με προτάσεις που έχουν αποδώσει μεγάλο αριθμό βραβεύσεων. Παράλληλα συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο που αφορά στην αρχιτεκτονική και στην πόλη δημοσιεύοντας άρθρα και σχόλια σε ελληνικά και ξένα βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες. Σε συνεργασία με το ζωγράφο Αλέκο Φασιανό έχει παρουσιάσει τις εκθέσεις «Ζωγραφικός και Αρχιτεκτονικός Χώρος» (Αθήνα 2003 και Θεσσαλονίκη 2005) και «Το Χρώμα και το Φως στη Ζωγραφική και την Αρχιτεκτονική» (Αθήνα 2009) και έχουν συγγράψει τα βιβλία «Για Μια Άναρχη Πόλη» (2004) και «Αρχιτεκτονική και Χρώμα» (2009).

Ημερομηνία: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:30

Διάρκεια: 90 λεπτά

Είσοδος ελεύθερη

Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κέρκυρας

Kτήριο Καστελλίνο, Κάτω Κορακιάνα

Τηλ: 26610 93333

Παράλληλες Αφηγήσεις

Περιήγηση στην έκθεση Αλέκος Φασιανός – Κάτω από τον Ήλιο του Καλοκαιριού

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Στο πλαίσιο της έκθεσης Αλέκος Φασιανός – Κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού και του προγράμματος Παράλληλες Αφηγήσεις, το Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης φιλοξενεί τη μουσικό και καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας κυρία Μαρία Καλουτσάκη, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 11:30.

Η κυρία Καλουτσάκη θα μιλήσει στο κοινό για τη δική της εκδοχή της έκθεσης, σύμφωνα με την οποία «…στη συνομιλία της μουσικής με τη ζωγραφική, τα χρώματα, οι γραμμές και οι επιφάνειες παύουν να είναι στατικά. Η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων, οι γεύσεις και οι μυρωδιές τους κάτω από το φως του ήλιου, μπλέκονται νοσταλγικά με τους ήχους ενός πιάνου μέσα στον εκθεσιακό χώρο και μέσα από τις μνήμες αφηγούνται τη δική τους ιστορία».

Η Μαρία Καλουτσάκη είναι πιανίστα που ζει και δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα. Απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου του νησιού και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ειδικεύεται στη μουσική δωματίου και την πιανιστική συνοδεία με συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2003 εργάζεται ως καθηγήτρια μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είναι διπλωματούχος πιάνου και Σύνθεσης από το Ωδείο Κερκύρας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Ιστορίας στην Ιστορική έρευνα, τη Διδακτική και τις Νέες Τεχνολογίες, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας.

Ημερομηνία: Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 11:30

Διάρκεια: 60 λεπτά

Είσοδος ελεύθερη

Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κέρκυρας

Kτήριο Καστελλίνο, Κάτω Κορακιάνα

Τηλ: 26610 93333

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Παράρτημα Ναυπλίου

Συνεχίζεται η έκθεση:

ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ζωηφόρος

Στο Παράρτημα Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης ̶ Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, διοργανώνεται έκθεση αφιερωμένη στο ζωγραφικό έργο της Ελένης Παυλοπούλου με τίτλο Ζωηφόρος.

Η έκθεση περιλαμβάνει είκοσι ένα έργα τέχνης, τα οποία συνομιλούν με τα έργα ιστορικής ζωγραφικής της μόνιμης συλλογής του Παραρτήματος Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης ̶ Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου. Στόχος της έκθεσης δεν είναι η αναπαράσταση της οπτικής πραγματικότητας αλλά η διερεύνηση νέων τρόπων θέασης, η αναζήτηση πολλαπλών σημασιών και η επανερμηνεία του παρελθόντος μέσα από το πρίσμα του παρόντος. Οι έννοιες της ελευθερίας και της διεκδίκησής της, όπως και οι αναφορές στα στοιχεία και τη διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος συνιστούν βασικούς άξονες του προσωπικού εικαστικού λεξιλογίου της ζωγράφου.

Το εικαστικό σύμπαν της Ελένης Παυλοπούλου περιλαμβάνει συμβολικούς τόπους: Παρθενώνας, Αθήνα, Αρκαδία, πρόσωπα: Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, Μανουήλ Χρυσολωράς, Βολταίρος, Ρήγας Φεραίος, Ήρωες του 1821, Ιωάννης Καποδίστριας και σύμβολα όπως: πτηνά, φυτά, άλογα και θραύσματα αρχαίων γλυπτών. Με τη χρήση αυτών των αρχέτυπων η ζωγράφος στέκεται ανάμεσά τους σε μια αέναη ανταπόκριση, συμπυκνώνοντάς τα αρμονικά στον περιορισμένο χώρο του έργου τέχνης και μεταμορφώνοντας κοινωνικοπολιτικά και ιστορικά γεγονότα σε ισχυρές ποιητικές αλληγορίες.

Η επέτειος των διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την Ελένη Παυλοπούλου, η οποία απέδωσε με φασματικό, υπαινικτικό τρόπο τα πορτρέτα των αγωνιστών. Μέσα από αυτή τη μεταγραφή, ανέδειξε την επίμονη παρουσία του παρελθόντος στο παρόν και το μέλλον, επισημαίνοντας ότι η Επανάσταση εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή μέσα στις ρωγμές του χρόνου. Με πηγή έμπνευσης τις προσωπογραφίες, κατά κύριο λόγο, του Βαυαρού ζωγράφου Καρλ Κρατσάιζεν (1794 - 1878), επανερμηνεύει τα πρόσωπα των ηρώων ως σημάνσεις συλλογικής μνήμης, υπερακοντίζοντας τα δεσμά της ύλης και ενεργοποιώντας το συναίσθημα του θεατή για την ολοκλήρωση της εικόνας τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύνολο των έργων της παρούσας έκθεσης καταδεικνύει πως η Ελένη Παυλοπούλου μεταπλάθει το παρελθόν σ’ ένα νέο σύμπαν δυναμικών γραμμών και ονειρικής διάχυσης του χρωματικού φάσματος, επαναφέροντας την εικόνα της χαμένης ενότητας με τη φύση. Με τα έργα της προσεγγίζει διαχρονικά θέματα και προσκαλεί τους θεατές σ’ έναν διάλογο, υπογραμμίζοντας τη σχέση της ζωγραφικής τέχνης με τη μνήμη, καθώς η ζωγραφική πράξη διατηρεί ζωντανά τα ίχνη των μορφών του παρελθόντος.

Γενική Διεύθυνση: Συραγώ Τσιάρα

Επιμέλεια έκθεσης: Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου

Συντονισμός Παραγωγής: Ειρήνη-Δάφνη Σάπκα

Οπτική Ταυτότητα: Α4 DESIGN

Διάρκεια: 28 Μαρτίου 2026 -17 Ιανουαρίου 2027

Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης – Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης

Συνεχίζεται η έκθεση:Wassili Lepanto. Τοπία της Ψυχής

«Τρία πράγματα σφράγισαν τη ζωή μου:

Το πράσινο στη Γερμανία

Το φοιτητικό κίνημα

Οι σπουδές της Γερμανικής Φιλολογίας

Το πράσινο στη Γερμανία ξύπνησε μέσα μου ένα βαθύ ενθουσιασμό.

Το φοιτητικό κίνημα με έκανε έναν άνθρωπο με κριτικό πνεύμα, έναν επαναστάτη.

Οι σπουδές της Λογοτεχνίας με δίδαξαν να αγαπάω τους ανθρώπους.

Αποτέλεσμα: Αυτά τα τρία στοιχεία μαζί με έκαναν καλλιτέχνη» W.L.

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Η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης – Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης παρουσιάζει την έκθεση Wassili Lepanto. Τοπία της Ψυχής, αφιερωμένη στο ιστορικό - ανθρωπογενές τοπίο, το οποίο στη σκέψη και στο έργο του Wassili Lepanto είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φυσικό. Ο καλλιτέχνης ερμηνεύει το τοπίο όχι απλά καταγράφοντας τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, αλλά ως εσωτερική αποκάλυψη, ως μέσο ανύψωσης του ανθρώπινου νου, ως τοπίο της ψυχής.

Η έκθεση φιλοξενεί δέκα έργα του Lepanto που αναφέρονται σε ιστορικά τοπία του ελλαδικού χώρου. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη και στην πλειοψηφία τους ανήκουν στη δωρεά που πραγματοποιήθηκε προς τα δύο ιδρύματα μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Γνωστοί ιστορικοί και αρχαιολογικοί τόποι, όπως ο Μυστράς, η Μονεμβάσια, η Ακροναυπλία, το Άργος, τα Κύθηρα, ο Άθως και η Όλυμπος της Καρπάθου προβάλλονται μέσα από την ιδιαίτερη οπτική του ζωγράφου - φιλοσόφου.

Ο ζωγράφος Βασίλης Lepanto (Δρ. Βασίλης Λουκόπουλος) γεννήθηκε στην Περδικόβρυση Ορεινής Ναυπακτίας το 1940 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μετοίκησε στη Γερμανία για σπουδές γερμανικής φιλολογίας, ιστορίας και φιλοσοφίας και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Mannheim. Πέθανε το 2018 στην Χαϊδελβέργη, την «Αθήνα του Βορρά», που υπήρξε η δεύτερη πατρίδα του.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, σε ώριμη ηλικία, διέκοψε την επιστημονική του πορεία και αποφάσισε να αφιερωθεί εξολοκλήρου στη ζωγραφική. Το 1983 δημοσίευσε το μανιφέστο «Τέχνη για τον Άνθρωπο ή μια Οικολογική Τέχνη», μία συμπύκνωση της φιλοσοφίας του για την τέχνη και τη ζωή.

Ασχολήθηκε κατ’ εξοχήν με την τοπιογραφία και στα έργα του προβάλλει τη φύση ως σύμμαχο, επιδιώκοντας την ισορροπία του οικοσυστήματος και την αρμονία με τον άνθρωπο. Ως ενεργός πολίτης και δημοτικός σύμβουλος Χαϊδελβέργης συμμετείχε δυναμικά στην προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος.

Γενική Διεύθυνση ΕΠΜΑΣ – Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός: Συραγώ Τσιάρα

Επιμέλεια έκθεσης: Μόνικα Διαμαντή, Υπεύθυνη Παραρτήματος Σπάρτης

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Κουμαντάρειος Πινακοθήκη, Σπάρτη – Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης

Κων/νου Παλαιολόγου 123 & Θερμοπυλών

Σπάρτη, 23100

Τηλ. 27310 81822, 27310 81557

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 8:00 – 15:00, Τετάρτη 12:00-19:00, Τρίτη κλειστά Διάρκεια έκθεσης: 29 Ιουλίου 2026 - 25 Ιουλίου 2027

Η Εθνική Πινακοθήκη επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της «ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΙΟΣ ΑΜΚΕ».